Havel za volantem i neúspěšný obrněnec pro Rusy. Vychází kniha o Škodě Octavia

Příští rok oslaví novodobá Octavia 25. narozeniny. Je to auto, které v porevoluční éře definuje mladoboleslavskou automobilku. Kniha mapuje zajímavosti z její historie, a to i té nejvzdálenější. První Octavia se představila už na konci 50. let a jméno autu vymyslela bez nároku na honorář jedna ze zaměstnankyň továrny.

Pracovní nasazení by Janu Tučkovi mohli závidět i o polovinu mladší spisovatelé. V podstatě se dá říci, že co rok, to napíše novou knížku o autech. Letos před Vánoci mu vychází v pořadí 21. publikace, ve které se celistvě věnuje existenci nejdůležitějšího auta z Mladé Boleslavi, Škodě Octavia ve všech generacích. Související Škoda 100 byla zastaralá, přesto způsobila revoluci v prodeji. Vychází o ní kniha 13 fotografií Před deseti lety vydal knihu Spartak, Octavia, Felicia, ve které se detailně věnoval proměnám auta vyráběném v letech 1955 až 1971. "Vloni Octavia oslavila 60leté výročí od svého představení a moji kamarádi z Boleslavi mě přemlouvali, abych konečně zpracoval historii, která by se věnovala i novodobým generacím. Příští rok totiž porevoluční Octavia oslaví 25 let od představení," říká Jan Tuček. Revoluční auto z Boleslavi

Octavia je jednoznačně autem, které Škodovku definuje. Je to dlouholetý bestseller jak mezi novými, tak ojetými vozy v Česku. Čím to, že si vydobyla tak silné postavení? Novinář a spisovatel specializující se na automobilovou tematiku, Jan Tuček | Foto: Matej Slávik "Byla výjimečná už při svém představení v roce 1996. Škoda tehdy konečně uvedla na trh dospělé, velmi moderní a konkurenceschopné auto, avšak za rozumné peníze. Sice nevynikala podélným prostorem na zadních sedadlech, ale inženýři v Boleslavi ji postupně vylepšovali. I dnes, když se na první Octavii podíváte, je hezká a nadčasová. Design se rozhodně povedl, což dokazuje i to, že se auto vyrábělo neuvěřitelných 14 let," vysvětluje Jan Tuček. Mimochodem, za tvary Octavie stál belgický designér Dirk van Braeckel, který poté také namaloval první Fabii. Octavia těžila i z toho, že nedostala podvozek Golfu III. generace, ale platformu Audi A3. V knize najdete mnoho hodnotných fotek, například jak se prototypem Octavie vozil tehdejší prezident Václav Havel, který se zúčastnil slavnostního otevírání nové boleslavské továrny po boku předsedy představenstva VW Ferdinanda Piëcha. Premiéra Octavie se uskutečnila 1. září 1996 na Staroměstském náměstí a auto tehdy pokřtil předseda vlády Václav Klaus. Jan Tuček dal dohromady zajímavosti, o kterých se málo ví. Třeba i příběh, jak se první Octavia vyrobila ve spolupráci s firmou SVOZ Přelouč také v pancéřované verzi. "Vzniklo celkem šest aut, z toho dva kombíky. V tehdejším škodováckém plátku Škoda Mobil se otiskla reportáž, jak auto představili na autosalonu v Moskvě, přičemž vedle vozu vystavili i levé zadní dveře auta, které odolaly kulkám. Jenže Rusové si raději kupovali obrněné Mercedesy, Audi nebo BMW, a tak z obchodu nic nebylo," popisuje Jan Tuček. Související Za první republiky jsme byli automobilovou velmocí. Prohlédněte si zapomenutá auta z Československa Přehled Jak sám říká, psát knihu v době pandemie je kvůli horšímu přístupu do archivu o dost komplikovanější než v předchozích letech. "Naštěstí už mám ale za ty roky nashromážděno mnoho podkladů. A u novodobé Octavie jde ještě vyzpovídat mnoho pamětníků. I já osobně jsem spoustu věcí vůbec nevěděl, třeba to, že když se vyráběla prodloužená Octavia pro vládu, první dvě auta nedostal tehdy premiér Miloš Zeman, ale jeho místopředseda Egon Lánský. Těžko se zjišťovalo, kolik aut přesně vzniklo, a pánové, kteří auto vyvíjeli, se dlouho dohadovali. S dopomocí syna jednoho z nich jsme se pak dopočítali k 16 karoseriím, z toho 15 se dokončilo," vypráví Jan Tuček. Publikace Octavia s podtitulem Dáma značky Škoda vychází v nakladatelství Grada Publishing. Vedle zajímavých fotografií jak původní, tak porevoluční Octavie a zmapování jejího úspěchu na mistrovstvích světa v rallye, nechybí ani technické kresby z vývojového oddělení automobilky.