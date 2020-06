Autonovinka roku 2020: Vrcholný Mercedes třídy S vybrušují k dokonalosti i v Praze

Šéf koncernu Daimler Olla Källenius potvrdil, že Mercedes letos uvede novou generaci své vlajkové lodi, a ukázal její první snímek. Nová třída S bude podle neoficiálních informací k dispozici jen jako hybrid a po dálnici by se měla umět řídit sama. Její maskované prototypy již podle všeho jezdí po Praze.

Své budoucí vozy v Česku netestuje jen Škoda, ale i německý Mercedes. V pražských ulicích se tak nedávno objevily tajemné maskované sedany. Podle jejich majestátní velikosti a tvarů schovaných pod černobílou fólií se přitom dá dost dobře odhadnout, že se jedná o sedmou generaci vrcholného Mercedesu třídy S.

Příchod novinky ostatně potvrzují i hlasy z Mercedesu, naposledy o něm na digitální tiskové konferenci mluvil samotný šéf Daimleru Olla Källenius. Tradiční "esko" pak v nabídce Mercedesu doplní i elektrický model EQS.

Podle informací britského magazínu Autocar by třída S měla projít hned několika významnými změnami. Předně by se měla zbavit konvenčních "neelektrifikovaných" motorů. V nabídce sice budou řadové naftové a benzinové šestiválce i V8 od firemní sportovní divize AMG, všechny by ale měly být doplněny o elektromotor ve skříni převodovky a baterii v podlaze kufru.

Akumulátor přitom umožní nabíjení ze zásuvky, aby auto mohlo část cesty absolvovat čistě na elektřinu. Německý oborový magazín Automobilwoche hovoří i o jednodušších mild-hybridech se 48V palubní sítí.

Elektrický model EQS přitom bude jiný, namísto upravené architektury pro vozy se spalovacím motorem využije specifickou platformu přímo pro elektromobily. Vůz bude mít i kratší kapotu a celkově odlišné tvary, připomínající designovou studii Vision EQS ze září 2019.

Finální verze EQS se na trhu objeví v roce 2021 a bude čtyřkolkou, se dvěma elektromotory a baterií dostatečně velkou na to, aby se s ní dalo ujet 500 kilometrů. Podle šéfa koncernu Daimler Olly Källeniuse by se také mělo jednat o jeden z prvních elektromobilů, které si nepovezou uhlíkový batůžek, který je spojený s výrobou baterie. Ta by měla vznikat s nulovou uhlíkovou stopou, tedy s celkovými nulovými emisemi CO2.

V případě třídy S pak podle informací Autocaru zákazníci přijdou o možnost vybrat si ze dvou různých délek rozvoru. Obyčejně byla kratší verze určena pro ty, kteří si auto řídili sami, delší kupovali ti, kteří se nechávali vozit. S růstem menších modelů, jako je třída E, ale menší varianta pomalu přestává dávat smysl. Již stávající generace byla primárně vyvíjena ve verzi s delším rozvorem, nové "esko" zůstane prý jen dlouhé.

Fotografie prototypů třídy S i s interiérem zveřejnil již dříve instagramový účet Cochespias:

Pro nejvyšší možný komfort dostane třída S přepracovaný vzduchový podvozek. Komentář k jízdnímu pohodlí si dovolil již i sám šéf Källenius. Prototyp vozu podle svých slov již mohl testovat a sám nemohl uvěřit, jak bylo auto na rychlostně neomezené dálnici tiché.

Takřka s každou třídou S přišla nějaká technická bezpečnostní novinka. První generace ze 70. let nabízela systém ABS, v roce 1981 měla druhá generace třídy S airbag a předpínače pásů, ve třetí přišlo ESP a tak dále. Od sedmé Mercedes slibuje autonomní řízení na úrovni tři. Tedy systém, který původně slibovalo ve stávajícím modelu A8 konkurenční Audi, nakonec ho ale do své vlajkové lodi nezabuduje. Příčinou nejsou ani tak technické, jako spíše legislativní zádrhele.

Pokud se Mercedesu systém povede uvést do silničního provozu, měla by se sedmá generace třídy S stát prvním sériovým a komerčně dostupným vozem, u něhož bude možné skutečně pustit volant a nechat ho, aby se řídil sám. To však jen za určitých jasně definovaných podmínek, například při jízdě v koloně po dálnici.