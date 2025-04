Bronz pro Okamuru? Jo! sílí na úkor ANO, říká průzkum průzkumů

Tomiu Okamurovi se zatím jeho sázka na „koalici bez koalice“ s přízviskem Jo! vyplácí. V posledních dvou průzkumech jeho hnutí dokonce přeskočilo tradičně třetí Starosty. Na vzestup posílené SPD ovšem doplácí hlavně ANO, kterému sympatizanti už druhým měsícem ubývají.

Každý osmý hlasovací lístek, který na podzim volební komise vysypou z uren, bude obsahovat jména kandidátů SPD a tří spřízněných subjektů - Trikolory, Svobodných a hnutí PRO. Takový úspěch věští Tomiu Okamurovi nejnovější průzkum agentury NMS.

Modely ostatních agentur přisuzují SPD menší zisk. Trend je ovšem jednoznačný, novodobá čtyřkoalice, která se pro účely voleb tváří jako kandidátka jedné strany, se dere vzhůru. V průzkumu průzkumů, který pravidelně sestavuje redakce Aktuálně.cz ze všech letos vydaných důvěryhodných modelů, Okamurově projektu s podtitulem Jo! patří 8,9 procenta hlasů. To je o pětinu více než před dvěma měsíci.

Odliv Babišových věrných

Opačným směrem míří preference hnutí ANO. Zatímco ještě na konci února měla strana Andreje Babiše ve volebních modelech více než 35 procent hlasů, agentura NMS minulý týden odhadla její zisk na pouhých 28,1 procenta hlasů. "Volební jádro pokleslo na 16,3 procenta, což značí, že se dále snížila jistota dříve přesvědčených voličů volit právě hnutí ANO. Volební potenciál se snížil na 33,1 procenta," okomentovala agentura svá zjištění.

Průzkum průzkumů od Aktuálně.cz sice všechny extrémy vyhlazuje, přesto i v něm křivka ANO v posledních týdnech klesla o bezmála dva procentní body na současných 33,2 procenta. Jeho hlavní konkurent, koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09, naopak mírně posiluje. V průzkumu průzkumů má nyní 19,1 procenta hlasů a poslední průzkumy naznačují, že by mohla na podzim překonat dvacetiprocentní hranici.

Křivky ostatních čtyř politických stran, které se podle všeho probojují do parlamentu, jsou až překvapivě rovné. Starostové se pohybují mezi 11 a 12 procenty, Piráti nad šesti procenty, Motoristé a komunisty vedená aliance Stačilo! nad pěti. Nejblíž ke kritické pětiprocentní hranici má Stačilo!, aktuálně by mu podle průzkumu průzkumů dalo hlas 5,2 procenta voličů. Na vstup, respektive návrat do sněmovny zatím nemohou pomýšlet sociální demokraté, Zelení ani Přísaha. Naprostá většina modelů jim předpovídá méně než tříprocentní zisk.

Hrozí povolební pat

V přepočtu na poslanecké mandáty je v posledních týdnech největší změna u hnutí ANO. Oproti průzkumu průzkumů ze začátku března ztratilo už pět křesel. Je to tím, že volební systém používaný pro volby do Poslanecké sněmovny odměňuje vítěze na úkor slabších stran. Například ve volbách v roce 2017 získalo ANO díky zisku 29,6 procenta hlasů 78 poslanců (tedy jednoho poslance za 0,38 procenta hlasů), zatímco Starostové se ziskem 5,2 procenta hlasů měli pouze šest poslanců (tedy jednoho za 0,86 procenta hlasů).

I drobný pokles preferencí tak pro favorita voleb znamená citelnou ztrátu faktické síly potřebné pro sestavení vlády. S "pouhými" 80 poslanci by Andrej Babiš nebyl na podzim schopen sestavit většinový kabinet ani s SPD, ani s Motoristy a Stačilo!. Musel by tak do vlády vzít jak Tomia Okamuru, tak alespoň jeden další menší subjekt. Anebo vytvořit velkou koalici se Spolu či Starosty.

Jak model počítá

Volební model Aktuálně.cz patří, stejně jako například projekt Mandáty.cz, mezi takzvané poll of polls, tedy průzkumy průzkumů. Jeho vstupem jsou všechny letos zveřejněné volební modely domácích agentur sdružených v profesní organizaci Simar. Výsledky těchto modelů jsou pak váženy podle data zjišťování a počtu respondentů - čím novější je daný průzkum a čím má větší počet respondentů, tím větší váhu mu průzkum průzkumů přisuzuje. Vypočítaný volební zisk pak přepočítává na poslanecké mandáty s předpokladem, že v jednotlivých krajích bude hlasovat stejný počet voličů jako v roce 2021.

Do průzkumu průzkumů Aktuálně.cz byly dosud zařazeny průzkumy těchto agentur: