Soud potvrdil pokutu pro autobazar AAA Auto. U vozu dvakrát uvedl nepravdivý počet ujetých kilometrů

před 57 minutami

O víc než 87 tisíc ujetých kilometrů se „sekl“ autobazar AAA Auto u jedné z prodávaných ojetin. Když na to zákazník přišel, vůz vrátil. A ten se vzápětí objevil v nabídce znovu – opět s nesprávným počtem ujetých kilometrů. Soud za to uložil bazaru pokutu 100 tisíc korun, ten se bránil tím, že auto nechal prověřit v databázích. Podle soudu to ale nestačí.

Nejvyšší správní soud potvrdil pokutu 100 tisíc korun, kterou Česká obchodní inspekce uložila autobazaru AAA Auto. Dvakrát prý uvedl nepravdivé údaje o vlastnostech téhož ojetého vozidla Nissan Quashqai. O rozsudku informovala mluvčí soudu Sylva Dostálová.



V prvním případě spatřovala inspekce problém v uvedení stavu tachometru 86 289 kilometrů ve spojení s tvrzením, že "skutečný počet ujetých kilometrů souhlasí se stavem tachometru". První kupující si údaj ověřil diagnostikou řídicí jednotky a dotazem u výrobce vozidla a po zjištění, že vozidlo ujelo minimálně 173 393 kilometrů, vůz reklamoval.



Po vrácení vozidla se podle tiskové zprávy soudu v inzerátu objevilo tvrzení, že vůz má najeto 92 000 kilometrů, ve spojení s informací "V AAA AUTO si můžete být jisti, že stav tachometru odpovídá reálně najetým kilometrům".

Podle Dostálové nebylo firmě kladeno za vinu to, že nezjistila správný stav najetých kilometrů, ale to, že spotřebitele v obou případech informovala, že skutečně najeté kilometry odpovídají stavu tachometru. "To nelze vyložit jinak, než že jim tvrdila, že si je správností stavu tachometru jistá," uvedl soudce Petr Mikeš. Podle něj jde o přidanou hodnotu, která ovlivňuje rozhodnutí kupujícího.



"Informace o tom, že skutečný stav odpovídá stavu tachometru, se však v prvém případě později ukázala jako nepravdivá, a ve druhém případě o nepravdivosti uváděné informace dokonce stěžovatelka již věděla," uvedl Mikeš.



Společnost AAA Auto se proti uložení pokuty bránila žalobou a následně kasační stížností. Uplatnila například argument, že před prvním nabízením a prodejem provedla kontrolu vozidla ve vlastní databázi a také v databázi Autotracer společnosti Cebia, zároveň vozidlo důkladně prohlédla. Žádné nesrovnalosti přitom nezjistila.



Podle zákona o ochraně spotřebitele však právnická osoba za správní delikt neodpovídá pouze tehdy, když prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. Podle soudu si společnost byla vědoma toho, že údaje v databázi mohou být neúplné či nepřesné. Neprokázala, že by vyvinula jakoukoliv další snahu k ověření správnosti stavu tachometru. Pouhá kontrola v databázi požadavku veškerého úsilí neodpovídá.

autor: ČTK