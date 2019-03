před 17 minutami

Z nedávného průzkumu automobilky Ford vyplynulo, že 32 procent řidičů, kteří vozí v autě psa, ho nepoutá. Třetina podobných hříšníků jako důvod uvádí, že se to zvířeti nelíbí, další třetina to na krátkých cestách nepovažuje za nutné a 14 procent jich nemá v autě místo na přepravku, do níž by psa umístili. Nepřipoutanému nebo špatně zajištěnému zvířeti hrozí při nehodě těžké zranění, samo může vážně zranit, nebo dokonce zabít posádku auta. Policie může v takovém případě potrestat řidiče i dvoutisícovou pokutou. A to nemluvíme o tom, že si řidič v takovém případě zahrává i s předpisy týkajícími se týrání zvířat, které jsou násobně vyšší. Podívejte se do přehledu.