Před pádem letadla Air India byl vypnutý přívod paliva, vyplývá z vyšetřování

U letadla společnosti Air India, při jehož nehodě na západě Indie minulý měsíc zahynulo 260 lidí, se krátce po vzletu téměř současně přepnuly přepínače přívodu paliva do motorů z polohy provoz do polohy vypnuto, takže motory přišly o palivo. Vyplývá to z předběžné zprávy o havárii letadla, kterou zveřejnil indický úřad pro vyšetřování leteckých nehod.

Předběžná zpráva ukazuje, že v kokpitu panoval těsně před pádem zmatek poté, co se téměř současně přepnuly přepínače přívodu paliva do motorů. Letadlo tak okamžitě začalo ztrácet tah a klesat. Zpráva vyvolává nové otázky v souvislosti s polohou důležitých přepínačů, ale zároveň naznačuje, že za nehodu zřejmě nenesou vinu ani výrobce letadla Boeing, ani dodavatel motorů GE, napsala agentura Reuters. Záběry z kamerového systému ukazují, že téměř okamžitě po vzletu letadla se aktivoval záložní zdroj energie, což naznačuje ztrátu výkonu motorů. Na záznamu z kokpitu je také slyšet jeden pilot, jak se ptá druhého, proč přerušil přívod paliva. Druhý odpovídá, že to neudělal. Zpráva neuvádí, jak se spínače mohly při letu přepnout, podle odborníků je piloti nemohli přepnout omylem. Související Nechápu, jak jsem mohl přežít. Letadlo mířilo na ubytovnu, líčí přeživší z Air India 10 fotografií Podle zprávy se přepínače přívodu paliva přepnuly z polohy provoz (run) do polohy vypnuto (cutoff) krátce po vzletu s odstupem jedné sekundy. To je zhruba čas, který zabere přepnout jeden a pak druhý, uvedl americký letecký expert John Nance. Ten dodal, že pilot by za normálních okolností nikdy přepínače při letu nevypnul, zvlášť ne v okamžiku, kdy letadlo začíná stoupat. Na místě nehody byly oba palivové přepínače nalezeny zpět v poloze provoz a objevily se náznaky, že se oba motory před pádem v nízké výšce pokusily znovu nastartovat. Okamžité vypnutí motorů Přepnutí do polohy vypnuto motory téměř okamžitě vypne. Tento postup se nejčastěji používá když letadlo po přistání zastaví u terminálu, aby se motory vypnuly, nebo v nouzovém případě, například při požáru motoru. Zpráva však nemluví o žádné mimořádné události, která by si vyžádala zastavení motorů. Související Vyslali "mayday", pak se odmlčeli. Při tragédii v Indii zahynuly i desítky Evropanů 10 fotografií Letadlo Boeingu 787-8 Dreamliner se krátce po startu 12. června zřítilo na západě Indie do obydlené oblasti. Pád nepřežilo 241 lidí na palubě a 19 osob na zemi. "V této fázi vyšetřování nejsou provozovatelům a výrobcům motorů Boeing 787-8 a/nebo GE GEnx-1B doporučena žádná opatření," uvedl indický Úřad pro vyšetřování leteckých nehod spadající pod ministerstvo civilního letectví. Podle dřívějších informací listu The Wall Street Journal mohlo přepnutí způsobit ztrátu tahu potřebného pro udržení letadla ve vzduchu. Přepínače by měly být za normálních okolností zapnuté. Není jasné, proč tomu tak u letounu Air India nebylo. Pád Boeingu 787-8 Dreamliner, který do té doby nehavaroval, přežil pouze jeden cestující. Kapitán spoje AI 171 měl nalétáno přes 10 000 hodin s většími typy letadel, druhý pilot nalétal přes 3400 hodin.