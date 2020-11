Automobilová destrukce, která zachraňuje životy. Volva dopadla na zem z 30 metrů

Švédská automobilka Volvo připravila podle svých slov nejextrémnější crash test své historie. Deset svých aut tentokrát nerozbořila o zeď v laboratoři, ale pustila je na zem z výšky 30 metrů, což odpovídá desetipatrovému domu. Důvodem byl výzkum a školení záchranářů.

Volvo se podobným způsobem pokusilo nasimulovat poškození, jehož při obyčejném nárazu do zdi nedosáhne. Auta se měla zdeformovat tak, jak se to děje při nejzávažnějších nehodách, však také při volném pádu z výšky třiceti metrů dosahuje auto při nárazu na zem takřka devadesátikilometrové rychlosti. Aby bylo ale poškození co největší, Volvo dokonce některá auta z jeřábu shodilo několikrát.

V reálném světě by k takovým poškozením mohlo dojít například při nárazu vysokou rychlostí do pevné bariéry, do kamionu nebo ve chvíli, kdy do boku vozu narazí ve vysokém tempu jiné auto. Před každým shozem inženýři přepočítali síly, kterým musí být auto vystaveno, aby se dosáhlo požadovaných poškození.

Posádka v autě v takových případech bývá velice těžce zraněna a její životy závisí na co nejrychlejším zásahu záchranných složek. Ke slovu přicházejí hydraulické nůžky, kterým se také říká čelisti života, a záchranáři hovoří o tzv. zlaté hodince. Aby těžce poranění pasažéři přežili, musí se do hodiny dostat do nemocnice.

Vraky aut puštěných z jeřábu proto posloužili záchranářům jako jakési školní pomůcky. "Tohle je poprvé, kdy jsme auta shodili z jeřábu. Následkem tohoto crash testu jsou extrémní deformace, myslím, že jsme pro záchranáře připravili skutečnou výzvu," říká Håkan Gustafson z oddělení výzkumu dopravních nehod u Volva.

Záchranáři pak měli jedinečnou příležitost hledat na těchto vracích správný postup při zásahu, vyzkoušet si nanečisto nejrůznější nástroje. "Běžně si kvůli takovému tréninku sháníme auta na vrakovištích. Bývají deset, patnáct, někdy i dvacet let stará, dost se tedy liší od dnešních moderních, a to bezpečnostní výbavou nebo tvrdostí použité oceli," přibližuje jedinečnost testu záchranář Jens Molin. Pro záchranáře a posádku při nehodě je tedy podobný test na moderních autech velice důležitý.

Záchranáři si při testu navíc snažili s vědeckou přesností zaznamenávat veškeré postupy, co nejpřesněji to jde: měřit potřebný tlak, použitou sílu i čas, který zaberou jednotlivé úkony. "Naším cílem je být lepší v tom, co děláme, dostat se k lidem dříve, abychom měli větší šanci je zachránit," vysvětluje Molin.

Naměřená data a výsledky testu Volvo plánuje následně zveřejnit v obsáhlé studii. Ta pak bude přístupná záchranářům po celém světě, aby i oni mohli zdokonalit svoje postupy při vysvobozování lidí z aut nabouraných při těžkých nehodách. Ostatně podobně Volvo zveřejňuje výsledky svých bezpečnostních výzkumů i v dalších oblastech.