Autobazar AAA si vyrábí vlastní ojetiny, které pak prodává. Vyplatí se mu to díky slevám

Podle statistik autobazaru AAA Auto zájem o mladé ojeté vozy, které nejsou mnohdy staré ani jeden rok a mají najeto jen několik tisíc kilometrů, mezi jeho zákazníky roste. Ve svém programu Mototechna jich nabízí hodně, řadu z nich přitom nakoupil sám jako nová auta. Ty používali zaměstnanci firmy, ale třeba i fotbalisté v rámci sponzorství. Autobazaru se vyplatí prodávat zánovní vozy s výraznou slevou, protože je sám nakoupil levněji.

Největší český autobazar AAA Auto prodá ročně 70 tisíc ojetých aut. Poněkud paradoxně si ale sám pro sebe kupuje výhradně nové vozy. Zaměstnanci firmy dostávají novotou vonící služební auta dokonce každého půl roku. Firma si tak bez nadsázky sama ojetiny vyrábí.



Celkem autobazar nakupuje stovky nových aut ročně, vždy si je ale nechá jen na pár měsíců. Využívá je vyšší i střední management podniku, ale také slouží ke sponzorským aktivitám.



"Podobně jako naše služební auta točíme ještě vozy v rámci spolupráce s fotbalovou asociací, kde jsme celkem klubům hrajícím ePojištění.cz ligu zapůjčili už asi 130 nových vozů, které následně po vrácení prodáváme jako zánovní ojeté," popisuje provozní šéf AAA Petr Vaněček.

Osobní auta určená pro fotbal se v bazaru objeví obvykle po ujetí několika stovek, maximálně pak jednotek tisíců kilometrů. Stejně AAA postupuje i se služebními vozy.



Na první pohled tato praxe nedává smysl. Obecně se tvrdí, že největší část své hodnoty auto ztratí jen tím, že se s ním vyjede z autosalonu. To je také jedno z marketingových hesel, která se AAA Auto snaží používat k lákání zájemců o mírně ojetá auta.



Neplatí to ale tak úplně. Největší český autobazar je velký flotilový zákazník, který má sílu si vyjednat množstevní slevu a zároveň umí mírně ojetá auta za dobrou cenu dál sám prodat.



Firma nekomentuje, s jakými slevami nová auta nakupuje. U flotilových nákupů jsou ale běžné slevy, jaké AAA proti ceníkům nabízí na tyto vozy po mírném opotřebení, tedy deset, patnáct i více procent. A několik případů z poslední doby ukazuje, že mohou být dokonce výrazně vyšší. Například Lesy České republiky nedávno kupovaly vozy Hyundai se slevou okolo 40 procent. Je tak možné, že AAA Auto služební vozy pro zaměstnance i vozy pro fotbalové funkcionáře a hráče nestojí prakticky nic, naopak na tom vydělává.

"S partnery, od kterých vozy odebíráme, máme nastavené obchodní podmínky na základě dlouhodobé spolupráce a odebíraných objemů tak, aby to bylo výhodné pro všechny zúčastněné včetně koncového zákazníka," říká pouze Vaněček.



AAA Auto si čerstvé ojetiny nejen samo vyrábí, na trhu je také aktivně vyhledává. Doplácí leasingy a vykupuje i předváděcí či skladové vozy, které prodávají dealeři. I pro ty je tato cesta výhodná. Přes AAA se tato auta dostanou i k zákazníkům, kteří by jinak k prodejci nových vozů nešli.



Firma odmítá, že by měla v tomto směru nastavenou s jednotlivými dealery i importéry konkrétní spolupráci. "Vystupujeme jen jako běžný flotilový zákazník," vysvětluje Vaněček.



Přes svůj prémiový autobazar s názvem Mototechna nyní AAA Auto nabízí zhruba 150 vozů s nájezdem do tisíce kilometrů. Většina z nich je prakticky nová s maximálně desítkami najetých kilometrů.



Oproti ceníkům nových vozidel jsou obvykle o deset až patnáct procent levnější. Nejčastěji mezi nimi jsou vozy Škoda, Renault, Dacia a Peugeot. Další vozy, například ojetá luxusní BMW po fotbalistech či vedení AAA, mají několik jednotek tisíc kilometrů.

O zánovní auta je navíc mezi zákazníky čím dál tím větší zájem. Ukazují to i statistiky, které si autobazar vede už dvacet let a před nedávnem je zveřejnil. "Segment zánovních vozů, který od roku 2012 reprezentuje naše značka Mototechna, tvořil v roce 1997 jen zhruba jedno procento našeho odbytu. Letos se Mototechna s vozy ve stáří osmi měsíců až pěti let a maximálního nájezdu do 40 tisíc kilometrů podílí na celkovém počtu prodaných aut v AAA Auto 14 procenty a nejzajímavější segment zánovních prémiových vozů s hodnotou nad 800 tisíc korun už tvoří skoro jedno procento ze všech prodejů," říká ředitelka AAA Auto Karolína Topolová.



Podle voleného stáří vozu se liší i náročnost budoucího majitele na jeho výbavu. "Zákazníci, kteří hledají standardní ojetý vůz, mají na jeho výbavu zpravidla skromnější požadavky. Ale v případě zánovních vozů, o které je každoročně větší zájem, se tento rozdíl zcela stírá. Na ně mají zákazníci úplně stejné nároky jako na poslední novinky na trhu, chtějí to nejlepší a nejnovější," dodává Topolová.



Podobně jako AAA Auto postupují i leasingové společnosti či taxislužby. Při velkých objemech si vyjednají velké slevy a věří, že i ojetá auta následně dobře prodají. Proto jsou na trhu cenově atraktivní krátkodobé leasingy nových aut, a také proto dokážou velké taxislužby používající nová luxusní auta náklady konkurovat taxikářům, kteří si sami na sebe koupili ojeté auto.

