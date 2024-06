Největší autosalon v Evropě postavili kousek od Prahy. Najednou tu stojí 3000 aut

V Česku se otevírá největší autosalon v Evropě. V Poděbradech bude možné na ploše 100 tisíc metrů čtverečních vybírat najednou z tří tisíc zánovních, ojetých nebo předváděcích vozů různých značek. Reálná auta doplní také unikátní sbírka angličáků.

U dálnice D11 se otevírá rozsáhlý autosalon. Vlastní ho společnost Louda Auto, která v Česku prodává dvanáct značek a s 33 autosalony patří mezi největší prodejce nových aut v zemi. U zánovních aut jde pak s podílem 40 procent dokonce o největšího prodejce v Česku. Celý projekt přišel firmu na miliardu korun, autosalon má tři patra a stojí na ploše čtyř hektarů.

Původně šlo o starou tovární halu, kterou do podoby prodejny automobilů přepracovalo holešovické studio archicraft. K největším problémům patřila podle zakladatele studia Tomáše Cieśly jednoduchost navigace návštěvníků i zaměstnanců v třípodlažním interiéru, kdy každé z pater se rozléhá na ploše zhruba jednoho hektaru.

Nosným a současně i designovým prvkem je červená rampa. "Připomíná střelku kompasu a slouží ke komunikaci mezi patry," vysvětluje zakladatel studia archicraft Miroslav Krátký. Jedná se tak o další z detailů, který by měl návštěvníkům zjednodušit orientaci v prostoru.

"Na kryté a klimatizované ploše 40 tisíc metrů čtverečních, tedy šesti fotbalových hřišť, bude k dispozici až 3000 předváděcích, zánovních a ojetých vozů všech cenových úrovní s dvoutřetinovým podílem mladých aut do tří let věku," uvádí Louda Auto k nabídce nového autosalonu. Chybět by podle prodejce neměla ani sekce věnovaná čistě elektromobilům a naopak luxusním vozům, součástí autosalonu je také servis, myčka i restaurace.

Přilákat by do autosalonu mohla také unikátní sbírka čtyř tisíc angličáků značky Matchbox. Tu zapůjčil sběratel Petr Šrůta, který ji kompletuje už přes půl století.