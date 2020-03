Škoda výrazně zlevnila končící Octavii s naftovým motorem. Jak obstojí proti rivalům?

Škoda Octavia Combi 1.6 TDI 125 let - 499 900 Kč

Rozměry (d/š/v): 4667/1814/1495 mm

Rozvor: 2686 mm

Kufr: 610/1740 l

Výkon a točivý moment: 85 kW a 250 Nm

Převodovka: manuální pětistupňová

Spotřeba: 4,1-4,3 l / 100 km

Emise CO2: 108-111 g/km

Cena od: 499 900 Kč

Loučící se třetí generace Škody Octavia Combi dostala na sklonku života akční verzi 125 let. Ta vychází ze základní výbavy Ambition, oproti ní ale nabízí některé prvky navíc a k tomu i nižší cenu. V praxi to znamená, že s turbodieselem 1.6 TDI stojí v normálním ceníku auto 592 900 korun, akční verze 125 let ale stlačí cenu na 499 900 korun. Jde také o nejlevnější motorizaci celé akční výbavy.

Mezi prvky, které má akční Octavia v ceně, potom nechybí třeba Front Assist, tempomat nebo mlhovky. Z komfortní výbavy má kombi také automatickou dvouzónovou klimatizaci, rádio s 6,5palcovým dotykovým displejem a osmi reproduktory, elektrická všechna okna, zadní parkovací senzory, vyhřívaná přední sedadla či multifunkční kožený volant. Zadní světla jsou diodová, litá kola mají průměr 16 palců. Nevýhodou může být absence téměř jakýchkoliv příplatků.

Šestnáctistovka TDI přitom patří mezi ty úspornější motory v rámci segmentu, kdy se spotřeba pohybuje mezi 4,1 a 4,3 l / 100 km. Oproti konkurentům však nabízí pouze pětistupňovou manuální převodovku.