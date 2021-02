Napadl sníh. Dejte si řidičské opáčko s pilotem formule 1 a Škodou Superb 4x4

Na silnicích leží sníh a led a v první polovině února opět přišla chvíle, která odlišuje řidiče od pouhých absolventů autoškoly. Přinášíme pár tipů, jak se zařadit do té první skupiny.

"Jízda na sněhu a ledu je vlastně velice podobná závodění," říká dvojnásobný vítěz čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans a bývalý pilot F1 Hans-Joachim Stuck na videu, které natočil pro českou Škodu. Důvodem je to, že i obyčejný řidič se velice snadno a v nízkých rychlostech dokáže přiblížit limitům přilnavosti svého vozu a bezpodmínečně zimních pneumatik. Jak na to, ukáže video a my přinášíme sedm základních tipů.

1. Správná pozice a pozornost

Šofér může správně cítit auto, jen když v něm správně sedí. To znamená vzpřímený posez, lokty v pravém úhlu, ruce na volantu v poloze tři čtvrtě na tři a mírně pokrčené nohy i při sešlápnutí pedálu. Umožní vám to rychle reagovat a cítit jemné pohyby auta.

Stejně jako pozice je ale důležitý i výhled (to znamená důsledně očistit auto pomocí škrabky a smetáčku) a také předvídání situace. Místa, kam nemůže slunce, mohou být déle namrzlá a to samé platí i o mostech. Led je přitom největším zimním strašákem, nemusí být vidět a auto na něm má velice nízkou přilnavost.

2. Řiďte "v rukavičkách"

Tedy ne doslova, protože palčáky vám rozhodně nedají potřebný cit, ale základem zimní jízdy je to, že všechno, co s autem děláte, musíte dělat plynule. Ať už jde o dávkování plynu, brzdného účinku, nebo natočení volantu, vše musí být s citem, nikdy ne hrr.

Citlivému dávkování plynu mohou pomoci nejrůznější sněžné režimy, které dnes nabízí celá řada aut, ale také prosté používání vyšších převodových stupňů. Tím snížíte otáčky a také točivý moment, který putuje na kola auta. Pneumatiky ho snadněji přenesou na zasněženou vozovku.

Při brzdění je to ale naopak, protože brzdění motorem může být často účinnější než šlapat na brzdu a obzvlášť na ledu. Místo brzdového pedálu tak raději podřaďte a zpomalte brzdným účinkem motoru. Pokud to ale nestačí a vy musíte brzdit, používejte brzdy skutečně citlivě, aby se kola neutrhla a auto nezačalo klouzat. V extrémních podmínkách nemusí pomoci ani ABS. Přilnavost povrchu pomůže odhadnout brzdný test, pokud tedy nikdo není v dohledu.

Stejně plynulé pak musí být i řízení. Prudké pohyby volantem, které mohou fungovat na suchu, budou na kluzkém sněhu znamenat jen to, že kola ztratí boční vedení a auto pojede místo zatočení rovně. Místo toho zatáčejte plynule, aby se pneumatiky nesmekly, a pokud kola ztratí přilnavost, neotáčejte volantem více, počkejte, až se chytí.

3. Opatrnost na nájezdu znamená zábavu na výjezdu

Při nájezdu do zatáčky je zásadní věcí citlivě zpomalit tak, aby přední kola dokázala zatočit. Chování v zatáčce pak závisí na tom, jaké auto zrovna řídíte. U předokolky skutečně přidejte plyn až ve chvíli, kdy jsou kola takřka rovně, pokud byste to udělali uprostřed oblouku a kola se utrhla, bude to znamenat jen to, že auto začne putovat ze zatáčky ven.

U aut s pohonem zadních nebo všech kol však postupné přidávání plynu v zatáčce pomáhá potlačovat nedotáčivost. Výkon na zadních kolech přirozeně stočí vůz do oblouku a zkušení piloti s ním mohou vybrat i nedotáčivost. Auto si tak může při průjezdu zatáčkou udržet vyšší rychlost a řidič si s ním může hrát.

4. Pracujte s přenosem váhy

Přenos váhy je základem umění každého závodního pilota a na sněhu jeho význam pochopí i šofér na obyčejné silnici. Citlivé zpomalení před zatáčkou totiž předním kolům pomáhá i tím, že se auto nakloní dopředu a pneumatiky získají lepší přilnavost. Zrychlování naopak vyústí v odlehčení předku. V zatáčce se pak auto opírá do vnějších kol, pokud tedy máte vůz s aktivním podvozkem, měkčí a komfortnější režim mu umožní více se do oblouku opřít. Chytrý pohon všech kol v takovém případě také sílu motoru distribuuje tak, aby jí bylo více na zatížených vnějších kolech.

5. I auto potřebuje volnost

Na kluzkém sněhu má auto větší setrvačnost než na suchém asfaltu. Důležité je tedy se neleknout, když na řízení nebo brzdy nereaguje okamžitě, a nezkoušet to korigovat tím, že zatočíte více nebo důsledněji prošlápnete brzdu. Ničemu tím nepomůžete, jen ztratíte přilnavost nebo donutíte k zásahu režim stabilizace podvozku. Pokud si chcete s autem v zimě užít, musíte najít správný balanc.

6. Když je nejhůř

Pokud auto nezatočí, ani když jste byli plynulí a citliví, radí autoklub ADAC vyšlápnout spojku, sešlápnout brzdu a dát volantem rychle, ale opatrně kontra. Elektronika by měla pomoci stabilizovat auto. Pokud to nepomůže, máte v záloze ještě plné sešlápnutí brzdového pedálu.

Dají se pochopitelně použít i známější techniky zvládání smyku. U nedotáčivého auta by řidič měl pustit plyn. Auto začne v takovém případě brzdit motorem, nakloní se dopředu, přední kola získají lepší trakci a odlehčený zadek se srovná do zatáčky. Pokud to nepomůže, sešlápněte spojku a začněte brzdou jemně přibrzďovat, dokud se auto nezastaví.

Staré dobré triky se zatažením "ručky" působící na zadní kola u celé řady moderních aut nepomůžou, elektrická parkovací brzda totiž působí na všechna čtyři kola, a do oblouku tak nedotáčivé auto nesrovnáte utržením těch zadních a vyvoláním přetáčivosti.

Ubrání plynu a vyšlápnutí spojky pomůže i přetáčivému smyku, volantem je pak nutné točit proti pohybu auta, a jak se auto začne narovnávat, narovnat i volant. Jinak by vás mohl překvapit smyk na opačnou stranu.

Pozor na to, že čtyřkolky jsou sice v zimě často pány situace, protože mají nejlepší trakci, ale třeba při brzdění výhodu nad auty s pohonem předních nebo zadních kol nemají. Klouzat se můžou stejně.

7. Trénujte

V létě si můžete zvládání smyku na sněhu a ledu vyzkoušet třeba na polygonu. Kurzy bezpečné jízdy se dnes nabízí na celé řadě míst v Česku. Ceny za ně se pohybují v řádu tisícikorun.

V zimě se pak nabízí možnost si auto osahat i na nejrůznějších plochách, prázdných parkovištích atd. Jen pamatujte na to, že podobně jako na polygonu ani při driftování na lecjaké vyasfaltované ploše pojišťovna nemusí škody proplácet z havarijního pojištění. Tak se ani zde nenechte příliš unést.