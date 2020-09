Z velkolepých oslav jen jízda Prahou. Tohle jsou nejkrásnější VW "busíky" v Česku

Volkswagen Transporter letos slaví 70 let od svého vzniku. V Česku má silnou základnu fanoušků a v červnu měly proběhnout velkolepé oslavy. Nakonec byl sraz odložený na září a bohužel z plánů nakonec zůstala jen jízda Prahou, která se koná v sobotu 26. září. Přihlášeno je 120 aut a mezi hlavními hvězdami budou tyto dva modely T1 a T2.

Měla to být velkolepá party. V červnu se v prostorách holešovického výstaviště mělo sjet asi tisíc majitelů všech generací modelu VW Transporter. Ten letos slaví 70 let od spuštění výroby.

Kvůli pandemii koronaviru byl sraz odložený na září, nakonec se ale kvůli druhé vlně nemoci Transportersraz měl alespoň přesunout z Prahy do kempu Valek u Berouna. Když divize Volkswagen Užitkové vozy spustila registraci s omezeným počtem účastníků jen 250 aut, kapacita se zaplnila během několika málo minut.

"S žádným jiným užitkovým vozem není spojeno tolik zážitků a emocí, jako s Transporterem. Proto jsme chtěli auto představit široké veřejnosti v jeho známých ale i méně známých podobách. Připravili jsme ukázky mnoha často neobvyklých verzí všech šesti generací. Všichni znají sanitky a policejní vozy, ale co třeba chladicí vůz, pojízdná dílna nebo speciální dodávka pro přepravu vězňů? Všechno jsme dva roky připravovali, a nyní musíme s těžkým srdcem zrušit a omezit," řekl Jakub Šebesta, ředitel divize Volkswagen Užitkové vozy.

Jenže nakonec, když dva dny před srazem plánovaným na víkend o 25. do 27. září došlo na další zpřísnění vládou v souvislostí s nemocí covid-19, Volkswagen program zrušil zcela. Alespoň 120 aut se ale v sobotu 26. září projede Prahou se zastávkou na Václavském náměstí.

Jednou z hvězd spanilé jízdy budou tyto dva nádherné modely, které vlastní Tomáš Hanousek z Brna. Před 17 lety založil Transporterklub, který dnes čítá stovky členů a každoročně pořádá velké srazy modelů Transporter.

Jak vznikl klub fanoušků Transporterů

Začalo to před téměř 20 lety. "Kamarád měl T4 a mě se líbilo, jak je univerzální, vhodná na práci i na výlety s rodinou. Koupil jsem ji, ale když jsem různě sháněl informace, zjistil jsem, že v Česku se o Transporterech na internetu nic pořádně nedozvíte. Založili jsme proto stránku s fórem, kde se mělo debatovat. Do měsíce tam začalo chodit tolik lidí, že nám web pořád padal," vzpomíná Tomáš Hanousek.

A tak ho vylepšili a za necelý rok uspořádali první sraz na Masarykově okruhu v Brně. "Byla tam skvělá atmosféra. Měli jsme catering, připravili i nějaký program, třeba sprinty s Transportery, lidi si to užili. Teď už jsme pořádali sraz po šestnácté a jezdí na něj stovky aut," říká nadšenec.

T4 poté prodal, a protože vlastní firmu, která dodává materiál pro hotely, vždy si po pár letech koupil nový model, T5 a také T6. Jenže čím dál více toužil po tom si pořídit užitkový VW jako veterána.

Roky trvající renovace

"Model T1 Samba Bus vlastnil můj kamarád, prodal mi ho za hubičku s tím, že ho ale nikdy neprodám. To auto bylo v žalostném stavu a renovace trvala osm let, dokončili jsme ji v roce 2016. Hlavně jsem chtěl, aby všechno bylo originální, sháněli jsme i originální čalounění, sedadla, dokonce i motor. Kolik to stálo netuším a ani to vědět nechci," směje se.

Ze zkušenosti s renovací T1 se rozhodl si další modely v garáži, tedy i béžovou překrásnou obytnou T2 Westfalia a také T3 Caravelle, pořídit v lepším stavu.

"T2 prodával pán z Anglie, pořídil si jí, aby s ní jezdil na výlety s vnoučaty. Jenže nakonec měl vnoučat sedm a nevešly se mu do auta. Podmínkou bylo, že musím peníze předložit v hotovosti. Letěl jsem tedy do Anglie s převozními značkami a batohem peněz," vypráví Tomáš Hanousek. Auto pak dva dny vezl po ose domů.

Má vše původní, včetně koberečků, a také funkční ledničku. Dokonce tu funguje i klimatizace, ačkoli tu v Německu do auta nemontovali. Vůz si však pořizoval majitel v Kalifornii, a tak se mu hodila. Naopak chybělo topení, to musel Tomáš Hanousek dodělávat, v autě je poměrně zima. Vyráží s ním na výlety s rodinou, tři děti (7, 9 a 17 let) si prý cesty užívají, i když auto jim začíná být poměrně malé.

"Právě proto už asi tři roky sháním T4, tam bychom se vešli, ale najít dobrý kus není snadné. Auta si jejich majitelé cení a mají pořád vysokou hodnotu," říká.

Hodnota raných generací Transporteru jde ostatně také pořád nahoru, T1 v perfektním stavu vyjde klidně na tři miliony, T2 zhruba na polovinu. "Já na ně ale optikou peněz nekoukám, pro mě je to radost a doufám, že stejně to budou mít naše děti. Všímám si ale, jak ohromně jdou nahoru ceny T3, před sedmi lety je nikdo nechtěl a teď se hodnota zvedla klidně o 600 procent," hodnotí Tomáš Hanousek.

Také varuje neznalé nadšence před modely T2, které se sem začaly dovážet z Brazílie, málo znalí lidé to těžko poznají, vedle aut z Německa ale nemají žádnou hodnotu a navíc jsou i konstrukčně odbyté a vyrobené z horších materiálů. "Někteří spekulanti je přitom vydávají za originály z Evropy. Pozor, na trhu jich teď začalo přibývat," varuje před unáhlenou koupí.

Pokud se chcete víc dozvědět o samotné historii modelu VW Transporter, čtěte náš dřívější článek. Pokud vás ale zajímají detaily dvou krásných VW Transporter pana Hanouska, modely T1 a T2, které se objeví v čele spanilé jízdy Transporterů plánované na sobotu 26. září, prohlédněte si fotografie v galerii.