Nafukovací helma-airbag pro cyklisty v akci. Ve švýcarském crash testu úplně propadla

Jet do práce na kole je trendy, dorazit tam ale s rozcuchaným účesem, když jste si na hlavu narazili cyklistickou helmu, to už tak skvělé není. V roce 2005 tak dvojice švédských studentek přišla s nápadem nahradit klasickou helmu nafukovacím airbagem. Finální produkt označený Hövding se na trh dostal v roce 2011 v podobě jakéhosi nákrčníku, který se při nárazu nafoukne a obklopí prakticky celou cyklistovu hlavu (nechá mu jen volný průzor vpředu). Od roku 2015 je na trhu jeho druhá generace.

Airbag nahrazující přilbu má pochopitelně své mouchy. Předně je nutné ho pravidelně nabíjet, aby systém fungoval, a pak se také musí před každou jízdou aktivovat a následně vypnout. To proto, že i na samotných stránkách výrobce jsou informace od uživatelů o tom, jak se airbag nafoukl, když zakopli a spadli na zem.

A nutno podotknout: když se Hövding nafoukne, musíte si koupit nový. Podobně jako airbag v autě je na jedno použití.

Švédská firma se však chlubí výbornými výsledky testů ze Stanford University z roku 2016, která označila Hövding jako téměř perfektní ochranu hlavy. Oproti klasickým helmám má prý výrazně lepší tuhost a je tlustší. Díky tomu by měla nabídnout až osmkrát lepší ochranu hlavy než klasické helmy.

Crash-test, který provedl švýcarský autoklub TCS, ale ukazuje zásadní nedostatek návrhu. Švýcaři poslali figurínu cyklisty proti boku zaparkovaného SUV. Hövding tehdy do určité míry zafungoval jen v případě, že jízdní kolo narazilo do blatníku auta. Airbag se stihl nafouknout, obličej jezdce ale i tak opřel o kapotu vozu.

Jakmile však kolo narazilo do předních dveří, výsledek byl ještě horší. Hlava cyklisty vletěla do tuhého rámu karoserie ještě předtím, než se vak zcela rozvinul. "Klasická cyklistická helma by v takovém případě poskytla výrazně lepší ochranu," píše TCS v tiskové zprávě. Švýcaři sice zkoušeli druhou generaci Hövdingu, potvrdili však starší test verze 1.0.

Francouzský magazín Que Chosir v něm v roce 2014 poukázal na vyšší reakční dobu cyklistického airbagu. Zatímco u vaků pro motorkáře je požadováno nafouknutí do 200 ms, Hövding 1.0 potřeboval téměř dvakrát tolik.