Benative
18. 1. Vladislav
Nové automobily

Jde jen o zvyk? Nové Audi Q3 přišlo o páčku blinkrů, jiné dobré věci si ale nechalo

Audi Q3 Premiéra Špindlerův Mlýn
Audi Q3 Premiéra Špindlerův Mlýn
Audi Q3 Premiéra Špindlerův Mlýn
Audi Q3 Premiéra Špindlerův Mlýn
Audi Q3 Premiéra Špindlerův Mlýn
Zobrazit
32 fotografií
Třetí generace Audi Q3 je oficiálně v Česku. |
Foto: Daniel Martinek
Jakub Stehlík
Jakub Stehlík
Jakub Stehlík

Třetí generace kompaktního crossoveru je konečně oficiálně v Česku. Na jízdní premiéře ve Špindlerově Mlýně jsme vyzkoušeli obě karosářské verze a rovnou tři motorizace.

Ačkoliv se v západní Evropě dlouhodobě řadí k nejprodávanějším modelům značky, Češi si modelu Q3 pořádně všimli teprve loni, když automobilka vyprodávala sklady naplněné výběhovou druhou generací. Atraktivní cena způsobila, že první příčku prodejů za rok 2025 historicky vůbec poprvé neobsadil nějaký velký a drahý model, ale s 926 prodanými vozy právě dosud opomíjený Q3. Meziročně si polepšil o fantastických 84 procent.

Důležitou zprávou je, že z praktického hlediska se toho u třetí generace mnoho nezměnilo. Karoserie novinky je sice o čtyři centimetry delší, ale o ty narostla hlavně příď, zatímco interiér zůstal rozměrově prakticky stejný. To také znamená, že na svém místě je i dělená posuvná lavice zadních sedadel, díky které lze volit mezi větším objemem kufru nebo velkorysejším místem pro nohy. A že tu najdeme samostatně sklopnou střední část opěradla, kudy půjdou pohodlně protáhnout lyže, zcela jistě i několik párů najednou.

Když už jsme u zimních sportů, místo české premiéry nebylo zvoleno náhodou. Audi se ve Špindlerově Mlýně angažuje dlouhodobě, což dokládá i na příští rok chystané lanovkové propojení Svatého Petra s Medvědínem, příznačně pojmenované Audi Line.

Zde propagovaný systém pohonu všech kol quattro přitom mají u Q3 pouze dvě z pěti nabízených verzí , konkrétně oba silnější benziny. Ostatní motorizace jsou klasické předokolky, motory má Q3 uložené napříč.

Už jen do historie patří manuální převodovka, nově řadí výhradně sedmistupňový S-tronic, u hybridní verze má automat stupňů šest.

Vstupenkou do světa Q3 je benzinová patnáctistovka s výkonem 110 kW, jež je současně jako jediná vybavena mildhybridní technikou. Faktem je, že v kopcovitém terénu Krkonoš základ nepůsobil vůbec špatně, subjektivně se jevil dokonce o něco živější než stejně silný diesel. I další parametry mají oba motory velmi podobné, blízké jsou si ostatně i cenou. Otázkou tak zůstává, proč dát přednost potenciálně choulostivější technice moderního dieselu, když ani ve spotřebě benzin za naftou výrazně nezaostává. Konkrétní čísla z testovacího okruhu jsou 6,6 l / 100 km (benzin) a 5,8 l / 100 km (nafta).

Pokud jde o spotřebu, tou dokáže pořádně zamíchat jen plug-in hybridní verze, která se svou 19kWh baterií dokáže jet dlouhé kilometry čistě na elektřinu. V našem případě to bylo 85, tedy o 40 méně než tvrdí automobilka, na druhou stranu teploty byly kolem nuly a elektrické topení s rychlým nástupem vůbec nezahálelo.

Plug-in hybridní verze s pohotovostní hmotností 1825 kg je oproti ostatním o něco těžší a má i menší kufr, na druhou stranu užitečné zatížení 580 kg zůstává nadprůměrně vysoké, stejně tak impozantní je systémový výkon benzinového a elektrického motoru (200 kW). K dispozici je i rychlé nabíjení 50 kW, takže doplňovat energii lze nejen doma z wallboxu, ale i na cestách z DC nabíječek. Plug-in stojí za úvahu, především pro majitele fotovoltaiky. Díky vylepšeným parametrům dojezdu a nabíjení už to s ním zdaleka není taková otrava, jakou zažívali majitelé pluginů v době, kdy tato technika teprve začínala.

Češi ale prý u Q3 dávají přednost quattru, vozy prodané loni měly pohon všech kol v 71 procentech. A v 58 procentech dali přednost karosářské verzi Sportback před SUV. Ta je, řečeno po cimrmanovsku, se svou splývavou zádí o něco méně praktická, zato ale dražší.

U Audi Q3 jde tedy zákazníkům často o efekt, jaký s technicky příbuznými modely Volkswagen Tiguan nebo Cupra Terramar využívajícími stejnou platformu MQB Evo nelze tak jednoduše dosáhnout. Vše navíc podtrhují vymoženosti jako jsou OLED koncová světla nebo digitální matrix světlomety, za které jsou právě zájemci o Audi daleko spíš připraveni zaplatit peníze navíc.

Nové Audi Q3, technická data a ceny

Verze

Q3 TFSI 110 kW

Q3 TFSI 150 kW

Q3 TFSI 195 kW

Q3 TDI 110 kW

Q3 e-hybrid 200 kW

Pohon

4 × 2

quattro

quattro

4 × 2

4 × 2

Točivý moment

250 Nm

320 Nm

400 Nm

360 Nm

250 Nm

Zrychlení 0-100 km/h

9,1 s

7,1 s

5,7 s

9,2 s

6,8 s

Max. rychlost (km/h)

209

229

240

208

215

Spotřeba (l / 100 km)

6,0 - 6,6

7,8 - 8,4

8,5 - 9,0

5,3 - 5,8

1,7 - 6,6

Cena SUV (Kč)

1 107 900

1 292 900

1 145 900

1 266 900

Cena Sportback (Kč)

1 145 900

1 330 900

1 448 900

1 183 900

1 304 900

Ačkoliv nové Audi Q3 s klasickými klikami dveří i tradiční nabídkou spalovacích motorů působí v bateriové éře takřka staromilsky, v jednom bodě obvyklá "Audi evoluce" překonává samu sebe: Pod volantem totiž místo obvyklých páček najdeme panel připomínající futuristický dálkový ovladač k televizi, na jehož pravém konci je volič převodovky, a levá strana společně slouží směrovkám, světlům i stěračům.

Nezvyklé je to hlavně v tom, že se řidiči při spínání blinkrů nedostává očekávaného haptického vjemu. Daleko spíš zažívá pocit, že tam pod volantem něco chybí a místo páčky se dotýká jen jejího torza.

Zástupci Audi přiznávají, že na takové uspořádání ovladačů je třeba si chvíli zvykat. Zda k tomu bude stačit například jeden týden, ostatně zjistíme už brzy v samostatném testu, do kterého nastoupí Sportback ve své nejsilnější verzi s pohonem všech kol.

Nejnovější
