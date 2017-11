Luxusní, agresivní, ale s cenou pod milion korun. BMW X2 je pro městskou smetánku jako dělané

před 13 minutami

Nový crossover z Mnichova vsadil na agresivní vzhled. Sdílí společnou platformu s BMW X1, nabídne pohon předních kol i 4x4, což nebývá v této kategorii aut už obvyklé. Široká je i nabídka motorů a technologické výbavy, nechybí head-up displej nebo wi-fi. Auto už zná i své české ceny. Základ se bude prodávat pod milionem korun.

BMW rozšiřuje svou řadu modelů s písmenem X v názvu. Tentokrát o X2, které má být podle Mnichova klasickým zástupcem malých crossoverů. Auto totiž vychází z nejmenšího SUV v nabídce, tedy X1 - sdílí s ním společnou platformu UKL, která se vyznačuje motorem umístěným vpředu napříč a pohonem předních kol. Oproti zvyklostem v této kategorii se ale auto bude nabízet i se systémem pohonu všech kol, tedy xDrive.



Podle číselného značení by se mohlo zdát, že X2 bude větším vozem než X1, nicméně je to obráceně. Nové BMW je o osm centimetrů kratší a o sedm centimetrů nižší. Obě auta mají shodný rozvor náprav.



Designéři se ale bezesporu "vyřádili" na vzhledu novinky. Dodali jí agresivní vzhled. BMW X2 se navíc může chlubit tím, že má úplně nový tvar "ledvinek", tedy předních nasávacích otvorů, které jsou pro vozy z Mnichova typické. Mají rozšířenou spodní část a směrem vzhůru se zužují. Navíc se auto bude pyšnit i logem automobilky na zadním sloupku. Je to odkaz na klasické vozy značky.

Interér není velkým překvapením. Palubní deska vychází z BMW řady 2. Jak už bývá zvykem, bude možné si vybrat z několika výbavových linií, které se promítnou také vizuálně jak na exteriéru, tak uvnitř auta. Jde o verzi Basic s plastovými kryty terénu, M Sport se sportovním střihem a M Sport X do terénu. Mění se například čalounění, kdy základem je látka a v lepších verzích pak kůže, popřípadě kůže s alcantarou.



Od začátku prodeje bude BMW X2 dostupné se třemi motory. Základ tvoří benzinové sDrive20 i s přeplňovaným dvoulitrem o výkonu 141 kW. Naftu zastoupí xDrive20d se stejným výkonem jako benzinový motor a xDrive25d se 170 kW. Podle označení je patrné, že obě jednotky mají pohon všech kol.



Později (mělo by jít o záčátek příštího roku) se nabídka rozšíří o další varianty, jako je sDrive18i (103 kW), sDrive18d o výkonu 110 kW a xDrive18d, tedy stejný motor, jen s pohonem všech kol. Je tedy patrné, že první zákazníky bude BMW lákat hlavně na silnější provedení své novinky.

Jak je už u BMW zvykem, dá se počítat s mnohastránkovým seznamem příplatkové výbavy. Samozřejmostí je poslední generace systému iDrive doplnitelná o navigaci a kvalitní audio soupravu, na palubě ale bude třba i Wi-Fi. Jízdu na delší cesty by mohl usnadnit adaptivní tempomat, asistent pro jízdu v pruzích nebo head-up displej.



Ačkoliv ještě není v prodeji, zná BMW X2 už své české ceny. Základní verze s motorem sDrive20i by měla začínat pod milionem korun, konkrétně vyjde na 997 100 Kč. U ostatních je už potřeba počítat s překonáním této hranice. BMW X2 xDrive20d vyjde na 1 098 500 Kč a silnější xDrive25d nejméně na 1 142 700 korun. U nadcházejících slabších modelů se dá očekávat ale nižší základní cena.