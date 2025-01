Bude v roce 2025 lépe? Chystá se automobilová smršť, potěší ale jen někoho

Norma Euro 7 sice prošla v mírné podobě, flotilové emisní limity jsou ale přesto pro rok 2025 neúprosné. A do značné míry ovlivňují skladbu novinek jednotlivých značek. Přestože prodeje elektromobilů stagnují, právě kvůli limitům jich i letos přijede na český trh velké množství, ovšem také s výrazně atraktivnější cenovkou než dříve.

93,6 g CO2 na ujetý kilometr. To je průměrný limit, kterého musí ode dneška automobilky napříč svým portfoliem dosáhnout. Pokud přesáhnou, budou platit vysoké pokuty, za každý gram navíc je to 95 eur u každého prodaného auta. Jinými slovy i nadále je možné prodávat auta se spalovacími motory, jenže aby byla flotila vyvážená, o to více musejí značky prodávat elektromobily, případně hybridy.

Průměr se počítá ze všech prodaných osobních aut, v roce 2024 byl přitom výrazně benevolentnějších 116 gramů. Nutno dodat, že jsou to čísla průměrná a každá značka pak má hodnotu vypočítanou trochu jinak s ohledem na skladbu modelů. Aby flotilové emise snížily, některé značky tak třeba uměle limitují počty prodaných aut, které vypouštějí více emisí oxidu uhličitého, třebaže by o ně byl mezi zákazníky zájem. Končí také některé varianty s vyššími hodnotami emisí.

Stále více také musí jednotlivé automobilky tlačit zákazníky do elektromobilů, třebaže poptávka po nich celoevropsky stagnuje a na velkých trzích, třeba v Německu, dokonce klesá. Jedním z prostředků jsou nižší ceny, třeba Škoda Elroq se prodává za 799 tisíc korun, ovšem automobilka má na elektrickém SUV jen minimální marži.

Dalším prostředkem, jak zákazníky donutit ke koupi emisně "čistějšího" auta, je zdražení verzí se spalovacím motorem. Tím se tak někteří uměle blíží tolik kýžené paritě cen mezi spalovacími a elektrickými vozy. Ostatně na některých trzích už třeba Opel Frontera v mildhybridní a elektrické verzi stojí stejně, případně je elektromobil jen o kousek dražší.

Na soupisu novinek pro rok 2025 je tlak na nižší flotilové emise dobře patrný, protože spousta automobilek přichází s levnými elektromobily. Spousta lidí určitě namítne, že městské auto za 600 tisíc korun jako v případě Hyundai Inster není levné, ovšem v kontextu cen ostatních elektromobilů je to pro zájemce o auto do zásuvky lákavá nabídka.

Přijede také Renault 5 za 675 tisíc korun, elektrické SUV Citroën C3 Aircross s dojezdem 300 km stojí od 690 tisíc korun a podobně velký Ford Puma Gen-E s dojezdem 376 km přijde na tři čtvrtě milionu korun. Ještě začátkem loňského roku přitom byla nabídka elektromobilů pod 800 tisíc korun doslova tristní. Na zmíněném Renaultu 5, ale i chystaném Renaultu 4 nebo Fiatu Grande Panda je pak vidět, že kromě ceny frčí mezi elektromobilisty také retrodesign.

Do světa elektromobilů vstoupí také Suzuki s kompaktním SUV e Vitara, které bude mít sourozence v podobě Toyoty Urban Cruiser. Pro Toyotu je to možnost reparátu po vlažně přijatém větším SUV bZ4X, kterému byla vyčítána třeba nepříliš velká efektivita elektrického pohonného ústrojí či pomalejší nabíjení.

Vysoká očekávání mají někteří od Tesly. Všeobecně se počítá s tím, že přijede modernizace Modelu Y s označením Juniper. Ta by měla odpovídat designem Modelu 3 Highland, zmizí tak třeba i páčky v interiéru. Spekuluje se ovšem rovněž o příchodu projektu Redwood, což by měla být nejlevnější Tesla (aktuálně Model 3 stojí v USA 42 490 dolarů bez pobídek), která ale určitě nebude stát kdysi slibovaných 25 tisíc dolarů. Pořád by však měla být levnější než Model 3 a před pobídkami podle zahraničních médií stát zhruba 37 500 dolarů.

Když už nepůjde o čistý elektromobil, spousta značek vsadí alespoň na hybridy či mildhybridy. Už zmíněná Grande Panda, Frontera nebo C3 Aircross tak vedle elektrického nabídnou i mildhybridní pohon, Dacia Bigster bude pro změnu vůbec prvním modelem rumunské značky, který se jinak než jako hybrid nebo mildhybrid ani nabízet nebude. Elektrifikace se u něj dočkal dokonce i tříválec na plyn.

Do Evropy, potažmo do Česka, se také chystá několik čínských automobilek. Jistý je vstup značek Jaecoo a Omoda koncernu Chery, mluví se nahlas také o značce Hongqi nabízející v Číně luxusní auta pro politiky a bohatší podnikatele. Přijít by oficiálně měla také značka BYD, aktuálně dostupná díky několika nezávislým dovozcům. Kromě MG zatím čínské značky jako Dongfeng nebo SWM spíše paběrkují, nováčci to ale třeba změní. Navíc třeba Jaecoo i Omoda nabídnou SUV se spalovacími motory, nejen elektromobily.

Na další novinky, které se v roce 2025 představí a (nebo) dostanou na český trh, se podívejte do galerie.