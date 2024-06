V autobazaru se po něm zapráší. BMW je jako elektrická ojetina žádanější než Škoda

BMW svým způsobem předběhlo dobu, když před deseti lety začalo prodávat svůj první čistě elektrický vůz i3, který vynikal futuristickými detaily. Dnes se dá v bazarech pořídit za rozumnou cenu a zákazníci na ni slyší. Je žádanější než ojeté škodovky.

Zájem o konvenční ojetá auta na českém trhu kopíruje prodeje nových vozů. A tak jsou nejvyhledávanějšími auty z druhé ruky na prvním místě škodovky. Pokud jde ale o ojeté elektromobily, Škody největším prodejním hitem tak jako u konvenčních vozů se spalovacími motory aktuálně nejsou. Nejžádanějším autem na baterky z druhé ruky je v největším českém autobazaru BMW i3.

A to přesto, že když vůz přišel před deseti lety na trh, svými futuristickými inovacemi přinejmenším české novináře na prezentacích tehdy spíš děsil. Poukazovali na to, že kvůli karbonovému monokoku bude po nehodách neopravitelný, a dívali se podezíravě i na jeho sofistikovanou techniku.

Podle provozního ředitele AAA Auto Petra Vaněčka se obavy nenaplnily a zákazníky dnes naopak láká, co i3 jako ojetina nabízí, jak funguje, jak málo je poruchové a tím, že ho BMW neustále vylepšovalo, u novějších vozů se také díky bateriím s vyšší kapacitou navyšoval dojezd.

Dnes se tak bateriový hatchback prémiové značky dá pořídit za rozumné částky v průměru okolo 400 tisíc korun. Právě pozdější varianty po faceliftu a s větší baterií jsou ostatně ty nejvyhledávanější.

"Je vidět, kdo tomu rozumí. Brzy se zákazníci začali dobře orientovat a značná poptávka je po mladších modelech s delším dojezdem," vysvětluje Vaněček a pokračuje: "Pořád ale máme velkou skupinu zájemců, která upřednostňuje naopak nejlevnější rané verze. Takovým zákazníkům vystačí starší baterie s menším dojezdem, i3 používají jako druhé či třetí auto do rodiny a na popojíždění po městě. Výrazně ušetří na pořizovací ceně."

Ojeté BMW i3 je tak jednoznačně nejžádanější elektromobil z nabídky AAA Auto. Vždyť jen za prvních pět měsíců letošního roku se jich v tomto autobazaru prodalo 202, to je meziročně dvakrát více. Za celý loňský rok jich prodali 290.

Aktuálně i3 zaujímá 15procentní podíl. "Předbíhá tak druhou Teslu Model 3, která dosahuje zhruba třináctiprocentního podílu. Oba vozy tvoří třetinu našich prodejů všech aut na elektřinu," dodává Vaněček.

BMW, Tesla a pak ten zbytek

K poslednímu květnovému dni bylo v nabídce zmíněného autobazaru k dispozici přesně 118 elektromobilů. Vozů Škoda bylo celkem 14, z toho deset malých Citigo-e, tři klasické Enyaqy, jeden ve variantě kupé. Tesly jsou nejrozšířenější, zájemce o ojetiny mohl vybírat mezi 18 Modely 3, čtyřmi Modely S, Model X se nabízel ve dvou kusech a aktuálně nejprodávanější nové elektrické auto na světě, Model Y, byl k dispozici jen jediný.

Vozů BMW i3 v nabídce figurovalo přesně šest, od ceny 290 000 korun za devět let starý až po nejmladší vůz, čtyřleté i3 za 594 tisíc. Automobilka uváděla kapacitu baterie v Ampérhodinách, první modely měly 60 Ah, což odpovídalo 22 kWh, využitelných je zhruba 19 kWh. Od roku 2017 se pak zvýšila na 94 Ah/33 kWh, tedy 27,2 kWh využitelných a facelift změnil příď auta. V roce 2019 se kapacita baterie zvýšila znovu, BMW udává 120 Ah, což znamená kapacitu 42,2 kWh.

Prodej ojetých elektromobilů přes Carvago Společnost Carvago, která prodává ojetá auta on-line, uvádí, že zatímco loni bylo BMW i3 prostřednictvím tohoto autotržiště v top 5 nejprodávanějších elektromobilů z druhé ruky na českém trhu, letos z pětice vypadlo. Mezi nejžádanější elektrické ojetiny neřadí ani modely Tesly či Škody. Nejprodávanějšími ojetými elektromobily v nabídce Carvago je Smart ForTwo EQ, Nissan Leaf, Kia e-Niro, Hyundai Kona EV a Hyundai Ioniq. Zákazníci Carvago údajně nejčastěji pořizují elektrická auta ve stáří tři až čtyři roky s cenou do 550 000 korun. Přesná prodejní čísla ale firma neuvádí.

K ojetému elektromobilu certifikát

Vaněček si pochvaluje spolupráci s rakouskou firmou Aviloo, díky které provádí diagnostiku baterie. K vozu je tak k dispozici certifikát, který po kompletním prověření ukáže, v jaké kondici se baterie elektromobilu nachází. "Zákazník má přehled o degradaci baterie, zkrátka v jakém stavu je. Díky speciálním propočtům umíme odhadnout, jaký bude mít dojezd v létě, v zimě, ve městě i na dálnici," dodává Vaněček.

Dnes už má autobazar poměrně slušnou databázi údajů a může pomalu začít porovnávat, které modely a značky se řadí mezi ty spolehlivější a lidově řečeno větší "držáky". Vyjmenovat otevřeně značky, které se řadí mezi více problémové, ale samozřejmě nechce.

"Jenom naznačím, že více potíží je obvykle se značkami a modely starších elektromobilů se zastaralejší technikou. Ta už je mnohdy za hranou životnosti. U mladších elektromobilů se setkáváme jen výjimečně s tím, že by kapacita baterie klesla pod kritickou úroveň. Majitel by musel být s prominutím tupec, kdy by třeba rok auto brutálně přebíjel nebo opakovaně vybil do úplné nuly. Při běžném rozumném racionálním používání jsme až překvapení, v jak dobrém stavu baterky v elektromobilech jsou, a to zejména u Tesel, u kterých je pokles životnosti nejpomalejší," zamýšlí se Vaněček.

Když proto za ním dnes přijdou známí a chtějí poradit, jaký si mají koupit ojetý elektromobil, radí jim prý, ať si Teslu vyzkouší. "Zkrátka vidíme, že z pohledu degradace baterie je Tesla dle našich dat nejlepší. Až za ní je zbytek celého trhu s elektrickými vozy. Jako druhé nebo třetí auto do rodiny podle mě funguje skvěle," myslí si Vaněček.

Čínské elektromobily se mezi ojetinami objevují zatím jen výjimečně. Vše bude záležet na ceně, na tu zákazník slyší. Pokud budou finančně atraktivní i mezi ojetinami, vidí v nich Vaněček potenciál.

AAA Auto nakupuje ojeté elektromobily kompletně ze zahraničí. "Jsme v embryonálním stavu. Zatímco v Německu se v posledních třech letech prodávala skoro třetina aut na EV pohon, u nás maximálně do dvou tří procent. Prakticky všechny proto pochází z německého trhu, který je daleko větší a je to náš významný zdroj. V Česku se prodalo tak málo aut na baterky, že bychom neměli co nabízet," říká Vaněček.

Na elektromobilitu se chtějí v autobazaru zaměřovat do budoucna ještě více, přestože zájem se v Česku teprve opatrně rozbíhá. V Praze-Čestlicích se má otevřít specializované centrum na ojeté elektromobily.

"Ještě více prohloubíme spolupráci s Aviloo. Chceme publikovat více dat, ke kterým se díky diagnostice dostaneme," říká Vaněček. Například, kolik nabíjecích cyklů má vůz za sebou, kolik z nich se uskutečnilo na AC nabíječkách, které jsou k baterii šetrnější, či jak často se nabíjelo stejnosměrným proudem. A zájemce o ojetý elektromobil by si mohl také nadefinovat, jak jezdí a kde jezdí, aby daleko přesněji viděl, jaký bude mít jím vybraný elektromobil reálný dojezd.

Zákazníci, kteří kupují auta z druhé ruky, jsou ale stále podle něj poměrně konzervativní. "Dalo by se říci, že jsou kolikrát kvůli některým článkům z médií až vystrašení, a tak zatím masový přesun Čechů do ojetých elektromobilů neočekávám," dodává. I proto, že osm až devět zákazníků z deseti nakupuje ze zmíněného autobazaru jako soukromá osoba, nikoli firma, kterou k pořízení auta na baterky často motivuje i tlak na elektrifikaci vozového parku.