Seat slaví 70: Z mistra licenční výroby se stal motor španělské ekonomiky

Přesně před 70 lety, 9. května 1950, vznikla španělská automobilka Seat. Svůj první vůz začala montovat z dovezených dílů v roce 1953, o další čtyři roky později motorizovala celé Španělsko, dnes tvoří jedno procento španělského HDP a svá auta naopak vyrábí i v Česku nebo na Slovensku.

Na rozdíl od jiných historických značek, které jako Ford nebo Škoda vznikly díky úsilí svých zakladatelů, nadšených motoristů, byl Seat zpočátku především ekonomickým projektem. Španělsko sice nebylo přímo zataženo do druhé světové války, jeho ekonomika ale ani dříve nedosahovala úrovně západních zemí, a navíc ji zdevastovala občanská válka na konci 30. let.

Již v roce 1940 tak mezi nejrůznějšími španělskými průmyslovými společnostmi, jako byla Hispano-Suiza, která sama vyráběla luxusní vozy, vznikla iniciativa: domácí automobilka pro širokou veřejnost. Jmenovat se měla S.I.A.T. (Sociedad Ibérica de Automóviles de Turismo) a měla být soukromou společností.

Do celé záležitosti se ale vložil režim diktátora Franka a jeho státem řízený podnik Instituto Nacional de Industria (I.N.I., Národní průmyslový ústav). Jeho cílem bylo založit automobilku, která nebude jen prachsprostou montovnou, ale která bude využívat domácí díly a pomůže tak nastartovat celou ekonomiku, na iberijském poloostrově díky ní vznikne celý dodavatelský řetězec. Ve Španělsku ale chybělo potřebné know-how, a tak bylo jasné, že se musí najít zahraniční partner, který přinese techniku a potřebné peníze.

Na začátku 40. let byl podobný plán odložen k ledu, v Evropě zuřila válka a vstup na španělský trh nebyl na pořadu dne. Španělská vláda ale na svoje plány nezapomněla a 9. května 1950 se staly skutečností. Na základě smlouvy vznikla akciová společnost SEAT (Sociedad Española de Automóviles de Turismo), 51 procent v ní vlastnil Národní průmyslový ústav, 42 procent patřilo sedmi španělským bankám a zbylých sedm procent připadlo zahraničnímu partnerovi: italskému Fiatu.

Italové měli zkušenosti s licenční výrobou, však se takto jejich auta vyráběla před válkou i u nás, a třeba ve Francii před válkou úspěšně produkovali své vozy pod značkou Simca. Prvním vyrobeným Seatem tak byl 13. listopadu 1953 licenční Fiat 1400, označený Seat 1400. Zpočátku se dělal kompletně z italských dílů, již o rok později ale španělští dodavatelé zvládli pro "čtrnáctistovku" vyrobit přes devadesát procent součástek. Pro vůz se postavila nová továrna v průmyslové Zona Franca u Barcelony.

Čtyřdveřový sedan na každý pád nedokázal splnit požadavek na motorizaci španělské veřejnosti, byl poměrně drahý. Tuto úlohu na sebe vzal v roce 1957 další licenční Fiat, malý model 600 označený logicky Seat 600. Z malého dvoudveřového autíčka se vzadu umístěným kapalinou chlazeným čtyřválcem se stal stejný hit jako v Itálii z pětistovky, bylo to auto, které posadilo Španěly za volant. Seat šel dokonce tak daleko, že "šestistovce" přidal jeden pár dveří, a v roce 1963 vznikl Seat 800, který vznikal pouze ve Španělsku. Seatu 600 se vyrobilo více než tři čtvrtě milionu kusů, "osmistovky" osmnáct tisíc.

V roce 1967 Fiat zvýšil svůj podíl v Seatu ze sedmi na 36 procent, povolil za to své licenční vozy vyvážet i do zahraničí, byť často nesly logo Fiatu. Poptávce po španělských autech ale určitě pomohlo to, že se prodávaly v dealerstvích italského akcionáře. Fiat měl také pomoci s vývojem specifických modelů.

Vznikl tak třeba Seat 133, což bylo hranaté malé auto postavené na základech Fiatu/Seatu 850, Fiat 127 si pod označením Seat 127 Španělé vyráběli i se čtyř- nebo pětidveřovou karoserií, kterou Italové nedělali. Auto z let 1972 a 1981 je s 1,25 milionu kusů dodnes třetím nejprodávanějším vozem značky. Do velké míry vlastní konstrukcí byl Seat 1200 (později 1430 Sport Coupé) z druhé poloviny sedmdesátých let.

Na začátku 80. let to ale mezi Španěly a Fiaty začalo skřípat. Seat potřeboval peníze, které Fiat kvůli ekonomické krizi nechtěl dát. Seaty, které nesly označení svých italských protějšků, dostaly jiná jména a přepracovaný vzhled. Právě tehdy začala tradice pojmenovávat vozy po španělských městech. Na Seat (Fiat) Ritmo navázal Seat Ronda, na Seat (Fiat) Panda Seat Marbella. Fiat se dokonce se Seatem neváhal soudit, Ronda měla až příliš odpovídat Ritmu. Španělé však u francouzského arbitra spor vyhráli.

Přelomovým typem byl hatchback Ibiza. Postavený na základech Rondy, ale s novými motory, které pomohlo vyvinout Porsche, design navrhl Giugiaro. Ibiza první generace se vyráběla od roku 1984 až do roku 1993 a již tehdy dokázala prodejně překonat Seat 127. Nejprodávanějším modelem je dodnes, Seat prodal takřka 5,9 milionu kusů všech pěti generací.

V roce 1984 ale již dva roky měl Seat nového zahraničního partnera. Příležitost zavětřil německý Volkswagen, Španělsko nabízelo poměrně levnou pracovní sílu a to se Němcům hodilo při plánované expanzi. VW koupil první akcie Seatu v roce 1982 a ve španělských továrnách začal vyrábět i vlastní modely.

V roce 1986 již VW patřila nadpoloviční většina akcií Seatu a o čtyři léta později vlastnil 99,99 procenta. Španělská značka se tak stala první kompletně začleněnou zahraniční součástí koncernu VW. Pod německým vedením se Seat dostal do zisku, otevřel nový závod v Martorellu (1993) a v devadesátých letech se v jeho nabídce objevila celá řada modelů, které motorizovaly i porevoluční Česko. Jednalo se o hatchback Leon, sedany Toledo a Cordoba nebo velké MPV Alhambra.

Neznamená to ale, že by pod vedením VW Seat zažíval jen úspěchy. Dobře neskončilo přetvoření sedanu Toledo ve velké MPV stejného jména a ani to, když se název vrátil na záď přeznačkované Škody Rapid. Zákazníci si nenašli cestu ani k sedanu a kombi Exeo, který vznikl jako starší Audi A4 lehce přepracovaným designem.

Pod vedením bývalého šéfa Lucy de Mea, který odešel v lednu a od července se má stát číslem jedna v Renaultu, se ale Seatu v posledních letech daří. Od roku 2015 je opět v zisku, vloni zaznamenal rekordní prodeje, když udal 574 100 aut po celém světě. Tvoří jedno procento celého španělského HDP, tři procenta vývozu a zaměstnává na 15 000 lidí.

Španělé slaví úspěchy s SUV Arona a Ateca, která vzniká v Česku, i modelem Leon. Firma má rovněž elektrické modely, v Bratislavě se vyrábí malé elektrické Mii, a ve Cvikově bude vznikat příbuzný hatchbacku VW ID.3, Seat el-Born.

Seat založil rovněž "sub-brand" Cupra, pod nímž bude nabízet výkonné modely, včetně svébytných typů, jako je crossover Formentor. "Cílem značky Cupra je také přispívat ke zvyšování ziskové marže společnosti Seat," píše se v tiskové zprávě.

Španělská firma je také v rámci koncernu odpovědná za vývoj nejrůznějších služeb v oblasti městské mobility. Vloni však také přišla o odpovědnost za vývoj nového malého koncernového elektromobilu a komplikace na čínském trhu oddalují její opětovný vstup do Číny. Místo toho se chce zaměřit na Latinskou Ameriku.