Každý pátý 18letý řidič způsobí nehodu. Zkoušky v autoškolách se možná zpřísní

"Mladí řidiči si myslí, že jsou daleko zkušenější, než ve skutečnosti jsou," říká Jiří Zlý, ředitel dopravní policie. "Chceme zlepšit schopnosti mladého řidiče, aby nebyl tím nejslabším článkem v provozu," dodává Aleš Horčička z Asociace autoškol. Letos spouští další ročník vzdělávacího projektu zaměřeného na řidiče ve věku 18 až 24 let, více se zapojit mohou i rodiče.

Loni zemřelo na českých silnicích 460 osob a podle statistik dopravní policie byli lidé do 24 let věku druhou nejohroženější skupinou, zemřelo 79 osob a 243 se jich těžce zranilo. Mladí řidiči ročně způsobí 10 tisíc nehod.

"Meziročně se ale zvýšil podíl na celkovém počtu dopravních nehod, u řidičů s praxí do pěti let to bylo přes 18 procent a u počtu usmrcených osob je to téměř 24 procent. Hlavní příčinou je nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky a podle mě je problém to, že mladí mají falešný pocit řidičské zkušenosti a přeceňují své schopnosti," říká ředitel dopravní policie Jiří Zlý.

Podle Zlého výuka v autoškolách nyní neumí řidiče připravit natolik, aby byl opravdu zkušený, například i proto, že výcvik v létě nemůže budoucího řidiče připravit na problémy, které mohou nastat při řízení v zimním období. Problém vidí i v tom, že mezi autoškolami jsou velké rozdíly v kvalitě.

V lednu byla schválena nová strategie Besipu. "V oblasti edukace se zaměříme především na snižování rychlosti a hlavně na mladé řidiče," říká jeho mluvčí Tomáš Neřold.

Ministerstvo dopravy ustanovilo pracovní skupinu, která plánuje legislativní změnu zákona 247/200 Sb., jež je v současné chvíli na projednání ve sněmovně. Jedním z návrhů je omezení počtu pokusů u zkoušek z odborné způsobilosti z původních tří na dva. "Věříme, že se tím zvýší příprava na zkoušku," myslí si Stanislav Dvořák z ministerstva dopravy.

Asociace autoškol, která je v Česku jednou z největších organizací sdružujících provozovatele autoškol, má letos v plánu realizovat 72 kurzů na osmi místech po České republice pro mladé řidiče ve věku od 18 do 24 let. Projekt Start Driving se poprvé uskutečnil už vloni, letos by kurzem podle jeho organizátorů mělo projít minimálně 2500 řidičů.

"Vloni řidičské oprávnění v tomto věku v Česku získalo 100 tisíc řidičů. Naším cílem je, abychom v budoucnu měli ročně účast v pokračujících vzdělávacích kurzech co největší, ideálně stotisícovou," říká Aleš Horčička z Asociace autoškol.

Jednodenní kurz sestává z debaty s dopravními psychology, přednášek ve spolupráci s dopravní policií, jízd na polygonech, kde je možné si vyzkoušet limity auta a jízdu za ztížených podmínek, například na mokru, a také jízd v provozu spolu s učitelem autoškoly i ostatními účastníky provozu, kteří mohou hodnotit, zda mladý řidič jezdí správně a podle předpisů.

"Největší důležitost ale vidíme v rodině. Rodiče formují chování mladého řidiče daleko víc než učitel v autoškole nebo policie, a proto jsme se letošní kurzy rozhodli rozšířit o speciální kurz pro zodpovědné rodiče-řidiče," dodává Aleš Horčička. Asociace se inspiruje modelem praktikovaným například v Rakousku, kde se na výchově řidiče podílí také rodiče.

"Z našich statistik vidíme, že každý pátý 18letý řidič způsobí nehodu, a proto je vzdělávání mladých důležité," souhlasí s aktivitami Asociace autoškol Jan Matoušek z České kanceláře pojistitelů. Kurzy Start Driving hradí Fond zábrany škod, na který pojišťovny přispívají odvodem tři procenta z každého povinného ručení.

"V roce 2021 je ve fondu aktuálně k dispozici přes 862 milionů korun. Na dopravněbezpečnostní aktivity povinně odvádíme 15 procent, tedy téměř 130 milionů, letos to ale bude 23 procent, tedy 170 milionů korun," dodává Matoušek.