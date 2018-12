Už nebudeme nabízet motorové verze, o které není zájem, říká Luboš Vlček ze Škody

Nabídka motorizací v některých škodováckých modelech postupně chudne. Inovovaná Fabia, která přišla na trh na podzim, už nemá k dispozici žádný z dieselových motorů a pohání ji jen benzinové tříválce.

Rapid na sklonku svého života také přišel o naftovou verzi. V Izraeli se v prosinci představila nová Škoda Scala, která Rapid nahradí, začne se prodávat v dubnu příštího roku. Pod kapotu dostane tříválcový 1.0 TSI ve dvou výkonových variantách, který doplní ještě verze na CNG, jeden čtyřválec 1.5 TSI a dieselová šestnáctistovka.

Při příležitosti odhalení vozu Aktuálně.cz vedlo rozhovor s Lubošem Vlčkem, vedoucím prodejů a marketingu ve Škodě Auto.

A.cz: S ohledem na investice do elektromobility Bernhard Maier prohlásil, že Škoda Auto bude muset šetřit. Jak?

Budeme důsledně pracovat s takzvanými zástavbovými verzemi. Abych to vysvětlil, máme statistiky, o které verze je zájem větší a o které ne. A s těmito údaji budeme teď pracovat ještě víc než dřív.

A.cz: Znamená to, že osekáte nabídku variant ve svých modelech?

Je to, jako když budete vyrábět boty. Z vaší nabídky 550 párů krásných bot by se třeba 75 párů prodalo jen jednou za rok. Logicky dojdete k tomu, že nemají uplatnění na trhu a bude lepší je nevyrábět. Také vývoj motoru i jeho testování stojí velké peníze, jejich utrácení by mělo mít smysl.

A.cz: Víte už nyní, u kterých modelů ke škrtům dojde?

V koncernu VW o tom probíhá diskuse. Díky tomu, že má v portfoliu jak značky mainsteamové, tak i prémiové, je pravděpodobné, že budeme sdílet techniku ještě více než dřív. Zatímco jedna automobilka určité verze nevyužije, jiné se budou do portfolia hodit více.

A.cz: Kolik motorů bude mít v průměru každá Škoda?

Strategie vede k tomu, že například v nižší střední automobilové třídě a u kompaktů budeme nabízet dva až tři benzinové motory a dva až tři diesely. V současnosti mají některé naše vozy nabídku podstatně širší a to si myslím, že není potřeba. S postupem k vyšším automobilovým kategoriím bude paleta variant bohatší a neočekávám, že bychom zcela zrušili výkonnější verze.

A.cz: Mluvíte o dvou motorech, ale často jde jen o jeden benzinový tříválec ve dvou výkonových variantách. Znamená to, že některé škodovky v budoucnu budou mít třeba jen jeden motor, i když v několika výkonových verzích?

Nejde to takto definovat, motorový základ je sice stejný, ale výkonnější verze litrového motoru mají různé komponenty navíc. Rozdíl není jen v číslech v technických tabulkách, i když mají shodnou základní stavbu.

A.cz: Scala stojí na platformě MQB A0, která neumožňuje zástavbu hybridní varianty. Proč jste se rozhodli, že nový vůz, který se bude vyrábět minimálně dalších sedm let, nebude nikdy hybrid?

Bude se nabízet ve verzi na zemní plyn, hybridní varianta se neplánovala. Věříme, že si s benzinovými variantami, jedním dieselem a CNG verzí vystačí. Právě ve variantě na zemní plyn vidíme velkou budoucnost, stačí si spočítat provozní náklady. Jezdit za korunu na kilometr se vyplatí. A nejen to, s minimálními náklady na úpravu techniky má takový agregát o 20 % nižší emise, je tedy i výrazně ekologičtější než benzinové verze.

A.cz: CNG je levnější hlavně díky tomu, že se na něj vztahuje nižší spotřební daň. Co když tato úleva skončí?

Vládní podpora CNG je schválena až do roku 2025, pro zákazníky z řad soukromníků i firem je tedy perspektiva pro pořízení pozitivní. V oblasti CNG se v posledních pěti až sedmi letech posílila infrastruktura plnicích stanic, teď v Česku v provozu asi 200 zařízení, před pár lety to byly jednotky.

Vše o nové Škodě Scala naleznete zde: