Austrálie dětem "socky" zatrhla. Češi doporučená maxima překračují, varuje expert

Prorektor Vysoké školy ekonomie a managementu Bohumil Kartous tvrdí, že si vede osobní statistiku, jak dlouho denně tráví děti na sociálních sítích. Vychází mu to minimálně na hodinu a půl. Podle nedávného doporučení nizozemské vlády to přitom odpovídá maximálnímu času, který by děti v digitálním prostoru měly trávit.

1:07 Spotlight moment: Školy budou muset hledat svou novou roli, říká o vlivu umělé inteligence Kartous | Video: Tým Spotlight