120 let Opelu: Jak Američané zachránili a odrovnali kdysi největší německou značku

před 20 minutami

Opel vyrábí auta již 120 let. V roce 1929, kdy rodinný podnik koupila světová jednička General Motors, šlo o největší německou značku. Americké know-how a záštita mocného koncernu přišly náramně vhod za světové hospodářské krize i při poválečné obnově rozbombardovaných továren, z nichž Sověti odváželi celé linky. Ropné krize 70. a 80. let zastihly podnik za zenitem. Jeho následné peripetie připomínaly jízdu na horské dráze a vedly takřka k agonii. Od srpna 2017 patří Opel francouzskému PSA, ale nebylo by fér vzpomínat na GM ve zlém.