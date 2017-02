Ušetřete na novém autě až třetinu ceny. Kupte si to, se kterým už někdo popojel

před 7 hodinami

Na českém trhu jsou k mání tisíce aut, která mají najeto maximálně pět tisíc kilometrů. Výhodně lze koupit i ta, která absolvovala jen pár desítek kilometrů. Našli jsme na ně slevy téměř 35 procent proti ceníku nového auta.

Říká se, že k největšímu poklesu ceny auta dochází, když vyjede z bran autosalonu. Zkusili jsme na datech ověřit, zda právě tudy nevede cesta k výhodnějšímu nákupu nového vozidla.

Zpracovali jsme údaje o 5600 vozidlech, která nabízí portál sauto.cz s nájezdem do 5000 kilometrů a věkem do jednoho roku. Tento web patří v nabídce ojetin v Česku k největším, inzerují na něm i dealeři nových vozů i největší tuzemské autobazary.

Nejprve trochu teorie. Čeští prodejci používají řadu nových aut jako předváděcí kusy a po nějakém čase je prodávají. Část těchto vozů slouží na testovací jízdy pro novináře a pro velké zákazníky. Takové se standardně prodávají s nájezdem 15 tisíc kilometrů. Těmto vozům se ale nebudeme věnovat, protože mají za sebou mnohem náročnější minulost než nové automobily s nájezdem do 5000 kilometrů. To jsou většinou auta ze showroomů, se kterými se zákazník s prodejcem projel po okolí, případně záměrně ojeté vozy.

V prodeji nových aut se nikdo nechce pustit do masivního rozdávání slev, proto se prodejci snaží, pokud to jde, držet ceníků. Jednou z cest, jak auto prodat a stejně si udržet image hodnotné značky, je nabídnout spořivějšímu zákazníkovi trochu ojeté auto: “Slevu vám dát nemůžeme, ale stojí nám tu přesně to auto, které chcete, a má najeto 100 kilometrů a budete druhý majitel.” Dealer tak auto prodá a zároveň se nerozkřikne, že bezhlavě rozdává slevy.

Většinu aut s nájezdem do 5000 kilometrů tvoří úplně nová auta. Tedy taková, která ujela maximálně jednotky kilometrů, což je nájezd na testovací trati na konci výroby a při transportu. Tyto inzeráty nabízí většinou jednotliví prodejci a snaží se přilákat pozornost. Slevy jsou v tomto případě relativně malé – k vidění jsou rozdíly 10 až 15 tisíc korun proti ceníku, což je kolem pěti procent ceny auta. U vybavenějších a dražších aut, nebo u těch, která stála v showroomech, jsou slevy o něco vyšší.

V případě, že vybereme pouze vozy s nájezdem mezi 10 a 5000 kilometry a takové, kde je k dispozici alespoň deset kusů od každého modelu, aby se z dat dalo něco vyvozovat, zůstane necelá tisícovka automobilů. Nejčastěji jde o značky Škoda, Opel, Hyundai, Renault a Peugeot, modely Octavia a Fabia, Opel Astra, Renault Mégane a Hyundai i30. Některé značky ale mohou tyto nabídky inzerovat jinde či dokážou mladé ojetiny prodávat přímo u svých dealerů.

Slevy u vozů s nájezdem v desítkách kilometrů jsou kolem deseti procent. V případě stovek až nižších tisíců kilometrů pak jde běžně o patnáct procent. Rozdíly mezi nejběžnějšími auty v nabídkách nebyly významné.

Nestandardní výši slev jsme našli u jediného modelu – manažerského vozu Hyundai i40 (podrobnou recenzi verze kombi čtěte zde). Jeho cena podle ceníku začíná na 679 990 korunách. Na prodejních místech s ojetými auty jsou k mání kousky se stovkami a maximálně několika tisícovkami najetými kilometry i o více než třetinu levněji. To je více než u jiných značek i více než u jiných modelů Hyundai.

V tabulce najdete konkrétní auta odpovídající běžným cenovým relacím, které jsme na zkoumaném vzorku vysledovali:

Najeto (km) Cena (Kč) Ceníková cena modelu v Kč* Sleva v % Hyundai i40 1,7 CRDI Experience 100 459 990 699 990 34,3 Opel Astra 1.4 Turbo 361 489 990 573 500 14,6 Renault Mégane 1.2 Turbo 60 344 900 405 900 15 Škoda Fabia 1.2 TSI 477 260 000 284 400 8,6 Škoda Octavia 1,6 TDI Ambition 555 459 000 532 400 13,8 * Ceníková sleva včetně aktuálně nabízených slev s výbavou, kterou má inzerovaný vůz uvedenou. Skutečná výbava, a tedy i sleva, může být vyšší Zdroj: sauto.cz, ceníky importérů.

autor: Roman Šitner