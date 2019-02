Dostupná čtyřkolka nemusí být jen Dacia Duster. Test čiperného Suzuki Vitara

Pohon všech kol je taková zimní hra na jistotu. Čtyři zabírající kola mají větší šanci poradit si se sněhem, ledem i břečkou a vyhnout se potupnému zapadnutí. Problém je ale v tom, že pohon 4x4 je vyhrazen zejména dražším autům, jednou z mála výjimek je rumunská Dacia Duster nebo vozy značky Suzuki.

Japonská automobilka se specializuje na výrobu malých až nevelkých aut, která s oblibou vybavuje čtyřkolkou. Můžete si tak u něj koupit třeba kapesní Ignis 4×4, pokud byste ale chtěli vozidlo, které dokáže v relativním pohodlí odvézt čtyři cestující, bude lepší sáhnout po modelu Vitara, jejž bychom zařadili do kategorie nevelkých (přehled malých SUV na trhu najdete tady).

Ještě před pár lety se jednalo o poměrně poctivý off-road pro myslivce, dnes je z Vitary malé SUV, které koncem loňského roku prošlo modernizací. Na délku nemá ani 4,2 metru, do úzké kabiny se ale čtyři lidé poskládají, a ještě zvládnou do 375litrového kufru naložit pár drobností.

Se světlou výškou 185 mm není Vitara stavěna do těžkého terénu, ale dokonale nabídne to, co lidé chtějí: zvýšený posaz za volantem, stylovou krabicovitou karoserii a pohon všech kol pro všechny případy. Bez zaváhání si poradí se sněhem i rozblácenou polní cestou.

Onen žádaný pohon 4×4 nazvaný japonskými marketéry AllGrip můžete mít buď s 88kilowattovým tříválcem (od 490 900 Kč), nebo silnější jednačtyřkou o výkonu 103 kW. My jsme sáhli po druhé variantě, která vyjde v téměř plné výbavě Elegance na necelých 550 000 Kč. Pořídit si ji můžete ještě v levnější verzi Premium za 521 900 Kč.

Není to moc? Inu, jak se to vezme - autu nechybí navigace (byť nemá zcela intuitivní ovládání) nebo asistenční systém včetně adaptivního tempomatu (mohl by fungovat plynuleji), nouzového brzdění, čtení dopravních značek, varování před auty ve slepém úhlu a samočinného udržování v jízdním pruhu. K tomu všemu má ještě couvací kameru, parkovací senzory, polokožené čalounění s imitací semiše, vyhřívaná sedadla a LED světlomety.

Nic podstatného tady tedy nechybí. Navíc se podívejte, kolik stojí ostatní malé čtyřkolky. Dosluhující Opel Mokka začíná s pohonem 4×4 na 521 900 Kč, srovnatelné výbavy se ale pohybují nad 600 tisíci a k této hranici se blíží i nejlevnější čtyřkolkové varianty Mazdy CX-3 nebo Fiatu 500X. Ještě dražší je Ford EcoSport. Vitara je tedy výhodnou nabídkou.

Kromě výbavy potěší i projev motoru, přeplňovaný čtyřválec s autem hýbe skutečně čile. Pilně táhne od nějakých 1500 otáček, a navíc je docela úsporný. Klidnou jízdou se dá dostat pod sedm litrů, horší je to ale na dálnici, kde naopak palubní počítač ukazuje spíše hodnoty okolo osmi litrů.

Vyšší odpor vzduchu zde totiž maže výhodu nízké hmotnosti. Vitara neváží ani 1300 kilo, což se podepisuje na projevu motoru, ale i na jízdních vlastnostech. Tužší podvozek Vitary není nepohodlný, ostřeji reaguje až na úzké a výraznější nerovnosti a v zatáčkách auto funguje spíše jako klasický hatchback typu Škody Fabia než vysoké SUV: nenaklání se a působí příjemně hbitým dojmem.

Na výjezdu ze zatáček se také můžete opřít o trakci pohonu všech kol. Mezinápravová spojka má tři různé režimy: Auto určené pro obvyklou jízdu s nízkou spotřebou, Snow pro jízdu ve sněhu a Sport, kde se elektronika přesunem výkonu dozadu snaží pomoci při jízdě v zatáčkách.

Pokud hned myslíte na dovádění ve sněhu, raději rovnou upozorňujeme na to, že plynem Vitaru do přetáčivého smyku nedostanete, auto je spíše nedotáčivé. To ale nic nemění na tom, že celkové nastavení podvozku SUV od Suzuki je příjemné a náruživější řidiče potěší spíš než komfortně laděná Dacia Duster.

Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet AllGrip Výkon: 103 kW v 5500 ot./min.

Točivý moment: 220 Nm při 1500 ot./min.

Nejvyšší rychlost: 200 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 10,2 s

Kombinovaná spotřeba: 6,1 l/100 km

Provozní hmotnost: 1270 kg

Objem zavazadlového prostoru: 375 l

Cena od: od 521 900 Kč (verze Premium)

Nízká hmotnost se ovšem projevuje ještě na jedné věci: horším odhlučnění. Při jízdě na mokru je výrazně slyšet voda v podbězích, šestistupňový manuál je sice přesný, ale změna převodů poměrně hlasitá. Aerodynamický hluk se naštěstí drží v rozumných mezích.

Vitara ale zákazníky neplánuje zaujmout sofistikovaností, komfortem nebo nadmíru prostorným interiérem. Jedná se však o auto, které řidiče potěší svou přímočarostí, trakcí za zhoršených podmínek, živým motorem a velice dobrými jízdními vlastnostmi. Je to takový japonský kamzík, který bude po horských silničkách spolehlivě skákat v létě i v zimě a díky kompaktním rozměrům se s ním dobře jezdí i po městě.

Je lepší než ještě o sto tisíc levnější Dacia Duster? V řadě ohledů ano, ztrácí snad jen ve vnitřní prostornosti. Pokud jste se rozhodli, že po letošní zimě potřebujete čtyřkolku, a přitom vám stačí i menší crossover, určitě na Vitaru nezapomeňte.