Vrcholné Audi S8 se snaží přechytračit české silničáře. Má na to speciální podvozek

Věděl to již bývalý prezident Václav Klaus, luxusní auto nesmí drncat. V roce 2007 tak ospravedlňoval, proč přijel na návštěvu továrny v Kvasinách v Audi A8 místo ve vládním Superbu. Audi podle něj prostě o něco méně drncalo. V Ingolstadtu si teď vzali prezidentova slova k srdci, nová S8 má drncat ještě méně.

Klíčem k tomu, aby se na sportovní verze ingolstadtské vlajkové lodě vznášela po českém tankodromu jako na obláčku, je podvozek označený zkratkou PAS, Predictive Active Suspension. O co se jedná?

V zásadě jde o vzduchový podvozek, který je na každém závěsu doplněn o elektromechanický aktuátor. Tenhle aktuátor pak umožňuje každé kolo nezávisle zvednout nebo přitlačit k silnici. Díky tomu se dají dělat věci: v každé jízdní situaci lze přesně ovládat pohyby karoserie, lze aktivně potlačovat náklony v zatáčkách, dokonce se do nich naklánět, jako to dělají motorkáři.

Celý systém ještě doplňuje kamera, která sleduje povrch silnice, a podvozek na jednotlivé nerovnosti připraví. Je na to připraven speciální jízdní režim označený Comfort+, může ale takto komplikovaná technika fungovat?

Reklamou na PAS je to, jak si S8 poradí se zpomalovacími prahy (ideálně těmi vybudovanými z dlažby, ne žlutočernými plastovými kostitřasy). Když ho kamera uvidí, zvedne předek vozu o pět centimetrů a posádka pomalu ani neví, že by auto něco přejelo. Kamera jen potřebuje dostatečný rozhled, "spícího policistu" musí vidět včas, jakmile se práh objeví hned za zatáčkou, je přejezd prahu znát o poznání více.

Ale co ony typické výtluky, propadlé kanály, rozbité dilatační spáry? Audi S8 nezamaskuje, že jezdí na vzduchu, dlouhé vlny vymaže, úzké a ostré nerovnosti jsou již znát. Ne však tak, aby to kohokoli na palubě iritovalo, jen málo aut se s českým silničářským šlendriánem dokáže na 20" discích vypořádat lépe.

Znát je to hlavně na okresce, po těch si S8 doslova letí, hrboly ji nerozhazují a zůstává příkladně stabilní a pohodlná. A to i (a především) v dynamickém jízdním režimu.

S8 je ostatně sportovní verzí modelu A8, a tak se nabízí otázka, jestli ona honba za pohodlím (my se ještě nezmínili o odhlučnění, které má za následek to, že ve 140 máte pocit, jako byste jeli stovkou?) nevyústila v mdlý projev v zatáčkách.

Nevyústila. Top Audi je rychlé jako blesk, ať už má před sebou prázdný autobahn, nebo volnou okresku. V táhlých obloucích je neochvějně jisté, v utažených vlásenkách obratné, jako by ani náhodou nemělo na délku 5,2 metru. Na výjezdu ze zatáčky stačí přidat plyn, a "es-osmička" dokonce ukáže ochotu pohodit svou dlouhou zádí.

I zde se projevuje pokročilá technika, auto má natáčení zadních kol, které ve vysokých rychlostech zvyšuje stabilitu a v těch nižších naopak obratnost. Pomáhá i rychlé řízení s proměnným převodem, které je na dálnici pomalé, aby řidič nevandroval po drobném zavadění o volant v pruhu, ale přitom se v serpentinách neuručkoval. A třešničkou na dortu je pohon všech kol s aktivním sportovním diferenciálem, který žongluje s přenosem síly, aby zajistil tu nejlepší trakci pro každou situaci.

Bezpečnost mají na starosti i neúnavné karbonkeramické brzdy za 246 400 korun. Ve sportovním režimu svoje opodstatnění mají, v tom komfortním o nich již trochu pochybujeme. Záběr pedálu je poměrně krátký a dávkování jejich účinku zbytečně komplikované a dobrzdění nebývá ideální. Doporučujeme ušetřit a zůstat u oceli.

Jinak se na S8 jen těžko hledají chyby a důkazem je i motor. Dvojitě přeplňovaný osmiválec je v prvé řadě silný jako býk. Pod dvěma tisíci otáček se s ním S8 nonšalantně nese, nad touto metou přichází vytrvalý hutný zátah a nad čtyřmi tisíci se řidičova záda důkladněji seznámí s opěrkou a okolí za okénky se rozmaže. Zrychlení z nuly na sto zabere 3,8 vteřiny, kdo potřebuje víc?

Osmistupňové převodovce se přitom snad ani nevyplatí mluvit pádly na volantu do řemesla. Ve sportovním režimu je téměř vždy v optimálních otáčkách.

Dynamika osmiválce by měla být podle očekávání vykoupena vysokou spotřebou. Tak hrozné to ale není. Pokud se řidič nikam nepožene, zvládne S8 jezdit v příměstském provozu za jedenáct až dvanáct litrů, na dlouhých dálničních cestách se bude pohybovat okolo deseti. Audině pomáhá i mildhybridní systém, po dálnici si tak auto plachtí s vypnutým motorem a tím šetří drahocenný benzin s oktanovým číslem 98, který má předepsaný.

S novou S8 se Audi povedlo něco, o co se německá značka snažila již dlouhou dobu. Směle se s ním může postavit BMW řady 7 nebo Mercedesu třídy S. Zatímco dříve A8 na ně trochu ztrácela, nyní se komfortem vyrovná Mercedesu a dynamikou BMW. Nechybí jí ani kvalitně provedený, technicistní interiér, vzadu nabídne v "krátké" verzi o něco více místa než německá konkurence a technicky je na špici. Potvrzují to třeba skvělé laserové světlomety nebo funkční adaptivní tempomat a další asistenční systémy.

Vcelku objektivně S8 patří mezi nejlepší auta na trhu, což ale také neznamená, že by to bylo auto pro každého. Do Ikey s ním nepojedete, protože se nedají sklopit zadní sedadla, a i když je kufr poměrně velký, rozložená skříň se do něj nevejde.

A pak je tu pochopitelně cena. Bez příplatků vyjde S8 na necelých 3,5 milionu, vyšperkovaná verze na obrázcích je ještě o milion dražší, byť na tom mají takřka čtvrtinový podíl i ony karbonkeramické brzdy, na devadesát tisíc vyjdou laserová světla.

Audi S8 Motor: benzinový 8válec, 3996 cm3

Výkon: 420 kW při 6000 ot./min

Točivý moment: 800 Nm při 2000-4500 ot./min

Nejvyšší rychlost: 250 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 3,8 s

Kombinovaná spotřeba: 11,3 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 505 l

Cena: od 3 493 000 Kč

Na druhou stranu, pokud už máte podobné peníze a chcete je utratit za luxusní německý sedan, u BMW nebo Mercedesu dostanete podobný nebo vyšší výkon ještě za více peněz a pod čtyři miliony se bez příplatků nedostanete. Mezi auty v ceně lacinějšího pražského bytu je tedy S8 ještě pořád výhodnou nabídkou.