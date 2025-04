Hra o šéfa ČT. Známe jména lidí, kteří můžou nahradit kritizovaného Součka

Generálním ředitelem České televize je sice stále Jan Souček, v zákulisí se už ale přesto začínají skloňovat jména jeho případného nástupce či nástupkyně. Kromě několika členů stávajícího managementu ČT je mezi nimi také třeba Libuše Šmuclerová, která dlouhé roky vedla vydavatelství Ringier a posléze Czech News Center.

Budoucnost generálního ředitele ČT Jana Součka je v tuto chvíli krajně problematická. Podle vlivného člena Rady ČT Vlastimila Ježka nelze vyloučit, že se na jednom z nejbližších jednání kontrolního orgánu veřejnoprávní televize bude hlasovat o jeho odvolání. A ze zákulisních informací, které má redakce Aktuálně.cz k dispozici, vyplývá, že k tomu dynamika uvnitř Rady ČT skutečně spěje.

Což ovšem neznamená, že nakonec bude skutečně odvolán. Nejbližší jednání Rady ČT se uskuteční ve středu 14. května - a za tři týdny se nepochybně uskuteční bezpočet schůzek a telefonátů mezi klíčovými aktéry, během nichž se může ukázat, že na odvolání generálního ředitele není dostatek hlasů. Zrovna tak se ale situace může vyvinout opačným směrem.

Tři ostré výtky

Ježek v rozhovoru pro Aktuálně.cz přitom před časem zdůraznil, že návrh na odvolání Součka přijde pouze v případě, že bude jasné, že existuje dostatečný počet hlasů. K odvolání jsou přitom potřeba dvě třetiny všech radních, což je 12 z aktuálně 17 radních. Ovšem Rada ČT má mít celkem 18 členů, v danou chvíli je neúplná.

"Navrhovat odvolání generálního ředitele ČT jako jenom nějakou hru, to by mi nedávalo smysl," zdůraznil Ježek. Nicméně už v březnu radní větší než dvoutřetinovou většinou odhlasovali tři dost ostře formulované výtky Součkovi, což je, bez ohledu na jejich opodstatněnost, věc, která musí podle zákona o ČT předcházet případnému hlasování o jeho odvolání.

Na předminulém jednání kontrolního orgánu veřejnoprávní televize navíc radní přiznali Součkovi nárok pouze na desetiprocentní výroční bonus, což je zdaleka nejméně v novodobé historii České televize. Celkově to působí dojmem, že si významná část Rady ČT skutečně připravuje půdu pro Součkovo odvolání. Přesto nelze vyloučit, že se situace vyvine jinak.

Nakonec totiž může převládnout obava z destabilizace veřejnoprávní televize v čase těsně před volbami do Poslanecké sněmovny. Proto ostatně Ježek míní, že k hlasování o odvolání Součka dojde buď v květnu (nejpozději v červnu), anebo už vůbec. Snad nejhorší scénář pro ČT by ovšem nastal, pokud by o jeho odvolání radní sice hlasovali, avšak těsně neúspěšně.

Souček: Začala ostrá fáze útoku Generální ředitel České televize Jan Souček ve čtvrtek reagoval na text výzvy iniciativ a osobností Radě ČT k jeho odvolání. Podle svého vyjádření je pokládá za zahájení ostré fáze útoku na něj. Tvrdí, že řadu týdnů vzdoruje neúspěšným pokusům o vydírání. "Dostal bych bonus a nebudu odvolán, pokud propustím Václava Moravce a nebudu vymáhat škodu po členech Rady, kteří v roce 2020 nezákonně odvolali Dozorčí komisi," napsal na síti X. Člen Rady ČT Vlastimil Ježek ve čtvrtek Součka vyzval, aby řekl, kým byl vydírán. "Určitě není vydírán Radou jako celkem, to vylučuji. Určitě ho nevydírám já, takové věci nedělám," uvedl dnes radní v podcastu Seznam Zpráv Ptám se já. Rozhodně odmítl, že by proti řediteli ČT vedl kampaň, zároveň řekl, že Souček nemá na funkci lidsky a profesionálně. Souček tvrdí, že snaha o jeho odvolání je pokus o destabilizaci ČT před volbami. Podrobnosti chce předložit v pátek. Načasování údajného útoku je podle Součka spojeno se schvalováním mediální novely zvyšující televizní poplatek ze 135 na 150 korun měsíčně. Ta už čeká jen na podpis prezidenta Petra Pavla. "Po něm už by bylo výrazně složitější mě obviňovat z neúspěchu," podotkl. Jako pokus o vydírání zmínil údajnou nabídku, že dostane milionový ředitelský bonus za loňský rok, pokud propustí moderátora Václava Moravce a nebude vymáhat škodu po členech Rady, kteří v roce 2020 nezákonně odvolali Dozorčí komisi. Součkovi za loňský rok nakonec Rada schválila bonus ve výši jen deseti procent. Škoda, kterou má ČT celkem vyplatit bývalým členům Dozorčí komise, se pohybuje okolo tří milionů korun. Pokus o údajnou destabilizaci ČT před volbami podle Součka paradoxně navenek vede člen Rady Vlastimil Ježek. "Už více než rok a půl sbírá dnes již vyřešená či nerelevantní témata, buduje síť spojenců a tlačí na návrat svého osobního favorita Petra Dvořáka, což bez mého odvolání není možné," napsal Souček. Ježek patří k jeho největším kritikům na jednáních Rady. Nedávno v médiích uvedl, že je Souček kvůli špatným rozhodnutím v personální oblasti a v oblasti programu zralý na odvolání a po udělení snížené odměny by na jeho místě odstoupil. Souček nastoupil do funkce v říjnu 2023. Před tím porazil ve výběrovém řízení nejdéle sloužícího šéfa veřejnoprávní televize Petra Dvořáka. Zdroj: ČTK

Další ne zrovna optimistická prognóza pro ČT je tato: radní sice najdou dostatek hlasů pro Součkovo odvolání, avšak posléze se neshodnou na jméně jeho nástupce, a ČT tak bude v čase sněmovních voleb bez silného vedení. Jedna věc je totiž najít dvanáct hlasů a "negativní" shodu na odvolání ředitele, něco úplně jiného je najít dvanáct hlasů a "pozitivní či konstruktivní" shodu na jeho zvolení.

Možných nástupců je celá řada

To vše je v danou chvíli v mlze. Přesto se už nejen v politickém zákulisí spekuluje o jménech Součkova nástupce či nástupkyně. Výčet není ani zdaleka úplný, v každém případě jde o osobnosti, které Aktuálně.cz potvrdilo několik na sobě nezávislých zdrojů. Rozdělit je lze do dvou základních skupin: první z nich v ČT pracují nebo pracovali, v druhém případě jde o lidi zvenčí.

Ze stávajícího vedení České televize se v souvislosti s nástupcem Jana Součka nejčastěji skloňují tři jména: Milan Fridrich, Petr Mrzena a Hynek Chudárek. Fridrich je ředitelem divize Programu, Mrzena šéfuje Zpravodajství a publicistiky a Chudárek je výkonným ředitelem obchodu. Nejagilnějším z nich je v souvislosti s případnou kandidaturou podle našich zdrojů Mrzena.

Dále se v souvislosti s kandidaturou hovoří o dalších dvou osobnostech, které v ČT už působily. Jiří František Potužník je manažer a bývalý novinář, který se o post generálního ředitele ČT v minulosti již ucházel. A Vít Kolář působil v éře Petra Dvořáka na pozici ředitele divize Komunikace a korporátních vztahů. Na sklonku roku 2023 se stal ředitelem odboru komunikace prezidenta republiky.

Kandidaturu údajně zvažuje také Libuše Šmuclerová, která dlouhé roky vedla vydavatelství Ringier a následně Czech News Center. A zatímco členové stávajícího vedení České televize nechtěli svou případnou kandidaturu komentovat - přece jen jde ještě pořád o hypotetický scénář, tudíž budou snad sdílnější teprve tehdy, až půjde o realitu -, Kolář a Šmuclerová na dotazy redakce stručně zareagovali.

A byť i Šmuclerová zdůraznila, že to v danou chvíli není aktuální otázka, přiznala, že lituje, že se nepřihlásila do posledního konkurzu o post generálního ředitele ČT. "Řešila bych ji znovu, ale teprve, až by nastala," dodala. Možnost šéfovat České televizi by pak zřejmě neodmítl ani Vít Kolář: "Momentálně jsem naplno koncentrován na práci pro prezidenta, ale situaci v ČT stále sleduji. Pracoval jsem v televizi převážnou část života a budoucnost veřejné služby mi není lhostejná," řekl Aktuálně.cz.