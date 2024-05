Zelenského politik si nedělá iluze: Rusové už využili momentu. Protiofenzivě nevěřím

Nedávno schválený balíček vojenské pomoci USA pomůže Ukrajině vyhnout se porážce ve válce s Ruskem. To, že by s touto pomocí chystala napadená země protiofenzivu, oslovení ukrajinští politici vylučují, tvrdí agentura Asociated Press (AP).

Zbraně a munice v hodnotě 61 miliard dolarů by měly Ukrajině umožnit především zpomalit postup Rusů a zabránit útokům na civilisty. A také dát Ukrajině čas na dlouhodobější plánování, jak získat zpět zhruba pětinu Rusy okupované země.

Opoziční zákonodárce a člen výboru ukrajinského parlamentu pro národní bezpečnost, obranu a zpravodajské služby Vadym Ivčenko však uvedl, že logistické problémy a byrokracie mohou dodávky na Ukrajinu zpozdit nejméně o dva až tři měsíce.

Ukrajina nejnaléhavěji potřebuje dělostřelecké granáty, které by zastavily postup ruských vojsk, a střely pro protivzdušnou obranu. "To, co přichází jako první, není vždy to, co velitelé na frontové linii potřebují nejvíce," upozorňuje poslanec z vládní strany Sluha lidu David Arachamia s tím, že ani takový vojenský gigant, jakým jsou USA, nemá ve skladech všeho dostatek a to, co právě má, někdy neodpovídá ukrajinským prioritám.

Naděje na budoucí průlom pro Ukrajinu stále závisí na včasnějších dodávkách západní pomoci, přiznávají zákonodárci. Mnozí odborníci se podle agentury AP domnívají, že Ukrajina i Rusko jsou vyčerpány a budou schopny zahájit velkou ofenzivu, která by přinesla velké strategické zisky, až v příštím roce.

Podle Ivčenka je nyní cílem Ukrajinců udržet frontu, dokud nedorazí většina nových dodávek zbraní a munice. Poté se podle něho mohou pokusit o znovudobytí nedávno ztraceného území v Doněcké oblasti. "Pravděpodobně na konci léta uvidíme nějaký pohyb, ofenzivní pohyb ukrajinských ozbrojených sil," myslí si opoziční politik.

Někteří vojenští experti ale pochybují, že Ukrajina má zdroje na to, aby mohla brzy podniknout třeba i jen nějaké malé ofenzivy. Podle nich americká pomoc poskytne ukrajinským velitelům čas na reorganizaci a výcvik armády s využitím zkušeností z neúspěšné ofenzivy v létě 2023. Může také povzbudit evropské spojence, aby svou pomoc Ukrajině navýšili.

"Nevěřím, že se odehraje velká protiofenziva. Proč? Protože my nemáme tolik zbraní. Protože Rusové už využili momentu, aby nakopli svoji výrobu," je skeptický Arachamia. Poslanec spíš věří v kombinaci zbraní, politiky a sankcí, které ale doposud, jak sám přiznává, na Rusko příliš nefungovaly.

