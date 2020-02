Nejprodávanější neškodovka v Česku v novém. V Hyundaii i30 přežívá motor bez turba

Hyundai oficiálně zveřejnil první snímky a informace k modernizovanému provedení svého v Česku nejoblíbenějšího modelu, nošovického kompaktu i30. Novinka přichází s novou mildhybridní technikou a stále bude nabízet i atmosférický motor bez turbodmychadla.

Ani ne čtyři roky po představení třetí generace svého stěžejního modelu i30 připravil Hyundai jeho modernizaci. Nošovický hatchback, kombík a liftback nižší střední třídy platí v Česku za úhlavního nepřítele mladoboleslavské Octavie, vloni se jednalo o páté nejprodávanější auto u nás a první vůz, který není z provenience domácí Škody.

Letošní modernizace přináší do i30 mimo jiné mildhybridní techniku, která se má postarat o snížení klíčového parametru - spotřeby a s ní spojených emisí oxidu uhličitého. 48voltový pomocný startér-generátor dostanou v případě i30 na přání litrový tříválec o výkonu 88 kW a standardně také vrcholná přeplňovaná jednapětka se 118 kW a naftová jednašestka o výkonu 100 kW.

Nový mildhybrid umožní vypínání nebo odpojení motoru při plachtění na dálnici, poprvé dokonce s manuální šestistupňovou převodovkou. Po sundání nohy z plynu auto samo "vyřadí" na neutrál a zamezí tomu, aby běžící motor jízdu brzdil.

Motor lze v takovém režimu i vypnout, aby se volnoběhem nespotřebovávaly benzin nebo nafta. Podobné řešení využívají koncernové vozy (včetně nové Octavie) ve verzích s automatem, u Hyundai bude takto palivo šetřit i manuál. Systém je však dostupný rovněž pro sedmistupňovou dvouspojkovou převodovku.

V nabídce nadále zůstávají nehybridní verze litrového tříválce a slabšího 85kW dieselu 1.6 CRDi. Novinkou bude nový vstupní motor. Tím i po modernizaci zůstává atmosferický čtyřválec, čímž se Hyundai vymyká výhradně přeplňované konkurenci. Nově vyvinutá jednapětka má i nepřímé vstřikování se vstřikovačem pro každý sací ventil, vyhne se tak filtru pevných částic.

Řešení zvané Dual Port Injection má přinést nízkou spotřebu (podle nezávislých studií má snížení dosáhnout na necelá tři procenta) i v případě tohoto dostupného a relativně jednoduššího motoru o výkonu 81 kW.

Motor, který potěší vyznavače tradiční techniky, ale doplňují i novinky určené pro generaci 21. století. Hyundai bude mít nově digitální přístrojový štít a inovovanou navigaci s větším 10,25" dotykovým displejem s on-line funkcemi včetně dopravního zpravodajství od TomTomu. Od léta 2020 bude i30 nabízet podporu bezdrátového zrcadlení mobilu pomocí technologií Android Auto a Apple CarPlay.

Zvenku půjde modernizovaná i30 bezpečně poznat podle nových LED světel s výrazným šípovitým světelným podpisem, změnou prošla i maska chladiče a přední nárazník. V nabídce jsou také tři nové barvy a nová litá kola, tedy typické změny, které přináší takřka každá modernizace.

Novinky se objeví mezi asistenčními systémy. Hyundai nově řidiče jemně upozorní na to, že se před ním rozjíždí auto na světlech a že by se měl dát do pohybu také. Varování před auty v mrtvém úhlu pak bude doplněno o nouzové použití brzdění motorem. Vůz se tak pokusí zamezit případné srážce z nepozornosti.

Změny se dotknou i výbav. Sportovně laděná varianta N Line bude po faceliftu od léta dostupná i pro kombi, dříve byla jen pro hatchback a liftback. Čistě sportovní varianta i30 N, která byla dosud vybavena přeplňovaným dvoulitrem o výkonu až 202 kilowattů, se modernizace dočká o něco později v průběhu roku.

Výstavní premiéra nového Hyundaie i30 se odehraje příští týden na autosalonu v Ženevě. Datum uvedení na novinky na český trh bude oznámeno následně.