před 15 minutami

Automobilky reagují na to, že se svět čím dál více digitalizuje. Existují tak různé mobilní aplikace, které mají zpříjemnit nebo zjednodušit život řidiče s jeho autem. Například automobilka Citroën přenesla návod ke svým vozům do mobilní aplikace a navíc přidala funkci "skenování". Namířením čočky fotoaparátu v mobilu vám aplikace jednoduše nabídne informace k tomu, co "vidí". Vyzkoušeli jsme ji.