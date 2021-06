Lancia opět vstává z popela. Má nového designéra a plánuje hned tři nové modely

Lancia si letos připomíná 115 let od svého založení a od vedení skupiny Stellantis dostali její fanoušci možná vůbec nejlepší dárek. Po letech, kdy to vypadalo na postupný konec kdysi slavného výrobce, se italská automobilka zase pomalu vrací k životu. A plánuje dokonce nové modely, kterými nahradí a doplní stávající malý hatchback Ypsilon.

V roce 2014 to vypadalo, že je osud Lancie definitivně zpečetěn. Spolupráce s Chryslerem a nabídka jeho automobilů pod italským jménem nevyšla, nová Delta se prodejně také nechytla a jediným úspěšným modelem byl malý hatchback Ypsilon. Vedení tehdy ještě relativně mladého koncernu FCA, Fiat Chrysler, tak rozhodlo o tom, že nové Lancie zůstanou v prodeji jen v Itálii a nabídku bude tvořit jediný model - Ypsilon.

Na svém dominantním trhu měla Lancia dožít a postupně se odebrat do automobilového důchodu, tak jako mnoho značek před ní. Jenomže zatímco do Alfy Romeo proudily peníze a její prodeje zůstávaly za očekáváním, Lancia se prodávala bez velkých investic a na jediném trhu lépe než její sestra v celé Evropě. Pro Fiat tak najednou nebyl důvod tradičního výrobce rychle zavřít a zbavit se tak relativně jednoduše vydělaných peněz.

Vždyť model Ypsilon, vyráběný od roku 2011 v polských Tychách, sdílí řadu dílů s Fiatem Panda nebo 500. Obě auta přitom patří řadu let k celoevropským bestsellerům. Už před dvěma lety tak odborníci odhadovali, že je produkce vozu z velké části zaplacená, což bude letos platit dvojnásobně. A tak se Lancia trochu nenápadně udržela v nabídce až dodnes.

Lancia Ypsilon dostala další facelift Model Ypsilon se v nabídce Lancie objevuje od roku 1985, tehdy ještě pod označením Y10, a za tu dobu se ve čtyřech generacích prodaly více než tři miliony kusů. Aktuální čtvrtá generace je v prodeji od roku 2011, přičemž se jedná o jedno z nejpopulárnějších aut na italském trhu. Malý hatchback, vyráběný v Polsku, prodělal již několik modernizací. Loni třeba dostal mildhybridní pohon, letos na začátku roku se objevila další modernizace. Ta přinesla novou masku chladiče s vertikálními lamelami či mírně přepracovaná světla. V kabině se kromě jiných barev a materiálů objevil i nový multimediální systém se sedmipalcovou obrazovkou. Pod kapotou zůstává tříválcový litrový mildhybrid s výkonem 51,5 kW, doplněný jednotkami spalující CNG, respektive LPG. Ceny začínají na 15 300 eurech, tedy asi 391 tisících korunách.

A nová naděje na něco víc než jen poklidné stáří jí svitla na začátku letošního roku. Koncerny FCA a PSA definitivně vytvořily skupinu Stellantis a začaly plánovat sdílení komponentů a investice. Tyto plány se přitom znovu začaly týkat i Lancie, která se po bok Alfy Romeo a francouzského DS zařadila do prémiové větve celé skupiny, která by měla navzájem spolupracovat a sdílet tak náklady na vývoj.

Dalším důkazem, že se s Lancií do budoucna počítá, bylo v polovině června jmenování nového hlavního designéra. Tím se stal Jean-Pierre Ploué, jinak šéfdesignér evropské části Stellantisu, jehož úkolem bude dohlížet nad vzhledem modelů Lancia. K dispozici bude mít podle tiskové zprávy automobilky tým především mladých designérů.

"Renesance Lancie je skutečně vzrušující výzvou. Je to ikonická automobilka, která se využitím svého potenciálu vrátí na své historické pozice v rámci celé Evropy," podotkl Ploué.

Ten má za sebou pestrou minulost. Kariéru začal v roce 1985 u Renaultu, kde navrhl třeba Twingo a podílel se na druhém Cliu nebo prvním Méganu. V roce 1995 přešel k Volkswagenu, o tři roky později k Fordu až v roce 1999 zakotvil jako šéfdesignér Citroënu, kde navrhl třeba první C4, C6 nebo DS3. V roce 2009 se Ploué stal ředitelem designu celého koncernu PSA.

Podle oborového magazínu Automotive News Europe bylo však jmenování Jean-Pierra Plouého vlastně jen začátkem resuscitace Lancie. Designér totiž podle zdrojů magazínu zevnitř automobilky dostal za úkol navrhnout tři nové modely, na kterých už začal pracovat. Mělo by se jednat o malý model, který nahradí Lancii Ypsilon, kompaktní crossover a kompaktní hatchback.

První dva modely už měly dostat zelenou, nad uvedením kompaktního hatchbacku vedení automobilky stále váhá. Důvodem jsou otazníky kolem zájmu zákazníků. Auto by totiž na trh mělo přijít až koncem roku 2027 a Lancia si není jistá, jestli by se v tu dobu pro něj našla dostatečně široká klientela.

Jako první by z trojice podle Automotive News Europe měl přijet nástupce modelu Ypsilon, a to už v polovině roku 2024. Stát by měl na nové generaci platformy eCMP, která se představí koncem příštího roku, a výrazně by měl profitovat z technologií, které přinesl koncern PSA. To znamená mimo jiné plně elektrickou variantu, která se bude nabízet po boku modelu s benzinovým motorem.

Kde se bude novinka vyrábět, zatím není jasné, pravděpodobné je ale setrvání v polských Tychách. Tam se mimo jiné začne na konci příštího roku vyrábět také nové malé SUV Jeepu doplněné sourozencem od Fiatu (a pravděpodobně i Alfy Romeo), kteří budou sdílet technický základ třeba s Peugeotem 208 a 2008 nebo Opelem Corsa a Mokka. To vedle benzinového znamená i plně elektrický pohon.

Kompaktní crossover Lancie bude mít premiéru na začátku roku 2026 a dostane pouze elektrický pohon. Základem pro něj bude platforma STLA ve verzi pro kompaktní vozy (dohromady se tento základ bude nabízet ve čtyřech různých variantách), vyrábět by se podle italských odborů měl v továrně ve městě Melfi.

Lancii se mimochodem na italském trhu letos prodejně docela daří. Podle italského sdružení dovozců automobilů UNRAE, které zveřejňuje prodejní data, se za pět měsíců letošního roku prodalo 22 770 kusů modelu Ypsilon. Lancia je tak v Itálii čtyřikrát úspěšnější než Alfa Romeo, prodává se i více než Škoda, Hyundai nebo Kia. Podíváme-li se na prodeje v celé Evropské unii, pak je Lancia dvakrát populárnější než Alfa Romeo.