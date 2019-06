Více než 140 000 aut denně: Podívejte se na seznam pěti nejzatíženějších ulic v Praze

před 1 hodinou

Nejvíce aut projelo loni v Praze po Barrandovském mostě, denně jich bylo 144 000. Je to zhruba o dvě tisícovky více než v předešlém roce, kdy byl taktéž nejvytíženější komunikací v hlavním městě. Loni také v metropoli vzrostl počet registrovaných aut, a to z předloňských 1,059 milionu na 1,104 milionu vozů. Vyplývá to z dopravní ročenky Technické správy komunikací (TSK) za rok 2018, kterou má ČTK k dispozici. TSK je městskou firmou, která má na starosti mimo jiné údržbu a opravy komunikací.

Přehled Top 10 nejucpanějších měst: V Moskvě stráví za rok v kolonách 9 dní, v Praze téměř 6 prohlédnout O druhou příčku nejvytíženějších komunikací se dělí Jižní spojka v úseku mezi ulicemi 5. května a Vídeňskou a Strakonická ulice od Dobříšské k Barrandovskému mostu. V obou případech tam denně projelo 130 000 aut. Za nimi se umístila opět Jižní spojka, a sice její část mezi Chodovskou ulicí a ulicí V korytech. Pětici uzavírá D1 v úseku Chodovec - přípojka Chodov, kde projede 120 000 aut denně. Barrandovský most drží první příčku i mezi mosty. Po druhém nejvytíženějším Hlávkově mostě projelo o zhruba polovinu méně aut, 71 000. Nejzatíženějším tunelem je Dejvický s 92 000 vozy denně, na druhé příčce je Zlíchovský a třetí Brusnický. Nejzatíženější mimoúrovňovou křižovatkou je křížení ulice 5. května a Jižní spojky a mezi běžnými vede křižovatka Poděbradské a Kbelské v Praze 14. Počet registrovaných automobilů roste dlouhodobě. Nejvíce je v metropoli osobních automobilů, kterých je 882 717. Oproti roku 2017 je to nárůst o více než 38 000 aut. Loni řidiči osobními vozy najezdili po městě téměř 21 milionů kilometrů, což je zhruba stejně jako předloni. Všechny vozy po městě najezdily přes 23 milionů kilometrů, což je rovněž srovnatelné s předchozím rokem. Cestu k Jadranu v létě zkomplikují uzavírky, nejvíc v Česku, kde jich bude přes 40 číst článek V hlavním městě je 3989 kilometrů komunikací, z nichž 2325 kilometrů je ve správě TSK. Počet registrovaných vozů v Praze Rok Počet obyvatel Motorová vozidla celkem Z toho osobní auta 1961 1,007 mil. 93.106 44.891 1971 1,082 mil. 203.519 133.129 1981 1,183 mil. 367.007 284.756 1990 1,215 mil. 428.769 336.037 2000 1,181 mil. 746.832 620.663 2010 1,257 mil. 928.769 699.630 2015 1,267 mil. 941.145 740.745 2016 1,281 mil. 1,002.645 795.178 2017 1,295 mil. 1,058.949 844.613 2018 1,309 mil. 1,104.392 882.717 Nejvytíženější komunikace v Praze Komunikace Počet aut za den 2018 Počet aut za den 2019 Barrandovský most 142.000 144.000 Jižní spojka (5. května - Vídeňská) 129.000 130.000 Strakonická (Dobříšská - most) 127.000 130.000 Jižní spojka (Chodovská - V Korytech) 124.000 125.000 D1 (Chodovec - přípojka Chodov) 118.000 120.000 Zdroj: TSK