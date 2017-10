Zabráníme podvodům s emisemi u starších aut, věří Ťok. Nový systém odstartuje za měsíc

před 46 minutami

Ministerstvo dopravy nastavuje přísnější podmínky pro stanice na měření emisí. Od prosince se budou muset povinně přihlásit do evidence kontrol, která má zabránit podvodům. V listopadu startuje zkušební provoz. Do systému se dosud přihlásilo 950 ze zhruba 1800 stanic, které se na území Česka nacházejí. Novou povinností bude fotografovat vozy, které prochází zkouškou, a fotky následně nahrávat do on-line databáze ministerstva dopravy.

Praha - Stanice měření emisí přestupují na nový systém evidence kontrol. Ten má podvodům. Od 1. prosince budou muset také nově všechny stanice automobily povinně fotografovat a fotky následně odesílat do databáze ministerstva dopravy. Na stejné bázi již dnes fungují stanice technické kontroly. I tato novinka má přispět k ochraně proti přetáčení tachometrů. "Na stanicích technické kontroly se tato praxe již osvědčila. Počítáme s tím, že zabrání podvodům také při měření emisí. Už by se nemělo stát, že auto kontrolou reálně neprojde, ale dostane ji. Měřicí přístroj totiž nově on-line komunikuje se softwarem ministerstva dopravy. Naměřená data v protokolu tak nebude možné přepisovat," vysvětluje ministr dopravy Dan Ťok (ANO). Sháníte ojetinu? Budou dražší. V porovnání s loňskem se průměrná cena zvedla o 15 000 korun číst článek Stanice se mohou do systému hlásit již nyní. Ministerstvo dopravy 1. listopadu spouští zkušební provoz. "Zatím je v systému přihlášeno zhruba 950 stanic. V současné době v Česku evidujeme zhruba 1800 stanic," dodává Ťok (ANO). Připomíná, že počet stanic měření emisí není na rozdíl od stanic technické kontroly v Česku nijak regulován. Provozovatelé měřicích stanic navíc nemají povinnost oznámit státu ukončení své činnosti. Některé stanice měření emisí, které v minulosti získaly oprávnění a osvědčení k této činnosti, se proto podle ministerstva do systému pravděpodobně vůbec nepřihlásí. Buď nebudou chtít dál pokračovat, nebo již měření přestaly poskytovat dříve. Díky novému systému získá ministerstvo dopravy přehled o tom, kolik z 1800 stanic je skutečně dosud aktivních. Stanice, které se do evidence přihlásí, budou od 1. prosince vydávat zcela nové protokoly. Kdo se do evidence nepřihlásí, tomu nebude hrozit přímý postih. Současně ale nezíská možnost nové protokoly vydávat. V případě, že by některé stanice po 1. prosinci nadále vydávaly staré protokoly, ty nebudou platné. Praha začne měřit, zda naftová auta nemají vymontované filtry. Na podzim vyšle do ulic kontrolory číst článek Provozovatelé stanic měření emisí budou nově vůz fotit stejně jako v případě kontrol STK zezadu a zepředu, k tomu budou muset mechanici udělat samostatné fotky výrobního štítku, tachometru, poznávací značky a identifikačního čísla - takzvaného VIN kódu. Podle ministerstva díky novému systému už nebude možné, aby vozidlo, které neprojde měřením na jedné stanici, odjelo na jiné místo a tam majitel auta zkoušel, zda se mu nepodaří mechaniky uplatit. V protokolech, které se budou automaticky generovat a ukládat on-line do databáze, budou zaznamenávány časy a doba kontrol. Ministerstvo dopravy proto věří, že mechanici nebudou mít šanci do procesu nijak zasahovat a upravovat například výsledky měření. Nové povinnosti by neměly prodloužit délku emisní kontroly o více než minutu. Dnes testování vozu zabere přibližně 10 minut času.

