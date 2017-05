O Lady do terénu je v Česku zájem, říká neoficiální dovozce. Značka kupce Dacií neodláká, je drahá

před 42 minutami

Jsou to zhruba tři roky, kdy oficiální dovozce v Česku přestal prodávat modely značky Lada. Ani to však místní trh s ruskou automobilovou značkou zcela neutlumilo. Lady se tu dají koupit i nadále, a to díky dvěma neoficiálním dealerům. Zájem je především o model 4x4, kterému nikdo neřekne jinak než Niva, přestože se Niva už nejmenuje. Ostatní modely Lady si lze objednat také, ale vzhledem k cenám za dovoz, clo a poplatky za přihlášení nejsou levné. Zákazníky Dacie tedy (zatím) rozhodně nepřilákají.

Ruská automobilka Lada nemá aktuálně v Česku příliš silnou pozici. Za první čtyři měsíce letošního roku se prodalo 59 aut. Na druhou stranu, je to jen o pět méně než všech prodaných modelů od Alfy Romeo a dvakrát více než prodaných aut značky Tesla za stejné období… Protože AvtoVAZ vlastní aliance Renault-Nissan, vznikají také modely, jako je Lada Largus. Jde o přeznačkovaný Logan MCV první generace. Foto: Lada Ačkoli portfolio Lady prochází proměnami a v tuto chvíli nabízí hned několik modelů, v Česku vám je oficiální dovozce sídlící na Koněvově ulici v Praze 3 shánět nebude. Zaměřuje se totiž na servis a prodej náhradních dílů. I přesto se najde hrstka těch, kteří o auta z Togliatti zájem mají. "Jsou to především doly, malé lesní správy nebo vodohospodáři, kdo se na nás obrací a objednává si 4×4," říká Lukáš Vaverka z brněnského automobilového dealerství CanoCar. 16 fotografií Foto: Auta, která se potichu vytratila z českého trhu. Nyní už je pořídíte jen za hranicemi Aby bylo jasno, 4×4 je Niva, i když Niva už se oficiálně nejmenuje, jméno nyní používá Chevrolet v rámci joint-venture koncernů GM a AvtoVAZ. Jenže ani dnes legendární terénní Ladě nikdo jinak než Niva neřekne. Brněnský dealer prodá měsíčně jen pár kusů 4×4, všímá si však, že se pro auta vracejí ti, kteří před lety vozy používali při vykonávání těžké práce. Niva je vhodná na specifické účely. Jde o velmi odolný a konstrukčně jednoduchý vůz. Má vynikající schopnosti v terénu a na rozdíl od moderních SUV se o ni majitel v terénu příliš nebojí. Projede vysoké závěje, má velké nájezdové úhly a může se brodit vodou hlubokou 60 cm. A navíc potěší i levným servisem. Co se prodávalo v Československu před třiceti lety za auta? Pár Škodovek, jinak to ale byla bída prohlédnout galerii CanoCar objednává vozy od českého dovozce s příznačným názvem Made in Russia sídlícím v Hradci Králové. Ten je schopen dodat i další modely značky Lada, například moderně působící Vestu a Xray či Largus, což je přeznačkovaný Logan MCV první generace, případně starší Kalinu nebo Grantu. Made in Russia funguje také jako dodavatel aut na mnoho evropských trhů, kde rovněž nefunguje oficiální dovozce. Navíc pomáhá s veškerou administrativou, která není snadná. Nivy nejsou homologovány pro evropský trh, je potřeba jim zařídit individuální homologaci, ta vyjde na bezmála 20 000 korun. I přesto jsou v Česku kupci, které tyto menší komplikace neodradí a nevadí jim ani sporý seznam standardní výbavy, který u 4×4 nezahrnuje ani kontrolu tlaku v pneumatikách, ESP nebo airbagy. 36 fotografií Podívejte se na stánek Lady na bratislavském autosalonu. Posadili jsme se do Kaliny i Granty Základní ceny třídveřové Nivy startují u brněnského dovozce na částce 313 800 Kč, je tedy o více než 30 tisíc levnější než Duster 4×4, avšak pětidveřová Niva je naopak o 60 tisíc dražší než Duster. Pro specifickou klientelu je však robustnost a jednoduchost modelu 4×4 hodnotnější. Zda se i modernější modely Lady v Česku uchytí, závisí na zavedení funkčního oficiálního dovozce, aby se ceny aut zlevnily. Jinak si v Česku více zákazníků zatím nenajdou.

