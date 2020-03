Elektromobilita není jen pro milionáře. Test elektrické Škody Citigo a Renaultu Zoe

Škoda začala s lednem roku 2020 dodávat zákazníkům svůj první sériový elektromobil, elektrické Citigo-e iV. O pár měsíců později se francouzský Renault vytasil s modernizovanou verzí svého elektrického matadora, malého Zoe. Oba patří k nejlevnějším elektroautům na českém trhu, jejichž cena se snadno vejde do milionu.

Malá elektrická škodovka vzala český trh útokem. Škoda v lednu a únoru prodala přes 340 těchto městských elektromobilů, více než jakákoli jiná značka (druhé Hyundai zvládlo jen 137 elektrovozů obou typů, které nabízí). Přes svoji zajímavou cenu ale není Citigo rozhodně jediným dostupným autem do zásuvky. Srovnali jsme ho s Renaultem Zoe.

Hi-tech Zoe proti spartánskému Citigo

Když se řekne elektromobil, vybaví si většina lidí Teslu nebo BMW i3, možná Nissan Leaf. V Česku opomíjený malý elektrický Renault ale dlouhodobě patří k nejúspěšnějším elektrickým vozům v Evropě, v roce 2017 byl nejprodávanější, v roce 2018 druhý a vloni taktéž. Pro letošek si proto francouzský výrobce připravil modernizaci svého průkopnického auta.

K upravenému designu přidal bez příplatku účinné LED světlomety a vnitřek top verze Intens připomíná nové Clio. Kvalitní plasty tak doplňuje volně stojící dotyková obrazovka palubního systému (příplatková s úhlopříčkou 9,3 palce), hi-tech dojem jakési "minitesly" dotváří i decentní displej nahrazující klasické budíky.

Zoe se naštěstí zavděčí i těm, kteří rádi vrtí mechanickými ovladači. Ty totiž tvoří panel klimatizace a přispívají celkově velice dobré ergonomii.

Na ergonomii si nelze stěžovat ani v Citigo, které ve své podstatě také není žádným elektromobilním nováčkem, vždyť se jedná jen o přeznačkovaný Volkswagen e-up!. Ovladače jsou po ruce a na očích a velký (obyčejný ručičkový) rychloměr je dobře čitelný. Oproti verzím s benzinovými motory zmizela jen spojka a místo páky manuální převodovky je tu typický koncernový volič automatu.

Celkové pojetí vnitřku Citigo je ale o poznání spartánštější. Tvrdé plasty doplňují odhalené plechy karoserie, dotykový displej a navigaci si do auta přinesete na mobilu, který posadíte do držáku nad panelem klimatizace. Samotné rádio se totiž ovládá jen pomocí tlačítek a zcela pochopitelně mu chybí jakékoli on-line služby, které nabízí Zoe. Přibyla alespoň možnost vzdáleného přístupu pomocí aplikace Škoda Connect, která umožňuje na dálku sledovat třeba stav dobíjení nebo zapnout klimatizaci.

Ač ale Citigo vzniklo přestavbou auta se spalovacím motorem, instalace akumulátorů se na interiéru podepsala méně než u Zoe, které je od základu navrženo jako elektromobil. V Renaultu se sedí na baterii, poměrně vysoko a bez možnosti nastavit výšku sezení. Vzadu je pak sedák ještě výše a i prostřední postavy začnou postrádat místo na hlavu.

Ve škodovce baterie zmenšily jen o jeden litr kufr (byť je se 250 litry stále o poznání menší než 338l v Renaultu), na prostoru pro cestující se ale nijak nepodepsaly. Přední sedadlo má široké možnosti nastavení a pozice za volantem je příjemnější než v Zoe. I tak je ale kompromisní, protože elektrické škodovce chybí podélné nastavení volantu. A vzadu je v Citigo sice více místa na hlavu, ale o to méně je ho pro kolena.

Do města, nebo i na dálnici?

Žádní obři to nejsou: Zoe má lehce přes čtyři metry, Citigo dokonce jen 3,6. Díky svým kompaktním rozměrům jsou tak obě auta vhodná k pohybu po městě a jeho okolí. A to samé dost možná platí i o jejich elektrickém pohonu.

Citigo je v tomto ohledu více předurčené ke kodrcání po městě, jeho slabší 61kW elektromotor zde zvládá svižnou jízdu, dospělý podvozek si poradí s kostkami bez tupých ran a mlácení. Podobně jako modernější Zoe se koncepčně téměř deset let staré Citigo příjemně řídí, je hbité, má příjemně naposilované řízení.

K městskému a příměstskému provozu škodovku kromě samotných marketingových materiálů výrobce (tisková zpráva nese název Po městě bez emisí) odsuzuje i menší lithiový akumulátor s kapacitou 36,8 kWh. Papírově by mělo ujet až 274 kilometrů, my jsme s ním jezdili s průměrnou spotřebou 16,9 kWh/100 km, což odpovídá reálnému dojezdu asi 220 kilometrů. V létě by to mohlo být ještě lepší.

To znamená, že se Citigo se vysloveně nemusíte bát ani delších cest, pokud tedy na jejich konci budete mít možnost auto nabít. Na ty skutečně dlouhé trasy, které by vyžadovaly zastavení u rychlonabíječky, elektroškodovka úplně vhodná není. Samotná podpora rychlonabíjení jí nechybí, zvládne až 40kW výkon, což za optimálních podmínek znamená, že z nuly na osmdesáti procentech baterie jste za ještě akceptovatelnou hodinu.

Jenže to má také své ale. Baterii Citigo chybí aktivní chlazení, a tak při častém rychlodobíjení může hrozit její o něco rychlejší degradace a na dobíjecí rychlost se zcela nedá spolehnout.

Z pohledu životnosti auta je tak lepší volbou pomalejší nabíjení střídavým proudem. To lze rychlostí až 7,2 kilowattu za hodinu, což znamená, že z nuly do plna je škodovka nabita za pět a čtvrt hodiny. Ideálně přes noc nebo když majitel zrovna sedí v práci a auto stojí připojené k wallboxu ve firemní garáži.

Dost možná mu ale ve většině případů bude stačit i domácí zásuvka, z níž se dá auto plnit se správným kabelem i výkonem 2,5 kilowattu. Jistě není to mnoho, ale za osm hodin nabíjení zvládne škodovka ujet dalších 120 kilometrů. Tolik většina lidí za den ani neabsolvuje.

A Zoe? To je pravděpodobně nejuniverzálnější elektroauto, které lze do milionu koupit. Ne kvůli rychlonabíjení, jež zvládá až 50 kW. Kvůli větší baterii zabere za optimální situace dobití z nuly na osmdesát procent hodinu a deset minut. Výhodou je ale aktivně (pomocí větráků) chlazená baterie, která si při intenzivním nabíjení snadněji udrží správnou teplotu.

Díky 100kW motoru testované verze R135 je navíc tišší Zoe také svižnější ve městě i na dálnici, kde umí upalovat i stočtyřicítkou. Díky větší 52kWh baterii také dál ujede, a to navzdory tomu, že mělo v našem testu vyšší, 18,2kWh spotřebu. Ve větrných zimních podmínkách tak zvládlo až 285 kilometrů na jedno nabití.

Tajný trumf Zoe ale přichází v souvislosti s běžným dobíjením střídavým proudem. Se správným 32A jištěním můžete elektrický Renault dobíjet až 22 kilowatty, takže máte za tři hodiny plno, a Zoe je tak velice rychle připraveno na další cestu.

Kromě toho, že auto dobijete během delšího víkendového nákupu u obchodního centra, to má další výhody. Pokud vám dojde šťáva a k dispozici nebude zrovna rychlonabíječka, nebudete odsouzení k tak dlouhému čekání u pomalé stanice jako s Citigo.

A opomínat nesmíme ani to, že řada provozovatelů nabíjecích stanic (ČEZ, PRE…) si nechává platit za minutu dobíjení (pokud tedy jako věrní zákazníci nemáte jejich čipovou kartu), provoz Zoe díky tomu může být levnější.

Možná se vám i ony tři hodiny zdají hodně. Inu, život s elektromobilem musí být zákonitě jiný než s benzinovým autem. Dobíjet je ho vhodné kdykoli, kdy je k tomu příležitost, a věřte, že z nuly do plna auto budete nabíjet výjimečně. Zoe je pak díky svým širokým možnostem nabíjení, velice slušnému dojezdu a čipernému projevu překvapivě jedním z nejlepších elektromobilů na českém trhu.

Těch 200 tisíc korun…

Univerzálnost ale má svoji cenu. Ač Zoe dává smysl jako elektrické auto na každodenní dojíždění do práce i víkendový výlet po Česku a jeho základní cena sice není milionová, i tak je poměrně vysoká. Slabší verze R110 se stejně velkou 52kWh baterií vyjde v nejnižší výbavě Life na 695 000 korun.

Řada Čechů by za to čekala auto, s nímž nebude problém absolvovat rodinnou dovolenou v Chorvatsku (a teď se nebavíme jen o dojezdu, ale i o vnitřním prostoru). Místo toho se ale za necelých 700 tisíc prodává šikovné městské autíčko s manuální klimatizací na plechových discích. Testovaná top verze Intens se silnějším elektromotorem vyjde ještě o devadesát tisíc dráž.

To elektrické Citigo je sice plné kompromisů, ale také i o pořádný kus přístupnější. Škoda ho možná prodává pod cenou, zákazníky pořizující si v podstatě plně vybavené auto s v praxi dostatečným dojezdem za 479 900 korun (449 900 v případě, že si nevezmou wallbox) to ale nemusí zajímat. Jedná se sice o méně univerzální auto než Zoe, ale těch 200 tisíc celou řadu kompromisů vyváží.