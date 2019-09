Po devíti letech v novém. Nissan Juke vypadá pořád stejně, troufá si i na škodovku

Juke je pro evropské prodeje Nissanu jedním z nejdůležitějších modelů. Za devět let se malého SUV prodalo téměř milion kusů, přičemž zájem začal pozvolna klesat až v poslední době. Původně se Juke představil už v roce 2010, a ačkoliv vnější vzhled rozděluje veřejnost dodnes, technika už na nováčky v segmentu nestačila.

Proto se nová generace dočkala úplně jiného základu. Modulární platforma si říká CMF-B a v současnosti už ji nabízí alianční partner Renault u malých modelů Clio a Captur. Spolu s tím se povedlo vůz docela výrazně zvětšit, na délku tak má 4210 mm - o 75 mm více než doposud. Do šířky Juke vyrostl o 35 mm a do výšky o 30 mm.

Nejsledovanější veličinou je pro prostor vzadu rozvor náprav. Ten má nově 2636 mm, o 106 mm více než doposud. V segmentu jde o nadprůměrnou hodnotu, kterou výrazněji překonává jen Škoda Kamiq. Naproti tomu například nový Captur se Nissanu vyrovná.

Větší karoserie znamená i více místa v kabině. Podle Nissanu narostl prostor před koleny vzadu o téměř šest centimetrů, nad hlavou je o více než centimetr více. Zavazadlový prostor má v základním uspořádání 422 litrů, což znamená nárůst o 68 litrů. Právě velikost vnitřního prostoru byla u stávajícího provedení často terčem kritiky.

Nissan Juke v číslech Motor: 1.0 T-GDI

Převodovka: 6 MT/7 DCT

Výkon: 86 kW při 5250 ot./min

Toč. moment: 180 Nm (200 Nm - overboost) při 1750 ot./min

Zrychlení 0-100 km/h: 10,4/11,1 s

Max. rychlost: 180 km/h

Rozměry (d/š/v): 4210/1800/1595 mm

Rozvor: 2636 mm

Kufr: 422 l

Japonská automobilka dále slibuje tužší podvozek a z toho plynoucí lepší jízdní vlastnosti nebo stabilitu. Nový Juke je také lehčí, o 23 kg.

Pod kapotou zapomeňte na atmosférické motory s relativně velkým objemem. I malé SUV již přešlo na přeplňovaný litrový tříválec DIG-T o výkonu 86 kW. Ten pohání přední kola, a to přes šestistupňovou manuální nebo sedmistupňovou dvouspojkovou automatickou převodovku.

Jde však o jedinou dostupnou pohonnou jednotku, a to minimálně na nějakou dobu. Britský magazín Autocar nicméně zjistil, že naftový motor se do nabídky nevrátí a o silnějších motorech se zatím jen uvažuje. Jednou z možností by také mohl být plug-in hybrid uvážíme-li, že Renault Captur na stejném základě tuto variantu dostane. Naopak čistě elektrickou verzi použitá platforma vylučuje.

Zlepšení dosáhla také nabídka asistenčních systémů. Novinkou je především částečně autonomní systém ProPilot s elektronicky asistovaným řízením, zrychlováním a brzděním v jednom pruhu na dálnici. Dále nebudou chybět panoramatický kamerový systém, sledování mrtvého úhlu nebo upozornění na vozidla při couvání.

Vnější design se změnil jen evolučně. Nissan i nadále vsadil na výrazné prvky, které už první Juke odlišily od konkurence. Hlavní světla tak jsou i nadále kulatá a mají standardně diodovou technologii. Na zvětšenou masku ve tvaru písmene V pak navazují úzké pásy denního svícení zasahující až do boku kapoty. Skupinové svítilny svým tvarem kopírují větší Qashqai. Zachovány zůstaly z předchůdce nejen tvar střechy, ale také kliky zadních dveří ve sloupku.

Kabina, ačkoliv třeba páka převodovky na zvýšené části středového tunelu říká opak, prošla tou možná nejvýraznější změnou. Drtivá většina verzí dostane ve standardu osmipalcovou dotykovou obrazovku multimediálního systému. Ta stojí volně na vrcholu palubní desky a systém je možné vybavit navigací nebo on-line službami.

Další obrazovka, až sedmipalcová, je mezi budíky. Nový je volant, materiály by měly být kvalitnější a lépe zpracované. Nissan také nabídne audio Bose s osmi reproduktory, přičemž přední sedadla je mají zabudovaná i do opěrek hlavy.

Zákazníky chce Juke lákat i na individualizaci, k čemuž by měl být určený výbavový stupeň N-Design. Nechybí možnost odlišného lakování střechy, bočních lišt či prvků v nárazníku, barevně odlišený může být i interiér. Nissan nabídne celkem jedenáct odstínů karoserie a vůbec poprvé také 19palcová litá kola. V základu ale budou plechové šestnáctky, nebo lité sedmnáctky.

Produkci druhé generace Nissanu Juke bude mít na starosti továrna v britském Sunderlandu, první vozy se k zákazníkům dostanou už na konci listopadu.