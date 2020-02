Naftová Octavia za půl milionu. Třetí generace oblíbené Škody se loučí akční verzí

Škoda Auto letos slaví 125. výročí svého založení a již loni představila trojici modelů v akční verzi 125 let. Fabii, Scalu a Karoq nyní doplňuje ještě končící třetí generace Octavie. Zvýhodněná výbava bude dostupná u jediné doprodávané karoserie kombi a podle mladoboleslavské automobilky má přinést úsporu až 154 600 korun.

Částka vychází jednak z cenového zvýhodnění, které Škoda na verzi 125 let oproti výbavě Ambition nabízí, a jednak i z výbavy navíc, kterou akční model disponuje. Připomeňme, že výchozí výbava Ambition obsahuje například systém Front Assist, tempomat, rádio s 6,5palcovou obrazovkou a osmi reproduktory, manuální klimatizaci, elektrické ovládání všech oken, zadní parkovací senzory, mlhovky, zadní diodová světla nebo 16palcová litá kola.

Varianta 125 let nad rámec výbavy Ambition přidává dvouzónovou automatickou klimatizaci, multifunkční kožený volant, vyhřívané přední sedačky, asistent rozjezdu do kopce, zatmavená zadní okna, vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním a rozhraní Apple CarPlay a Android Auto pro zrcadlení chytrého telefonu.

Jestliže standardní Ambition začíná podle ceníku na 578 900 korunách za verzi s motorem 1.5 TSI o výkonu 110 kW a manuální převodovkou, Octavia Combi 125 let stojí od 499 900 korun. Pod půl milionu se ovšem nedostala verze s benzinovým motorem, ale turbodiesel 1.6 TDI s výkonem 85 kW a ručním řazením. Zmíněná patnáctistovka vychází o 21 tisíc korun dráž.

Škodovka tedy cenově více zvýhodnila úspornější naftový motor - ten stojí o 93 tisíc korun méně, benzinový motor o 58 tisíc korun méně než u výbavy Ambition. Diesel si v průměru řekne o 4,1 až 4,3 l/100 km, zatímco benzinový čtyřválec si nárokuje 4,8 až 4,9 l/100 km. Emise CO2 jsou však stejné, 108 až 111 gramů na ujetý kilometr.

Mimochodem naftová Octavia Combi třetí generace nestojí půl milionu poprvé. Již loni nabízela mladoboleslavská automobilka akční model Octavia Tour. Ten také vycházel z výbavy Ambition a přinesl prakticky stejnou výbavu navíc jako verze 125 let. S 1.6 TDI pak stálo kombi 499 900 korun. Tehdy ale nešlo o nejlevnější variantu, litrový tříválec TSI s 85 kW byl ještě o 60 tisíc korun levnější.

Vedle verze 125 let se v ceníku objevuje i varianta 125 let Plus. Ta vychází z varianty 125 let, oproti které má navíc rozpoznání únavy řidiče, bezklíčové odemykání a startování, elektrické víko kufru, přední parkovací senzory, multimediální systém s osmipalcovou obrazovkou, hlasové ovládání, přední adaptivní diodová světla, mlhovky s přisvěcováním do zatáček nebo 17palcová litá kola.

Ceník Škoda Octavia Combi 125 let

125 let 125 let Plus Ambition 1.5 TSI / 110 kW 520 900 Kč 570 900 Kč 578 900 Kč 1.5 TSI / 110 kW DSG 570 900 Kč 620 900 Kč 628 900 Kč 1.5 TSI G-Tec / 96 kW DSG 555 900 Kč 605 900 Kč 648 900 Kč 1.6 TDI / 85 kW 499 900 Kč 549 900 Kč 592 900 Kč 2.0 TDI / 110 kW 550 900 Kč 600 900 Kč 643 900 Kč 2.0 TDI / 110 kW DSG 600 900 Kč 650 900 Kč 693 900 Kč

Oproti verzi 125 let je model Plus dražší o 50 tisíc korun, nejlevnější verze opět s turbodieselem tak stojí od 549 900 korun. Zároveň je výbava modelu 125 let Plus až na pár detailů velmi podobná nejvyššímu standardnímu stupni Style. Ten však začíná na 638 900 korunách.

Vedle dvou již zmíněných motorizací nabízí Škoda pro obě akční verze všechny ostatní jednotky dostupné i standardní Octavii Ambition. To znamená také dvoulitrové TDI se 110 kW a manuální nebo dvouspojkovou automatickou převodovkou DSG, 1.5 TSI s dvouspojkovým automatem a konečně i variantu 1.5 TSI G-Tec o výkonu 96 kW s dvouspojkovým automatem, která spaluje stlačený zemní plyn.

Ta je také papírově vůbec nejekologičtější verzí třetí Octavie v době jejího odcházení, když průměrně vypouští 96 g CO2 na km. Plynová Octavia stojí v akční verzi nejméně 555 900 korun a jde tak o nejlevnější cestu, jak se u akčního modelu 125 let dostat k automatické převodovce. Ve standardním ceníku je přitom 1.5 TSI s ústrojím DSG levnější než plynová varianta.

Automobilka podle svého marketingového vedoucího Pavla Janeby cílí s akčními verzemi 125 let a 125 let Plus na soukromé zákazníky. Tomu částečně odpovídá i to, že výbava navíc obsahuje nejžádanější příplatkové položky, samotný soupis příplatků pak ale u akční dvojice zeje, až na lak, jiný design kol, rezervu, tažné zařízení či prodlouženou záruku a předplacený servis, prázdnotou.

Stejně jako u Fabie, Scaly a Karoqu ve verzi 125 let, i u Octavie Škoda nabízí možnost získat další slevu výkupem starého vozu. V takovém případě se cena Octavie Combi 125 let sníží ještě o 25 tisíc korun.