Na stanicích měření emisí se začínají fotit auta, stejně jako na STK. Má to zamezit podvodům

Na STK se auta povinně fotí už od loňského roku, nově se zavádí povinnost fotodokumentace také na stanicích měření emisí. Zatím je systém ve zkušebním režimu.

Mechanici na stanicích měření emisí budou zkoušená auta nově také fotit. Pořízené snímky se budou společně s výsledky měření ukládat do informačního systému stanice technické kontroly.

Tento systém je napojen on-line na ministerstvo dopravy a jde o stejný systém, který funguje od loňského roku na STK. Zatím běží v testovacím režimu, oficiálně má být spuštěn 1. prosince. Do té doby se stanice musí do tohoto programu zaregistrovat, jinak jim nebude umožněno vydávat platný protokol o měření emisí.

"V současné době je zaregistrováno přes tisíc emisních stanic z celkových 1800," říká ministr dopravy Dan Ťok.

Jak uvádí ministerstvo dopravy, počet SME není státem na rozdíl od STK nijak regulován. Je proto možné, že některé stanice měření emisí, které v minulosti získaly povolení činnost vykonávat, ale dnes už nejsou aktivní nebo nechtějí pokračovat, se do systému nepřihlásí.

Aby si řidiči mohli předem ověřit, zda stanice měření emisí, kterou hodlají navštívit, je v systému zařazená, aktualizovaný seznam stanic, které měření emisí smějí provádět, bude zveřejněn na webu ministerstva dopravy 1. prosince.

Ministerstvo si od novinky slibuje, že zdokumentováním auta při měření zabrání podvodům při měření emisí. Teoreticky by se už nemělo stát, že by vozidlo kontrolou prošlo, aniž by stanici vůbec navštívilo.

"Od prosince už také nebude možné, aby vozidlo, které neprojde měřením na jedné stanici, odjelo 'zkoušet štěstí' na jinou. Protokoly měření totiž budou kromě fotografií obsahovat také časy a dobu kontrol. Záznamy v systému navíc nebude možné přepisovat," tvrdí ministr dopravy Dan Ťok.

Mechanici na emisích budou, stejně jako na STK, dokumentovat pohled na vozidlo zepředu i zezadu, výrobní štítek, tachometr a VIN kód. Snímky poslouží i jako další zdroj kontroly počtu najetých kilometrů.

Změna zároveň alespoň trochu zjednoduší velice zdlouhavou a úmornou administrativu na stanicích měření emisí. Pokud jednou stanice zapíše údaje o vozidlu do systému, při dalším měření už jej pouze vyhledají a nebudou muset údaje zapisovat znovu.