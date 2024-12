Doženeme Korejce za pár let, věří nové čínské automobilové značky na českém trhu

Na český trh přicházejí mladé čínské značky Omoda a Jaecoo. Zpočátku se budou nabízet s benzinovými šestnáctistovkami a importér slibuje, že ve srovnatelné výbavě budou o pětinu levnější než korejská konkurence.

Muž v blikajícím párty obleku dvouapůlmetrového robota, který promlouvá střídavě čínsky a anglicky, se prochází kolem nablýskaných aut nápadně evropského střihu před pražským luxusním hotelem Four Seasons.

Další auto se pomocí jeřábu sneslo na malé patio u břehu Vltavy s výhledem na Pražský hrad. Sál v suterénu zaplnilo přes 120 hostů, z nichž většina jsou dealeři různých automobilových značek, případně novináři. Uspořádat pompézní premiéru Číňané evidentně umí.

Do Česka přichází se dvěma mladými - od založení uběhly pouhé dva roky - automobilovými značkami Omoda a Jaecoo. Patří do gigantického čínského koncernu Chery, jenž se už dvacet let pyšní titulem největší exportní automobilky z Říše středu a na domácím trhu se řadí do top trojice nejprodávanějších výrobců.

Automobilový čínský gigant chce, aby byl vnímaný jako globální výrobce. Snad i proto v reklamních spotech, které se na tiskové konferenci promítaly, nefigurují Asiaté a čínští zástupci Chery nerozdávají rozhovory na potkání, nechtějí se údajně až příliš prezentovat.

Ne vždy je totiž v Evropě čínský původ, a především u aut, vnímaný bezvýhradně pozitivně. Automobilku MG, která je nejen v Česku, ale také v celé Evropě nejúspěšnější čínskou značkou, ostatně mnoho zákazníků díky někdejšímu britskému vlastníkovi nevnímá jako výrobce "Made in China".

Chery to s expanzí do Evropy myslí vážně. Ve Frankfurtu koncern založil i výzkumné a vývojové centrum, ve Španělsku koupil od Nissanu továrnu, kde od letošního listopadu vznikají vozy pro Evropu, a nechává se slyšet, že u jednoho závodu na kontinentu nezůstane.

Je tedy první čínskou automobilkou, která své modely přímo v Evropě už vyrábí. Koncern BYD má spustit montáž v nově postaveném závodě v Maďarsku začátkem příštího roku.

Charlie Zhang, viceprezident Chery, který na konferenci vystoupil a během hodiny prezentoval automobilku tak sebevědomým stylem, že by se jím evropští top manažeři automobilek měli inspirovat, rovněž připomněl, že čínští výrobci se plně zaměřují na automatizaci ve výrobě a ve španělském závodu své schopnosti uplatní.

"Má to obrovskou výhodu. Když nezaměstnáváte lidi, stroje mohou pracovat dny i noci bez přestávek, nejsou nemocní, nemají úrazy, nemusíte jim tam ani svítit," dodává Zhang.

Ve španělském závodu se budou vyrábět modely jak se spalovacími motory, tak i elektromobily. Díky tomu se značka vyhne dodatečným clům, která EU uvalila na čínské výrobce ve výši 30 procent nad rámec běžných desetiprocentních za dovoz.

Vozy bude v Česku prodávat síť Grand Automotive Central Europe, která je importérem japonského Nissanu, a rozvoj značky má na starosti manažer František Švec. Ten například šéfoval dealerství AutoPalace Spořilov, v minulosti fungoval jako krizový manažer v AAA Auto či Janka Engineering.

Že nebude snadné v Česku uspět, si nicméně uvědomuje. "Místní trh je specifický tradicionalismem vůči domácí tradiční značce Škoda. Protičínská nálada u některých Čechů mě mrzí. Myslím, že bychom se naopak měli inspirovat jejich neskutečnou pracovitostí, zapálením pro věc a touhou věci maximálně vylepšovat," popisuje ve velkém rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Věří ale, že ve chvíli, kdy se vozy přistaví do showroomů a běžní zákazníci se k nim dostanou, případně je vyzkouší, možná změní názor. "Moderní čínské vozy jsou na vysoké technologické úrovni, jsou skvěle zpracované, mají bohatou výbavu a myslím, že i zajímavý design a především cenu. Vidíme to v Polsku, kde se značce začíná velmi dařit," chválí Švec značky Omoda a Jaecoo.

Za největší klad považuje především atraktivní cenovou politiku. Kolik přesně modely budou stát, sice zveřejnit nechce, ale tvrdí, že modely od obou značek budou ve srovnatelných výbavách zhruba o 20 procent levnější než konkurence.

Omoda má být značka zaměřená na mladou klientelu či mladé rodiny. Prvním modelem, s nímž vstupuje na trh, bude Omoda 5 s benzinovou šestnáctistovkou, s délkou 4,4 metru je to konkurent například modelu Cupra Ateca, Nissanu Qashqai, Škody Karoq či Toyoty Corolla Cross. Jaecoo podle manažera cílí na tradičnější zákazníky anebo podnikatele, kteří mají v oblibě konzervativnější design, ale upřednostňují dobře vybavené vozy.

Jaecoo 7 je přesně o deset centimetrů delší než Omoda 5, konkurentem je údajně například Kia Sportage, Hyundai Tucson. Elektromobil Omoda 5 BEV by se měl začít prodávat v prvním kvartále příštího roku.

Importér si uvědomuje, že firemní fleetová politika je v Česku velmi konzervativní a do jisté míry stojí na zůstatkových hodnotách, a tak bude asi největším oříškem přesvědčit především firmy, aby vedle zavedených značek jako Škoda či VW daly přednost čínským výrobcům.

"Mladé značky si hodnotu teprve musí vybudovat a to trvá. Proto zpočátku míříme právě na takzvaný retail, tedy čtvrtinu trhu zastoupenou privátními zákazníky. Ale bavíme se i o tom, jak najít cestu do firem pomocí přátelsky nastavené cenové politiky," popisuje v rozhovoru Švec.

Nejzásadnějším úkolem je tak především co nejrychleji vybudovat dealerskou síť a ostatně právě pro jejich zástupce importér pořádá zmíněné velkolepé prezentace. Druhá se má uskutečnit ve čtvrtek 12. prosince.

Přesné číslo už zasmluvněných dealerů Švec zveřejnit nechce, ale tvrdí, že to jsou více než jednotky, nicméně zatím ne desítky.

"Přesný počet nemáme stanovený, chceme ale rozumně pokrýt celou republiku v dostupné vzdálenosti všem zákazníkům. Oslovujeme nejen dealery Nissanu, ale všechny potenciální partnery a zatím jsme s jednáními s nimi velmi spokojeni," popisuje.

Podle experta společnosti EY na automobilový sektor Petra Knapa je pro úspěšný vstup na nový trh zásadní, jak rychle importér prostřednictvím dealerské sítě zajistí distribuci.

"Čeští zákazníci jsou velmi tradiční a nebude úplně snadné je přesvědčit ke koupi mladé čínské a zatím nepříliš známé značky, úspěch MG je trochu jiný příběh," dodává Knap, čímž připomíná, že v Česku je značka MG s britskými kořeny poměrně úspěšná. Během letošních 11 měsíců prodala na tuzemském trhu 3699 aut a v žebříčku značek je na 13. místě, loni byla osmnáctá.

"Z průzkumů EY nicméně vyplývá, že 12 až 20 procent zákazníků je ochotných zvážit koupi čínského vozu, nemají v tomto směru předsudky, takže potenciál tu je. Nakonec ale vždy rozhoduje primárně cena," hodnotí Knap.

Připomíná, že ač jsou všechny začátky těžké, Omoda a Jaecoo přichází s velmi zajímavou nabídkou pro ty, kteří hledají něco nového, zajímavého a především za atraktivní cenu. "Oficiálně sice zveřejněny nebyly, ale ve Španělsku se modely nabízejí v přepočtu od 600 až 700 tisíc korun, což je za vůz této velikosti velmi zajímavá nabídka," hodnotí expert cenovou politiku značek.

Jejich výhodou je i fakt, že se nebudou nabízet výhradně s bateriovým pohonem jako například modely od BYD, NIO či Xpeng. Automobilka přichází s širokou plejádou pohonů, od klasického benzinového čtyřválce o objemu 1,6 litru, který si údajně sama vyvinula, přes mild-hybridy, v budoucnosti plug-in hybridy až po elektromobily.

Nabízet chce také verze REEV, tedy "range extendery", které kombinují elektrický pohon s benzinovým motorem, jenž slouží primárně jako generátor na prodloužení dojezdu vozidla. Tyto modely jsou v Číně aktuálně velmi populární a slibují dojezd více než 2000 kilometrů.