Test Volkswagenu s toaletou. Grand California sebevědomě míří na větší obytňáky

Volkswagen fanoušky s dobrodružnou povahou a slušným finančním kontem už léta uspokojuje svou skvělou obytnou Californií, která ve využitelnosti prostoru, praktičnosti, zpracování a řidičskými vlastnostmi převyšuje konkurenci. Ostatně i proto se výrobce nezdráhá nasadit ambiciózní ceny. Jenže větší obytné auto alespoň s toaletou a miniaturní koupelnou značce donedávna chybělo.

S kamarádkami jsme chtěly vyrazit obytným vozem na dovolenou, ale bály se řídit. Pro strach není důvod, tvrdí reportérka Aktuálně.cz Eva Srpová.

Vloni se začal prodávat model Grand California. Na rozdíl od menší Californie ale nevyužívá podvozek Transporteru, ale většího Crafteru, což s sebou logicky přineslo větší půdorys, na kterém mohl vzniknout větší obytný prostor.

California 600, kterou vidíte na fotkách nebo ve videu, má pohon předních kol a číslice napovídá, že na délku měří šest metrů. Podle Volkswagenu v ní mohou cestovat rodiny 2+2, tedy dva dospělí se dvěma menšími dětmi.

Delší varianta 680 (tedy na délku měřící 6,8 metru), která může mít pohon všech kol, má vyhovět dvoučlenné posádce. Není to nelogické, protože v této si dvojice užije více komfortu a netrápí jí zvýšená výška kratšího modelu s hrbem podobným obytným autům typu "alkovna". Na cesty s obytňáky totiž vyrážejí v hojném počtu právě páry, ať už mladí, kteří mohou pracovat odkudkoli (tzv. nomádi), anebo starší páry, od kterých se už děti odstěhovaly.

Život s obytnou dodávkou

Zima není pro obytná auta hlavní sezonou, právě proto, že cestovat v horách s těžkým autem a pohonem jen zadních kol občas není med. Jsou parkoviště u sjezdovek, kde se v noci dá beztrestně stát, ale někteří provozovatelé vleků obytňáky vyhání. Sušit přes noc mokré oblečení z celodenní lyžovačky také nemusí být příjemné.

Letní dovolená v autě, jako je Grand California, bude nezapomenutelnější. Řídí se velmi dobře, navzdory rozměrům se s autem slušně manévruje, velká zrcátka a parkovací senzory včetně kamery pomáhají. Nejocenitelnější je velmi slušné řízení, zkrátka s tímhle autem se dají s radostí podnikat výlety, ne jen povinnost dopravit se do přímořského kempu a za čtrnáct dní zpět. Pamatovat je ale potřeba na výšku auta.

Sezení ale nemá chybu, stejně jako pečlivá ergonomie, kterou od Volkswagenů podvědomě očekáváte. K tomu bezpečnostní asistenty a intuitivní multimédia. Jde o stejně úspěšný recept, jaký využívá i menší California.

Auto je i příjemně komfortní a slušně zvládá přejezdy nerovností, potěší i perfektní pohonné ústrojí, kterým je dvoulitrový diesel s výkonem 130 kW spojený s osmistupňovým automatem. Veškerými projevy se dá popsat jako perfektně fungující jednotka.

Skvělé řízení je fajn, ale podstatnější je praktičnost kabiny. Teplota, osvětlení a spousta dalších funkcí se uvnitř ovládá prostřednictvím dotykového displeje na stěně, ostatně takový má malá California u osvětlení nad hlavou řidiče.

Manželská postel není zrovna největší, pánové většího vzrůstu by si tu nohy asi nenatáhli, lepší bude spát v pozici na boku s pokrčenýma nohama. Odkládacích prostor po všech vnitřních stranách je tu ale opravdu spousta, až to bude vyžadovat pečlivého uklízeče, který ví, kam co dal.

Koupelna je vpravdě miniaturních rozměrů, stejně jako sklápěcí umyvadlo i samotná toaleta, pasažéři pravděpodobně stejně budou raději využívat sanitárních zařízení na pumpách, v kempech a restauracích, ale jako nouzovka někde v divočině nebo v místech, kde se zkrátka potřeba vykonat nedá, přijde vhod. Nádrž na pitnou vodu je velká 110 litrů a odpadní pojme 90 litrů.

Nízká postel nad hlavami řidiče a pasažéra je skutečně jen pro malé děti, nejen proto, že není dlouhá, ale ani nemá moc místa nad sebou. Kuchyňka s dvěma hořáky (využívají dvě plynové lahve, každá má objem 11 litrů), je ale v rámci svých možností slušná, teče tu studená, ale i teplá voda, jen lednička poněkud menších rozměrů. Na Grand Californii je ale nejpříjemnější to, že se v ní můžete komfortně pohybovat bez shrbených zad.

Prostor pod postelí, který je přístupný zadními dveřmi, není zrovna největší, jízdní kola pro čtyřčlennou rodinu opravdu nepojme. Od toho tu jsou pak větší obytná auta.

Až do této chvíle se tedy popis vlastností obytné Grand Californie v mnohém podobá té menší. Samá chvála, ke které je ale nakonec potřeba dodat, že se vykupuje vyšší cenou.

Jenže Grand California ve skutečnosti až tak drahá není, kratší varianta začíná na částce necelých 1,4 milionu, testovaný vůz s širokým seznamem příplatků stál 1 804 624 Kč. Až na to, že s malou Californií se dá jezdit i na běžnější trasy, ne jen na výlety, zatímco Grand má jasně vymezené zaměření, a tedy omezenější využití. Dát za ni téměř dva miliony tedy znamená, že víte, co kupujete a budete s ní chtít trávit víc času než jen jednu letní dovolenou.

Většina obytných aut této kategorie využívá podvozek a kabiny Fiatu, a i když malá Californie má konkurenci například v podobě Mercedesu-Benz V Marco Polo nebo v přestavbách od Toyoty a Peugeotu, obdobný vůz konkurující obytnému Crafteru nemají. Volkswagen tak rozšiřuje své portfolio a evidentně se mu to vyplácí. Kvóta pro Česko pro rok 2019 byla hned vyprodaná a kdo si auto objedná, musí čekat s delšími výrobními lhůtami. Grand California je zaměřením dost úzkoprofilová, avšak velmi žádaná.