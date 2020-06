Mercedes je suchar a Škoda nezná počasí. Vyzkoušeli jsme virtuální hlasové asistentky

Množství funkcí v moderních autech utěšeně bobtná. Co kdybychom vám řekli, že je ale nemusíte ovládat přes komplikovaná menu, ale můžete si s autem prostě povídat? Právě to slibují nejmodernější hlasové asistentky, které na českém trhu v češtině nabízí již pár let Mercedes a o něco kratší dobu Škoda, nejlepší má být ve čtvrté generaci Octavie. Rozhodli jsme se vyzkoušet, která je na tom lépe.

Přirozené hlasové ovládání nereaguje na pouhé naučené fráze, ale umožňuje posádce auta zadávat pokyny systému, jako by mluvila s jiným člověkem. Dá se říci "Je mi zima" a klimatizace zvedne teplotu, "Najdi nejbližší restauraci" a navigace připraví seznam nejbližších gastronomických zařízení nebo "Pusť mi nějaký jazz" a přehrávač hudby projde seznam MP3 skladeb třeba na připojené flashce a pustí ty, které jsou označeny jako jazz.

Jednoduché, přirozené a bez toho, že by člověk musel pustit ruce z volantu a oči ze silnice. Automobilky se v tomto směru inspirovaly u technologických gigantů, Applu, Amazonu nebo Googlu, jejichž zařízení lze ovládat podobným způsobem. Vypůjčily si i spouštěcí fráze, zatímco hlasové ovládání v mobilním telefonu s Androidem spustíte heslem "Okay, Google" a u Applu "Hey Siri", u Škodovky je probouzecí fráze "Okay, Lauro" a u Mercedesu "Můj Mercedesi".

Technologie se ale liší v tom, že hlasové ovládání aut nevyžaduje pro všechny své funkce internetové připojení. Základní záležitosti Mercedes i Škoda umí vyhodnotit přímo v autě, když zrovna není k dispozici mobilní signál. Pokud v dosahu je, povel se vyhodnocuje zároveň na vzdáleném serveru.

Auto s on-line připojením ale lépe rozumí skloňování a může využít on-line databázi bodů zájmu v navigaci. Internetové připojení pro palubní systémy využívají i jejich další funkce (například dopravní zpravodajství) a je většinou spojeno s ročním paušálem.

Proč ale nejsou zapotřebí naučené fráze? Protože pracují s kontextem slov, vývojáři analyzují, jak lidé mluví, jaká slovní spojení používají a podle toho systém naprogramují. Od řidiče se pak umí i učit a odhadnout, jaké další slovo použije.

Jak jsou oba systémy schopné rozpoznávat hlas, jsme vyzkoušeli, stejně jako to, jak pracují s jednotlivými funkcemi. Výsledek, jak si auta vedla, vidíte na videu s novým Mercedesem CLA a čtvrtou generací Škody Octavia.

Jaký je komplexnější závěr? Mercedes je vychytanější hlavně co se týče šíře funkcí, které lze ovládat. Hlasově si vyvoláte předpověď počasí, lépe pracuje s on-line databází bodů zájmu, díky spolupráci s databází Yelp nedoporučí jen nejbližší restaurace, ale vybere je i podle hodnocení.

Hlasem se také dá spustit diktování SMS (Škoda sice také diktování zvládá, ale musí se nejprve nastartovat přes dotykový displej, což považujeme za zbytečnou komplikaci). V Německu umí prémiové vozy s trojcípou hvězdou nabídnout horoskopy, znají stav sněhu v horských střediscích. V Číně lze prostřednictvím palubního systému objednávat také jídlo.

Škoda řadu z toho teprve slibuje. Zlepšit by se mohlo vyhledávání v on-line databázi bodů zájmu, kde je občas problém najít restauraci a nedají se v ní vyhledávat firmy. S Laurou by se také měly propojit chystané aplikace s počasím a zpravodajstvím, které však bude nutné do auta ještě pomocí vestavěného elektronického obchodu doinstalovat. Podobně jako Mercedes by i Škoda měla navíc reagovat na prosbu o vtip a uvažuje se o tom, že se systém otevře aplikacím třetích stran.

Samotné rozeznávání hlasu ale Škoda umí na úrovni Mercedesu, dokonce si lépe poradí se skloňováním. Lépe se u ní také hlasem ovládá klimatizace, kde nabízí přednastavené programy třeba na zahřátí nohou nebo odmrazení čelního skla. Mimochodem: problém s vyhledáním rádia na videu je spojen i s tím, že Evropa 2 dočasně vypadla ze seznamu stanic.

Celkově však zatím vítězí Mercedes, náskok ve vývoji je znát. A musíme ocenit, že tato luxusní značka na své české zákazníky myslí a vychytané hlasové ovládání jim nabízí. Ostatně 80 procent z nich ho považuje za nejdůležitější prvek ovládání palubního systému. Takové BMW přitom ovládání hlasem nabízí jen v zahraničí, ale u nás ne.

Z vývoje Škody naopak mohou těžit zájemci o VW Golf nebo Seat Leon, ostatní koncernové značky díky tomu podobně vychytané hlasové ovládání mohou nabídnou také.