Italská ikona před restartem. Obrodu Alfy Romeo povede i bývalý šéfdesignér Dacie

Slovutná Alfa Romeo je dnes stínem své bývalé slávy, v nabídce značky jsou dva modely, sedan Giulia a SUV Stelvio. Auta jsou to sice krásná, díky platformě primárně stavěné na pohon zadních nebo všech kol a vyladěnému podvozku řidičsky velice zajímavá, ale zoufale se neprodávají. Zatímco na přelomu tisíciletí vyráběla Alfa přes 200 000 aut ročně, vloni to nebylo ani 54 tisíc.

Obrodu italské ikony by mělo přinést to, že je od ledna stejně jako zbytek bývalého italsko-amerického automobilového koncernu FCA součástí automobilové skupiny Stellantis, která vznikla spojením s francouzským PSA.

Od ledna tak má značka také nového ředitele. Je jím Francouz Jean-Phillipe Imparato, který před tím od roku 2016 stál u obrody francouzského Peugeotu, jenž pod jeho vedením uvedl svá úspěšná SUV 3008 a 5008 a také nejnovější generace jedněch z nejprodávanějších aut v Evropě, typů 208 a 2008.

Úkol Imparata je jasný, Alfa Romeo se má obrodit mimo jiné s využitím koncernových synergií, má stavět auta na stejné technice jako další prémiové koncernové značky: Lancia a DS. Tentokrát tedy restart slovutné značky nebude v tak velikášském a nákladném duchu jako za Sergia Marchionneho, který FCA šéfoval až do roku 2018.

Tehdy pro Alfu vznikla právě speciální platforma, s níž měla automobilka konkurovat BMW. To se sice povedlo, ale modelová ofenziva zůstala nakonec zredukována na pouhé dva typy a navzdory návratu italské značky na trh v USA se jí nepodařilo vrátit se k prodejním číslům, kterých dosahovala před dvaceti lety.

Paradoxní je, že přístup Marchionneho a Imparata se v jedné věci spojuje. Marchionne prý tehdy nebyl spokojený s podobou nástupce sedanu 159 a současnou Giulii tak nechal navrhnout znovu. Imparato prý zase není spokojený s chystaným kompaktním crossoverem Tonale. Jeho studii značka představila na ženevském autosalonu v roce 2019.

Auto má technicky vycházet z Jeepu Compass a v nabídce má být i plug-in hybridní verze. Právě její výkony se ale podle posledních informací nelíbí Imparatovi. Od auta požaduje delší dojezd na jedno nabití a vyšší výkon. Uvedení Tonale tak bylo z letošního roku posunuto na začátek příštího.

O rok později by pak Alfa měla dostat i svoji vlastní verzi Peugeotu 2008 nebo Opelu Mokka. Malé SUV ponese název Brennero a mělo by se vyrábět v polských Tychách. Stejně jako Peugeot nebo Opel by mělo mít čistě elektrickou variantu.

Kromě dvou naplánovaných modelů ale Alfa dostane také nového šéfdesignéra. Do italského Turína se podle informací Automotive News Europe přestěhuje Španěl Alejandro Mesonero-Romanos, který před nedávnem ukončil svoji krátkou, jen půlroční štaci u rumunské nízkonákladové značky Dacia.

Mesonero-Romanos se své nové funkce ujme v červenci a na pozici nahradí Daniele Calonaciho, který nadále povede evropské designové studio Jeepu.

Nově příchozí španělský designér začal svoji kariéru u Seatu, následně se přesunul k Renaultu, kde vytvořil mimo jiné pohlednou Lagunu Coupé. V roce 2011 se ale ke španělské automobilce vrátil a stal se jejím hlavním "krejčím". Je tak autorem nejnovějších generací tradičních modelů Leon a Ibiza, navrhl ale také rovněž malý crossover Arona, kompaktní SUV Ateca a větší Tarraco. Jeho rukopis nesou i model Cupra Formentor a koncept Tavascan.

Ani výměna designérů mezi Seatem a Alfou Romeo není historicky první. V roce 1999 se opačným směrem pohnul slavný Walter de Silva. Ten v Turíně navrhl jedny z nejúspěšnějších Alf posledních dekád: 156 a 147. V Seatu pak stál za designem druhé generace Leonu a dalšími modely z první dekády 21. století. De Silva následně mezi roky 2007 a 2015 zastával pozici šéfa designu celého koncernu VW.