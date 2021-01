Ford postavil doubledecker pro dobrodruhy na cestách. Zimní výlet v obytném Transitu

Milujete obytná auta? Možností, čím vyrazit na víkend, letní dovolenou nebo třeba cestu Evropou je mnoho. Záleží na financích a tom, jakou výbavu a především kolik prostoru na život v autě potřebujete. S další alternativou přichází Ford, od Westfalie si nechal upravit Transit a tohle je prodloužená verze Custom Nugget Plus s vysokou střechou a tak trochu "nouzovou" toaletou.

Není to tak dávno, co jsme otestovali velký Volkswagen Grand California, a to rovnou v obou variantách, kratší pro 2+2 osoby a delší, komfortnější, ale paradoxně jen pro dva (čtěte tady). A na sklonku léta jsme vyrazili na výlet v malé Californii Beach.

Tentokrát tu máme novinku od Fordu. Jmenuje se Transit Custom Nugget Plus, což znamená, že má delší rozvor a především vysokou pevnou střechu namísto výklopného stanu. To "patro" navíc na střeše působí vizuálně výrazně. Jako když se majitel rekreační chatky rozhodl, lidově řečeno, "barák vyhnat o štok vejš" a přistavět ložnice pro potomky. Ale má to své výhody, o tom až později.

S touto úpravou je také nutné pamatovat na to, že s Fordem nejenže nemůžete do podzemních garáží, ale ani tam, kde je výška omezená, auto měří totiž 2,8 metru.

Výhodou auta je ale naopak to, že se s ním stále slušně manévruje a vytočíte se s ním tam, kde byste s Grand Californií měli potíže. Na omezeném půdorysu se přitom podařilo uvnitř chytře využít každý centimetr prostoru.

Za předními dvěma sedadly je lavice, na kterou se teoreticky vejdou ještě tři osoby. My zkoušeli jízdu ve čtyřech a cestuje se pohodlně. Spát mohou uvnitř oficiálně čtyři lidé.

Soužití v obytném Fordu bude ale daleko příjemnější jen ve dvou. Přední sedadla se protisměrně otočí a zvedne se deska stolu. Není moc velká, na pár talířů je akorát. Geniálně vymyšlená je ale především kuchyň.

Tvoří písmeno L a je tu spousta místa na přípravu jídla, každý z plynových hořáků má vlastní bombu. Do ledničky se vejde 40 litrů. Velký je i kulatý dřez. Skříňky jak pod deskou, tak na stěnách, mají místa dost na nádobí, oblečení i další výbavu.

Uvnitř můžete také vykonat potřebu. Kratší verze modelu má jen přenosnou chemickou toaletu, větší varianta Plus napevno ukotvenou mísu v rohu vozu za kuchyňkou.

Na náznak pocitu soukromí ale musíte rovnou zapomenout. Dá se natáhnout zhruba 1,5 metru vysoká roletka, ale to je tak všechno. S posádkou na palubě auta tedy musíte mít nejintimnější vztah.

Sprchovat je možné pouze v létě, k baterii u výklopného plastového umyvadla připojíte hadici, pod otevřenými dveřmi rozvinete stan. Sluší se připomenout, že VW Grand California má malou koupelnu, kde má osoba na toaletě přece jen soukromí větší a je možné se tu i osprchovat.

Spaní v patře

Ford tvrdí, že v autě by se měli vyspat čtyři lidé. Lavice ve druhé řadě se dá poměrně jednoduše sklopit, na "půdě" jsou dvě další, o poznání komfortnější místa. I když i tam je samozřejmě potřeba se trochu uskrovnit a výstup na lůžko nebude pro někoho s horší pohyblivostí komfortní.

Ke kuchyňské lince se přistaví malý žebřík, pak musíte stoupnout chodily na pracovní desku. Stěny jsou polstrované a jsou tu i velká okna, která v létě přijdou na větrání vhod, v každém roku je i čtecí lampička.

Lůžko se připravuje celkem jednoduše a má i plastové "pružiny" jako rošt matrace. Jen si holt musíte zvyknout, že ho budete denně rozkládat a zase skládat, aby se pak auto dalo přes den obývat.

Veškeré funkce, jako je topení nebo ohřev vody, se ovládají prostřednictvím displeje nad hlavami řidiče a spolujezdce. V porovnání s Volkswagenem má velmi jednoduchou grafiku a nezobrazí tolik informací.

Nezávislé topení o výkonu 3 kW přijde zejména v zimě vhod, protože Ford "trpí" tím, kolik prostoru vzduchu v něm díky vysoké střeše vozíte, a tak je v něm i na cestě hodně zima, běžné topení auto v prosinci neohřálo. Díky přídavnému je naopak ve voze velmi brzy příjemně teplo.

Na cestě v obytném voze

Jednou z výhod vozu je fakt, že se řídí pořád velmi dobře, zkrátka jako vysoká dodávka. Trpí na boční vítr a v zatáčkách skutečně připomíná londýnský doubledecker, naklání se a trochu kroutí. Rychlejší cestovatelské tempo s ním není moc příjemné.

Dvoulitrový turbodiesel v silnější verzi má 136 kW a na uspokojující dálniční tempo to stačí. Jen se nám zdá, že automat občas řadil chaoticky, zvlášť když trochu razantněji přidáte plyn. Spotřeba je ale slušná, dá se bez obtíží vejít do 9 litrů, dálnice ale výsledek zhoršuje kvůli citelnému odporu vzduchu.

Transit Custom Nugget Plus je tedy vítaným dalším přírůstkem mezi dnes tolik oblíbenými obytnými auty, který má svá plus (pěkná kuchyň a obytný prostor), ale i minusy (diskutabilní použití toalety, horší přístup k hornímu lůžku).

Kdo o autu na cesty uvažuje, měl by si ujasnit, bez čeho se v něm rozhodně neobejde (toaleta, sprcha, komfortní spaní?) a kde se naopak umí trochu uskrovnit. I to, jak často a kde s autem bude jezdit, hraje roli.

Doporučujeme proto si auto pokud možno vyzkoušet aspoň na víkend, nebo ho detailně naživo prozkoumat. Testovaný model vychází na 1,513 milionu, z čehož půl milionu je cena za přestavbu od Westfalie. VW Grand California začíná na prakticky stejné částce. Když už jste ochotni utratit takové peníze, ať si tedy pořídíte obytňák přesně podle vašich potřeb.