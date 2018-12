BMW zvládne na dálku donutit hybridy do zásuvky, aby ve městě jely jen na elektřinu

Klaus Fröhlich, člen představenstva BMW pro vývoj a výzkum, řekl novinářům na autosalonu v Los Angeles, že jeho firma dokáže na dálku přinutit své plug-in hybridy, aby se přepnuly do čistě elektrického režimu. Řada měst (včetně Londýna, Paříže nebo Stuttgartu) po celém světě by totiž ráda udělala ze svých center zcela bezemisní zóny.

"Auto může zcela automaticky vypnout svůj spalovací motor," cituje Fröhlicha Reuters. Díky on-line připojení a vestavěné navigaci je podle něj možné, aby se z plug-in hybridů v centrech měst na dálku staly čisté elektromobily.

Bavorská automobilka toto řešení prý postupně prezentuje německým místním úřadům, kterým by tak ráda pomohla najít řešení, jak dostát nařízení ohledně ochrany ovzduší. To by mohlo vyústit až ve tvorbu zón určených jen pro čisté, bezemisní vozy.

BMW na autosalonu v Los Angeles představilo plug-in hybridní verzi svého populárního SUV X5 s označením xDrive45e. Ta má kromě benzinového šestiválce také 82kW elektromotor a na jedno nabití je schopna urazit celých 80 kilometrů, což je dost na to, aby projela většinu i velkých měst bez nutnosti vůbec zapnout spalovací motor.

Auta jako nová hybridní X5 mají být podle Fröhlicha klíčová pro Evropu, kde řada zákazníků nechce dvě různá auta (jedno pro každodenní cestu do města, druhé na víkend). Podobné pohonné ústrojí by měla dostat i nová řada 3.

Otázkou však zůstává to, jak bude vynucené přepnutí na elektrický motor fungovat v případě, že bude baterie v autě zcela vybitá. Řada uživatelů plug-in hybridů totiž podle nedávného průzkumu své vozy vůbec nenabíjí a k jejich pohonu používá jen spalovací motor. Z dobře myšleného záměru automobilek se tak stává nefunkční řešení.