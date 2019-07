Porsche: Kdybychom stále nabízeli diesely, prodali bychom o více než desetinu aut víc

Porsche nedávno uvedlo na český trh nový model Cayenna Coupé. Přímý konkurent BMW X6 ovšem následuje rozhodnutí značky, nebude tedy nabízen s dieselovým motorem. „Pokud bychom měli v nabídce dieselové motory, prodali bychom o 50 až 60 aut ročně víc,“ říká šéf prodeje značky pro Českou republiku Pavel Kolář. To je s ohledem na čtyřsetkusové roční prodeje značky poměrně významné číslo.

"Žádná Porsche s dieselem už nebudou," prohlásil v rozhovoru pro německý magazín Bild am Sonntag 24. září 2018 šéf značky Oliver Blume. Automobilka zaměřující se na sportovní vozy a rovněž na sportovně laděná luxusní SUV a limuzíny do té doby s naftovým motorem nabízela SUV Cayenne a Macan a také liftback Panamera. Tyto modely jsou přitom pro značku v Česku (a nejen u nás) klíčové, sportovních 911, Caymanů a Boxsterů se v Česku vloni prodalo jen 86 kusů.

Naftové motory z nabídky značky začaly mizet již předtím - to kvůli přechodu na nový emisní měřicí cyklus WLTP. Blume jen potvrdil, že se nafťáky již nevrátí a že některé naftové verze, které měly například u Panamery v nabídce přibýt později, vůbec nepřijdou.

Značka se podle něj má zaměřit na benzinové motory, plug-in hybridy a od letošního roku také na elektromobily. Ještě letos by se na trh měl dostat elektrický model Taycan. K Porsche jako sportovní značce se tato pohonná ústrojí mají i lépe hodit.

Rozhodnutí padlo především v souvislosti s následky kauzy Dieselgate, do níž se Porsche namočilo podobně jako ostatní koncernové značky. Při měření škodlivých emisí se auta přepínala do speciálního režimu, který vykazoval výrazně nižší produkci oxidů dusíku. Podle rozhodnutí stuttgartského soudu z května letošního roku za to musí Porsche zaplatit pokutu ve výši přesahující půl miliardy eur (13 miliard korun).

Zákazníci žádající luxusní, ale přitom úsporný vůz se měli místo dieselu rozhodnout pro plug-in hybridy s nízkou normovanou spotřebou. Například model Panamera 4 E-Hybrid má podle údajů výrobce jezdit za 2,5 litru. Tedy za předpokladu, že většinu cest absolvuje čistě na elektřinu a pravidelně dobíjíte.

V Česku se to ovšem evidentně neděje. V loňském roce se Porsche u nás podařilo prodat 402 aut, což je nepatrně (o osm kusů méně) slabší výsledek než předloni. Mix pohonných ústrojí se ale příliš ve prospěch plug-in hybridů neposunul.

Zatímco v roce 2017 eviduje Sdružení dovozců automobilů 177 kusů benzinových Porsche, 145 dieselů, 13 kusů hybridů a 75 nezařazených vozidel, o rok později se pro hybrid do zásuvky rozhodlo jen 28 lidí. Je to sice dvakrát tolik, zákazníci se ale houfně přesunuli k benzinovým autům.

"Místo dieselů roste spíše poptávka po slabších benzinových šestiválcích," říká šéf prodeje Porsche v Česku Pavel Kolář. Statistiky jeho slova potvrzují, benzinových Porsche se vloni prodalo 268, naftových bylo jen 21 (jedná se o doprodeje starších modelů).

Výsledky Porsche na českém trhu tak jasně ukazují, že odklon od dieselových motorů, jejichž poslední generace je v důsledku kauzy Dieselgate, čistá a vykazuje nižší emise škodlivin než srovnatelný benzinový motor, ve finále ovzduší a ochraně klimatu nijak zvlášť neprospívá. Zanedbatelný podíl hybridů do zásuvky totiž nevyváží vyšší spotřebu a emise CO2 u benzinových motorů. Ze stejného důvodu se zhoršují i vyhlídky výrobců na to splnit přísné limity vypouštěných emisí oxidu uhličitého (pro rok 2021 má průměrné nové auto vyprodukovat jen 95 gramu CO2 na kilometr).

Pro srovnání: naftová Panamera 4S Diesel měla kombinovanou spotřebu 6,7 litru na sto kilometrů (176 gramů CO2 na kilometr), její benzinový ekvivalent prostě označený 4S si podle výrobce řekne o 8,1 litru (184 gramů CO2 na kilometr).

Dalším důkazem skutečnosti, že hybridní varianty nejsou pro německou sportovní automobilku v současné době prodejně tak důležité, je i to, že nové Porsche Cayenne Coupé se jako hybrid do zásuvky zatím ani neprodává. V nabídce jsou jen dvě verze benzinového šestiválce (250 a 324 kilowattů) a osmiválcové Turbo se 404 kilowatty. "Hybridní verze budou dvě, ale přijdou později," říká Pavel Kolář.