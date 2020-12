Letecký most kvůli brexitu. Bentley si pro dodávky dílů zarezervovalo pět antonovů

Britský výrobce luxusních automobilů Bentley, který spadá pod koncern Volkswagen, si rezervoval pět nákladních letadel Antonov. Chce si tak pojistit plynulost dodávek pro případ, že se v souvislosti s brexitem objeví překážky ve výměně zboží mezi Londýnem a Evropskou unií. Řekl to šéf podniku Adrian Hallmark.

Británii a Evropské unii zbývají dny pro uzavření dohody o příštích vztazích, pokud mají takový dokument do konce roku schválit na obou stranách parlamenty. Pokud se to nestihne, zkomplikují od ledna obchodování přes Lamanšský průliv cla a kvóty. Hrozí také zdržení zboží na hranicích, a tak si výrobci aut zabezpečují dodatečné zásobovací trasy.

Automobilka Bentley, která vyrábí drahá sportovní a luxusní auta, pořizuje 90 procent součástek na evropské pevnině. V Evropě prodá necelou čtvrtinu svých vozů, konstatoval Hallmark. "Plánováním jsme strávili dva roky. Na leteckou přepravu karoserií do Manchesteru jsme si rezervovali pět antonovů," rozvedl. Dodal, že společnost Bentley též zvýšila zásoby dílů.

"Dříve jsme si v režimu 'just in time' vystačili se zásobou na dva dny. Nyní máme zásobu na 14 dnů, respektive 14 pracovních dnů, takže fakticky na tři týdny," upřesnil šéf Bentley. V dodavatelském řetězci v automobilovém průmyslu se většinou nevyrábí na sklad, ale v režimu "just in time", tedy plynule v určeném čase podle požadavků zákazníka.

Automobilka si nicméně zamluvila další sklady a naplánovala nové logistické trasy pro případ, že by obvyklé dodávky brzdil nápor na hranicích.

Jestliže Británie s Bruselem dohodu o volném obchodu nedojedná, Bentley by desetiprocentní clo zvládlo pomocí zvýšení cen a snížení nákladů. Clo by nemělo tak negativní dopad jako přerušení dodávek, tvrdí Hallmark.

Bentley očekává, že tento rok přesáhne, zejména díky oživení poptávky v Číně, hranici 10 000 prodaných vozů. Prodeje v Číně jsou o 35 procent vyšší, než byly před koronavirovou krizí. Prodeje v Evropě a Spojených státech stouply o 15 procent, uvedl šéf britské automobilky.