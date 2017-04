Co se prodávalo v Československu před třiceti lety za auta? Pár Škodovek, jinak to ale byla bída

před 41 minutami

Škoda Favorit oslaví letos na podzim třicetileté výročí. Zmapovali jsme, jaká další auta byla tehdy pro československé občany k mání. Vedle dalších Škodovek to byla také například Lada 1205, FIat Uno nebo další skvosty z Tuzexu.

Pohledem dneška se zdá nemyslitelné, že před třiceti lety byla nabídka automobilů v Československu tak chudá, že se na auta čekaly fronty, mnohá z nich byla jen pro vyvolené s bony ve šrajtoflích a že jejich pořizovací cena by se po přepočtu a dnešní průměrnou mzdu blížila k několikamilionovým částkám. Podívejte se do galerie, co se před třiceti lety dalo, nebo spíše častěji nedalo sehnat.

autor: Eva Srpová

