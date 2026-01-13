Chystaná největší škodovka se bude jmenovat Peaq. Premiéru bude mít ještě letos

Sedmimístné elektrické SUV vycházející z konceptu Vision 7s dostalo definitivní jméno. Jak je u aut z Mladé Boleslavi tradicí, i tentokrát končí na písmeno Q.
Peaq má být dosud největší elektromobil značky a vlastně největší model Škoda vůbec. Sedmimístné SUV vychází ze studie Vision 7s, jejíž délka lehce přesahuje pět metrů.
Novinka postavená na elektrické platformě MEB ponese kabát v designovém stylu Modern Solid a v hierarchii modelů značky Škoda se postaví nad aktuální modely Enyaq a Kodiaq. Stane se tak vrcholem nabídky české automobilky.
„Této pozici odpovídá také samotné jméno. Velké SUV totiž ponese označení Škoda Peaq. Jméno vychází z anglického slova peak, tedy výrazu pro vrchol, a zároveň pokračuje v tradici označování SUV modelů Škoda názvy s písmenem Q na konci,“ uvádí ve zprávě automobilka.
V definitivní podobě tedy automobilka Peaq představí už letos, jeho výroba se však podle dosud zveřejněných plánů rozběhne až příští rok. V rámci koncernu nemá mít vůz přímého konkurenta, Volkswagen výrobu sedmimístného elektrického SUV neplánuje.
