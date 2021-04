Od modré s bílou přes kombinaci žluté a bílé a bílé se zeleným pruhem se dnes policejní auta dostala ke stříbrnému laku s reflexními pruhy. Nejčastěji v této kombinaci vídáme Škody Octavia nebo Hyundai Tucson, nově také Scalu a Kodiaq. Jak by ale vypadala auta z dob socialismu v moderním retro kabátě? Šikovní grafici od Policie ČR se to pokusili ukázat a na jejich snažení se podívejte do galerie.