Pozor, jede sanitka! Češi učí auta, aby si povídala spolu i s infrastrukturou

Sedíme v na pohled obyčejné octavii a jedeme po Horním nábřeží na Smíchově. „Pozor, sanitka, uvolněte cestu,“ objeví se najednou na displeji mobilního telefonu v držáku na čelním skle. Planý poplach? Ne, ve zpětném zrcátku se skutečně objevuje typická silueta dodávky s reflexními pruhy. Nemusí ani houkat (ani nesmí, vše je jen naoko), systém C-Roads, jehož funkci nám právě ukazují lidé z O2, kteří na jeho vývoji spolupracují, o ní prostě ví.

K tomu, aby auto vědělo o nebezpečích na silnicích, není vlastně z pohledu řidiče zapotřebí mnoho. V zavazadlovém prostoru se nachází malá palubní jednotka připojená ke sběrnici vozu a v mobilu, který je s jednotkou spojen pomocí wi-fi, je nainstalována speciální aplikace, která varování zobrazuje.

Auta spolu přes centrální cloud komunikují pomocí LTE, na dálnicích D5 a D11 jsou pak na mýtných branách nainstalovány speciální jednotky, které vozidlům předávají aktuální informace o dění na silnici přes takzvané wi-fi pro auta. Vůz pak může sám aktivně předávat informace dalším a dál.

Projekt C-Roads je v současné době v pilotním testovacím provozu a jeho cílem je vyvinout standardizovaný celoevropský systém pro komunikaci vozidla s jeho okolím - tedy ostatními auty a infrastrukturou. Česko v něm hraje významnou roli. "Doporučujeme celou řadu standardů pro budoucí fungování systémů," chlubí se Lukáš Krch, který v O2 zodpovídá za dopravní projekty. Právě kombinace wi-fi a LTE je podle něj českou specialitou, která výrazně rozšiřuje možnost využití systému i mimo hlavní tahy.

Projekt ale není jen dílem mobilních operátorů: kromě O2 a T-Mobilu je v něm zapojeno i ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a také Škoda Auto.

Komunikace mezi auty a infrastrukturou je důležitá kvůli autonomnímu řízení. Vlastně je jeho základní podmínkou, protože bez ní budou samořiditelná auta poloslepá. I za současné situace by ale mohly přesné informace o nebezpečích na silnici zvýšit bezpečnost a plynulost provozu. "Pokud by systém již dnes mělo 15 procent aut, dá se zabránit celé řadě kolon," myslí si Krch. Aplikace by řidičům doporučila takovou rychlost, kterou by problematickým místem projeli v klidu a bez popojíždění.

V současné době ale zatím probíhá jen testovací provoz. V Česku se zkouší komunikace mezi vozy (pomocí aplikace lze problémy na silnici i manuálně hlásit) - a to nejen osobními, ale i třeba vozidly záchranného systému, jak ukazuje náš úvodní příklad, autobusy městské hromadné dopravy a také infrastrukturou: ta může do auta s předstihem posílat aktuální platné rychlostní omezení, informace o kolonách, komunikovat mohou i železniční přejezdy. Počítá se i s tím, že řidič dostane dopředu i informaci o tom, jaké světlo zrovna svítí na semaforu.

"Technologie je již dnes funkční," říká Jiří Vítek z O2. Samotný systém ale potřebuje ladit, řeší se třeba takové detaily, jako jaké informace budou mít přednost. Systém totiž bude hlášení od řidičů raději ověřovat, aby šofér nebyl zahlcován celou řadou planých poplachů.

Kromě toho musí být zajištěna i bezpečnost dat. C-Roads nesmí být velkým bratrem: veškerá data, která získá palubní jednotka napojená na sběrnice vozu (díky tomu například pozná aktivaci výstražných světel nebo prudké brzdění), budou jen krátkodobě uchovávána pro analýzu stavu dopravy. Policie je využít nesmí.

Testy samozřejmě neskončí jen v Česku, vždyť se jedná o celoevropský systém. "Přeshraniční testování začne začátkem příštího roku," říká Martin Pichl z ministerstva dopravy. Nabízí se pochopitelně také otázka, kdy začne systém fungovat jako celek. "Od roku 2020 pojedeme podle připravovaného rozvojového plánu. Úvahy, kde by se mělo začít, právě probíhají. V prvé řadě se bude jednat o rizikové lokality," doplňuje Pichl. O finanční náročnosti realizace projektu ministerstvo představu má, přesná čísla ale Pichl zatím sdělit nechtěl.

Rozvoji systému C-Roads by v Česku mělo pomoci to, že je do něj zapojena samotná Škoda. V nových škodovkách by se systém mohl objevit v horizontu jednoho až dvou let. "Počítáme s postupným zaváděním. Zpočátku se bude jednat o příplatkovou výbavu, řidič dostane informaci o problémech na silnici na displeji," vysvětluje Štěpán Řehák z tiskového oddělení Škody.

Časem by podle něj auta měla umět na základě informací i upravit nastavení systémů podpory řidiče, jako je adaptivní tempomat, dojde i na autonomní jízdu. "Vše ale bude záviset na tom, co nám infrastruktura umožní," doplňuje Řehák.

Výhodou C-Roads je ale to, že bude dostupný všem. I majitelé starších vozů si budou moci pořídit palubní jednotku, aby mohli získat ověřené dopravní informace z první ruky. To však také závisí na tom, jak se O2 nebo T-Mobile, které budou takové přístroje prodávat, povede řidiče přesvědčit o výhodách systému.

"Jednáme například s pojišťovnami, aplikace a palubní jednotka mohou vyhodnocovat to, jak šofér řídí, a podle toho může získat bonusy na pojistném," říká Jiří Vítek. Palubní jednotka navíc přináší další příjemný bonus - má připojení k internetu a funguje jako wi-fi hotspot. Cestující v autě si tak mohou užívat rychlého internetu. Pro firmy pak budou jednotky spojené se službami chytrého sledování stavu vozového parku.

Ještě jedna věc je ale pro rozvoj důležitá. Současná podoba aplikace sice byla podle slov představitelů O2 vyvinuta ve spolupráci s dopravními psychology, ale nabízí vlastně jen varování a hlášení dopravních zádrhelů. V O2 proto prý jednají s Googlem (i Wazem) a Seznamem o tom, aby informace z jednotného systému přebíraly rovněž jejich mapové aplikace. Řidič pak bude moci používat navigaci, na niž je zvyklý.

Z technologického hlediska je pak podstatné i zavedení mobilních sítí páté generace. "Se současnými sítěmi můžeme jednotlivé funkce zavádět postupně, 5G ale nástup podstatně urychlí," říká Libor Pezinek z O2. Výhodou 5G nejsou vyšší přenosové rychlosti, ale menší zpoždění, které je pro přenos aktuálních informací (například o nouzovém zastavení vozidla) klíčové.

Celou situaci však komplikuje dění okolo čínské společnosti Huawei, která byla ve vývoji nejnovější generace mobilních sítí před konkurencí. "Zatím nemáme oficiální instrukce, jak při výběru dodavatele postupovat," říká Pezinek.