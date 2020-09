Nový šéf Seatu chce elektrifikovat Španělsko. Zahájil také výrobu Cupry Formentor

Potom co se Luca de Meo rozhodl odejít ze Seatu do Renaultu, má španělská automobilka nového šéfa. Tím bude od začátku října Wayne Griffiths, dosavadní šéf sportovní značky Cupra. A úkolů před sebou rozhodně nemá málo, ať už jde o situaci po pandemii koronaviru, anebo budoucnost spojenou s elektromobilitou.

Sám Griffiths rozděluje své cíle na ty krátkodobé a dlouhodobé. Do první kategorie spadá zvládnutí krize spojené s pandemií onemocnění covid-19, která zasáhla prakticky celý automobilový průmysl. Továrny musely na jaře několik týdnů zcela zastavit svůj provoz a i v současné době se největší evropské trhy potýkají s výrazným propadem prodejů nových aut.

Přesto nový šéf Seatu není úplně pesimistický. "Před koronavirovou krizí byl Seat nejrychleji rostoucí značkou v Evropě. Navíc už jsme opět na plné kapacitě výroby závodu v Martorellu, to znamená dva tisíce aut denně," řekl novinářům na on-line tiskové konferenci Wayne Griffiths. Jedním z jeho krátkodobých cílů nicméně zůstává dostat španělskou automobilku po letošním propadu zpátky do černých čísel.

Kdo je Wayne Griffiths Nový šéf Seatu, Brit Wayne Griffiths, nastoupil do koncernu Volkswagen už v roce 1989. Tehdy začínal u Audi poté, co v Leedsu studoval mezinárodní management a němčinu. Mezi lety 1991 a 1993 pracoval u Seatu, pak se zase vrátil k německé automobilce, kde si vyzkoušel různé manažerské pozice. Poslední funkcí v Audi byla pozice šéfa prodejů v Německu. V roce 2016 se vrátil do Seatu jako člen představenstva zodpovědný za prodej a marketing. V lednu 2019 se také stal šéfem značky Cupra a od 1. října si k tomu tedy přidá i funkci šéfa celého Seatu.

A minimálně našlápnuto má podle něj Seat dobře - dosavadní zářijové výsledky jsou na úrovni loňských, a to rekordních čísel. Hodně si Griffiths slibuje také od posledního čtvrtletí roku.

Do kategorie dlouhodobých cílů pak spadají výzvy spojené především s elektromobilitou. "Chceme elektrifikovat Seat i Španělsko," zdůrazňuje. Pro tento cíl automobilka investuje pět miliard eur do výzkumu a vývoje, nových modelů nebo modernizace svých továren. A elektromobilita má v těchto investicích hrát výraznou roli.

Přestože Wayne Griffiths od 1. října převezme řízení celého Seatu, stále bude zastávat také funkci šéfa sportovní značky Cupra. A právě Cupra začala v továrně v Martorellu vyrábět svůj vůbec první samostatný model, SUV Formentor. To je homologováno jako Cupra a nedočká se sourozence v podobě konvenčněji řešeného Seatu. Mimochodem právě uvedení modelu Formentor do výroby bylo první oficiální akcí Griffithse jako nového šéfa Seatu, přestože tedy oficiálně začíná až ve středu.

V první fázi automobilka počítá s výrobou asi 160 automobilů denně. Číslo se ale v budoucnu pravděpodobně navýší až na 10 procent kapacity závodu, což by znamenalo asi 200 aut denně. Cupra si každopádně od Formentoru hodně slibuje, příští rok, kdy se mají prodeje celé značky zdvojnásobit, by právě nové SUV mělo být zodpovědné až za polovinu všech prodaných aut španělského výrobce. Pro upřesnění uveďme, že od svého založení v roce 2018 zatím Cupra prodala 55 tisíc aut.

Samotný Formentor stojí na modulární platformě MQB, je dlouhý 4450 mm a má rozvor náprav o délce 2680 mm. Tím se řadí po bok kompaktního modelu Ateca, který je jen o kousek menší. Navzdory tomu se nedá Formentor označit za jeho kupé verzi, jakkoliv by tomu napovídal tvar zadní části karoserie.

I vpředu je novinka od sourozence vyráběného v Kvasinách výrazněji odlišená, interiér s 12palcovou obrazovkou multimediálního systému pak postrádá na středovém panelu jakákoliv fyzická tlačítka. Za povšimnutí stojí startování motoru přímo na volantu, kde je také volič jízdních režimů.

Pod kapotou bude zatím jediný motor - benzinový dvoulitr TSI s výkonem 228 kW v kombinaci s pohonem všech kol a sedmistupňovým dvouspojkovým automatem. Z nuly na 100 km/h tato varianta vyrazí za 4,9 vteřiny a jede nejvýše 250 km/h. Jde však jen o špičku ledovce, celkem podle Griffithse bude k dispozici až sedm různých motorových variant včetně turbodieselů. Verze s 228 kW bude tou nejsilnější, jakkoliv do budoucna není vyloučen posun výkonové špičky ještě výše. Postupně ale teď budou přibývat slabší motorizace.

Nejvíce přitom automobilka prodejně sází na plug-in hybrid, který se na trhu objeví začátkem příštího roku. Ten nabídne celkem 180 kW z kombinace benzinového motoru 1.4 TSI a elektromotoru. Stejné spojení s dvouspojkovým automatem využívá například i plug-in hybridní Škoda Octavia RS iV. Cupra při použití 13kWh baterie slibuje bezemisní dojezd kolem 50 km. Naopak vyloučená je čistě elektrická verze nového modelu.

Přesto by se elektrické SUV v nabídce Cupry objevit mohlo. Šlo by o sériovou verzi modelu Tavascan, jehož koncept se ukázal loni na frankfurtském autosalonu, kde měl v útrobách dvojici elektromotorů s celkovým výkonem 225 kW. Pokud by se Tavascan do prodeje skutečně dostal, šlo by o dalšího sourozence Škody Enyaq iV a Volkswagenu ID.4. Ostatně 225 kW ze dvou elektromotorů bude mít i nadcházející Enyaq RS iV.

Wayne Griffiths nicméně sériovou výrobu vozu nepotvrdil, jen poměrně neurčitě uvedl, že Tavascan je sen, který se automobilka snaží přetavit v realitu. Španělský magazín La Tribuna de Automoción ale přišel se spekulací, že Tavascan se bude od roku 2024 vyrábět v Číně ve společném podniku Volkswagenu a místní automobilky JAC Motors. V první fázi by navíc Tavascan byl dostupný exkluzivně jen na tamním trhu skrze prodejní kanály VW. Griffiths však na on-line tiskové konferenci také řekl, že na konkrétní datum uvedení na trh či místo výroby je ještě příliš brzy.

Jisté tak je jen to, že první kusy Cupry Formentor zamíří k zákazníkům s benzinovým motorem ještě letos, startovací cena je 43 953 eur (v přepočtu asi 1,191 milionu korun). V příštím roce pak přijde definitivní podoba kompaktního hatchbacku Cupra el-Born, což je dvojče Volkswagenu ID.3. Celkem tak bude Cupra nabízet příští rok čtyři modely - Leon, Atecu, Formentor a el-Born.